Корюшка становится золотой: во Владивостоке стартует фестиваль зимней рыбы

Туризм

Зимняя рыба на Дальнем Востоке давно перестала быть просто сезонным продуктом — она стала частью гастрономической идентичности региона. Во Владивостоке это особенно заметно в феврале, когда рестораны и кафе массово возвращаются к простым, но знаковым блюдам из подлёдного улова.

Жареная рыба на фестивале
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Жареная рыба на фестивале

Восьмой сезон фестиваля и его география

С 1 по 15 февраля во Владивостоке пройдёт восьмой по счёту гастрофестиваль зимней рыбы "Корюшка и Ко" (6+). В этом году к проекту присоединились 49 ресторанов и кафе, причём не только из Приморского края, но и из Хабаровского. Фестиваль за годы существования вышел за рамки локального события и стал заметной частью дальневосточного гастрокалендаря.

По словам организаторов, концепция остаётся неизменной: в центре внимания — корюшка, а также навага, минтай и другая зимняя рыба.

"Это уже 8-й фестиваль, и по традиции он будет посвящён зимней рыбе — корюшке, а также наваге, минтаю и другим", — рассказала генеральный продюсер фестиваля Татьяна Заречнева.

Корюшка как дефицитный символ

Главным блюдом фестиваля остаётся жарёха из корюшки. В заведениях-участниках гостям предложат 100 граммов этого блюда по фиксированной цене — 250 рублей. При этом каждый ресторан дополняет классическую рыбу собственным соусом или техникой приготовления, а меню расширяется авторскими блюдами из зимней рыбы.

Основной продукт фестиваля — корюшка подлёдного лова, малоротка длиной 8-10 сантиметров. Её будут поставлять из Амурской области, стараясь сохранить баланс между качеством, ценой и объёмами. В последние годы фестиваль регулярно сталкивается с нехваткой корюшки, что специалисты связывают с климатическими изменениями и миграцией рыбы. Именно поэтому организаторы всё чаще задумываются о расширении акцента на другие виды зимнего улова.

Туризм, улицы и культурный контекст

"Корюшка и Ко" давно стал точкой притяжения для гастротуристов. В прошлом году фестивальные мероприятия, как отметил заместитель директора ТИЦ Приморского края Виталий Станиславчук, посетили более 500 тысяч человек. Интерес к событию проявляют и иностранные гости, включая туристов из Китая, для которых в меню появились переводы ключевых понятий, в том числе слова "жарёха" — на китайский и английский языки.

22 февраля фестиваль выйдет за пределы ресторанов. На набережной Спортивной гавани во Владивостоке повара приготовят более 250 килограммов корюшки, а гости смогут попробовать блюда из разной зимней рыбы. Дополнением к гастрономической программе станет фотопроект с участием фотокорреспондента ТАСС Юрия Смитюка, посвящённый зимней рыбалке как части культурного кода Приморья и всего Дальнего Востока — сообщает vostokmedia.com.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Корюшка становится золотой: во Владивостоке стартует фестиваль зимней рыбы
