Деньги испаряются — буквально: Кемерово инвестирует в горячий отдых без моря

Туризм

В Кемерове готовятся к реализации одного из самых масштабных инфраструктурных проектов в сфере отдыха и оздоровления за Уралом. Речь идёт о строительстве крупного термального СПА-центра, который по заявленным параметрам должен стать крупнейшим в регионе.

Девушка в бассейне
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка в бассейне

Где и когда появится объект

Строительство термального СПА-центра планируется в Рудничном районе Кемерова — одной из активно развивающихся частей города. Выбор локации объясняется наличием свободных территорий и транспортной доступностью, что важно для объекта с высокой посещаемостью. Проект позиционируется как значимый элемент городской рекреационной инфраструктуры.

Начало строительных работ намечено на май 2026 года. Соответствующие сроки подтвердил предприниматель Василий Бочкарев, который участвует в реализации проекта. Уже на ближайшей неделе проектную документацию планируется передать в администрацию Кемерова для прохождения процедуры согласования.

Наполнение и формат будущего СПА-центра

Проект предусматривает создание многофункционального термального комплекса с широким спектром услуг. В составе центра заявлены восемь различных видов саун и бань, что предполагает ориентацию на разные форматы отдыха и оздоровления. Такой набор позволяет говорить о попытке охватить как традиционные, так и современные SPA-практики.

Помимо банного блока, в комплексе запланированы бассейн с водными аттракционами и отдельный бассейн под открытым небом. Также предусмотрено размещение тренажёрного зала и дополнительных зон отдыха. Общая площадь будущего центра составит около 5 тысяч квадратных метров, что выводит объект в категорию крупнейших термальных комплексов за Уралом.

Инвестиции и значение для города

На строительство СПА-центра, по предварительным оценкам, планируется направить порядка одного миллиарда рублей. Такой объём инвестиций подчёркивает долгосрочный характер проекта и его ориентированность не только на коммерческий успех, но и на развитие городской среды.

Появление масштабного термального комплекса может повлиять на туристическую привлекательность Кемерова и расширить возможности для внутреннего отдыха жителей региона. Проект также потенциально создаст новые рабочие места и станет заметным объектом в структуре городских сервисов досуга и здоровья — сообщает Сiбдепо.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
