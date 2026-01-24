Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
Просто ставили на ночь: дворники без снега и поездок теряют прижим и подводят зимой
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции

Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций

Туризм

Власти Таиланда усилили санитарный контроль в международном аэропорту Пхукета на фоне тревожных новостей из Индии. Причиной стали новые подтверждённые случаи заражения опасным вирусом Нипах, который отличается высокой летальностью и тяжёлым течением болезни. Основное внимание медиков сейчас сосредоточено на пассажирах, прибывающих из отдельных регионов Южной Азии.

вирусы
Фото: Wikimedia Commons by www.scientificanimations.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
вирусы

Почему внимание приковано именно к рейсам из Индии

Решение об усилении мер безопасности было принято после того, как в восточном индийском штате Западная Бенгалия зафиксировали пять подтверждённых случаев заражения вирусом Нипах. Кроме заболевших, под медицинское наблюдение и карантин попали около ста человек, которые могли контактировать с инфицированными. Для властей Таиланда эта информация стала сигналом к немедленным профилактическим действиям.

Индия остаётся одним из ключевых туристических рынков для королевства, в том числе и для Пхукета. Ежедневно на остров прибывает порядка десяти прямых рейсов из индийских городов, включая Дели, Калькуту, Мумбаи и Бангалор. Большой пассажиропоток автоматически повышает риски завоза инфекций, даже если вероятность передачи вируса между людьми считается низкой.

Какие меры ввели в аэропорту Пхукета

Основная задача усиленного контроля — как можно раньше выявить пассажиров с подозрительными симптомами. По прибытии туристов из Индии сотрудники аэропорта и медицинские службы обращают внимание на общее состояние здоровья, наличие жара, слабости, головной боли и других признаков, которые могут напоминать обычный грипп.

Отдельно подчёркивается, что вирус Нипах не передаётся воздушно-капельным путём, в отличие от COVID-19. Это снижает риск массового заражения в самолётах и терминалах, однако не отменяет необходимости тщательных проверок. Аэропорт Пхукета находится в постоянном контакте с больницами на самом острове и в соседней провинции Пхангнга, чтобы оперативно выяснять, обращался ли кто-либо из прибывших пассажиров за медицинской помощью после прилёта.

Турпоток и логистика: почему Пхукет уязвим

Пхукет остаётся одним из самых популярных курортов Таиланда, и туристы из Индии играют в этом заметную роль. По объёму турпотока Индия стабильно входит в топ-4 стран, уступая лишь России, Китаю и Малайзии. Это означает не только большое количество рейсов, но и плотное расселение отдыхающих в отелях, апартаментах и туристических зонах.

Перевозки в основном выполняются среднемагистральными самолётами Airbus A320 и A321, а также Boeing 737. Такие лайнеры рассчитаны на значительное число пассажиров, что делает предварительный контроль в аэропорту ключевым элементом профилактики, особенно в условиях сезонного наплыва туристов.

Что известно о вирусе Нипах

Вирус Нипах (Nipah virus, NiV) относится к числу особо опасных зоонозных инфекций. Его природным резервуаром считаются летучие мыши из семейства крылановых, которые могут передавать вирус другим животным и человеку. Заражение возможно как при прямом контакте с инфицированными животными, так и через продукты, загрязнённые их выделениями.

У людей вирус способен вызывать тяжёлые формы энцефалита и острые респираторные инфекции. В ряде вспышек, зафиксированных ранее в странах Южной и Юго-Восточной Азии, уровень летальности доходил до 70-80%. Именно этот показатель делает Нипах одной из самых пугающих вирусных угроз последних десятилетий.

Почему вспышки повторяются из года в год

Эксперты отмечают, что вирус Нипах регулярно даёт о себе знать в регионах с высокой плотностью населения и активным взаимодействием человека с дикой природой. Расширение сельскохозяйственных угодий, вырубка лесов и урбанизация увеличивают число контактов между людьми и летучими мышами — основными переносчиками инфекции.

Кроме того, климатические факторы и сезонные миграции животных могут способствовать появлению новых очагов заражения. Именно поэтому службы здравоохранения в туристических странах внимательно следят за эпидемиологической обстановкой в соседних регионах.

Насколько высок риск для туристов

Несмотря на тревожные заголовки, тайские медики призывают не поддаваться панике. Передача вируса от человека к человеку возможна, но происходит значительно реже, чем у многих других инфекций. При соблюдении стандартных мер гигиены, внимательном отношении к своему самочувствию и своевременном обращении за медицинской помощью риск для обычных туристов остаётся низким.

Тем не менее усиленный контроль в аэропорту рассматривается как превентивная мера, направленная на защиту как гостей страны, так и местных жителей. Такой подход позволяет выявлять потенциальные случаи на ранней стадии и не допускать развития масштабных вспышек.

Советы путешественникам, прибывающим из стран риска

Путешественникам рекомендуется заранее следить за своим состоянием здоровья и не игнорировать даже лёгкие симптомы недомогания. В случае повышения температуры, сильной головной боли или других тревожных признаков важно сразу обратиться к врачам и сообщить о недавних поездках.

Также специалисты советуют соблюдать базовые меры гигиены, избегать контакта с дикими животными и употребления сомнительных продуктов. Эти простые шаги значительно снижают вероятность заражения большинством зоонозных инфекций.

Популярные вопросы о вирусе Нипах

Насколько вирус Нипах опаснее других инфекций?

Он опасен высокой летальностью и тяжёлыми осложнениями, но распространяется значительно медленнее, чем грипп или коронавирус.

Передаётся ли вирус Нипах в самолёте?

Воздушно-капельный путь передачи для него не характерен, поэтому риск заражения во время перелёта считается низким.

Стоит ли отменять поездку в Таиланд?

На данный момент власти не вводили ограничений на въезд, а меры в аэропортах носят профилактический характер.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Энергетика
Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Популярное
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Зацветает, когда зима ещё не ушла: растение, которое не боится снега
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Последние материалы
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Меньше еды, больше спорта — но результат нулевой: что ломает процесс похудения
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
Весна обманула садоводов: ночные заморозки бьют по грядкам, а спасение под рукой
Цвет как источник споров: именно палитра делает комнату либо убежищем, либо ловушкой
Просто ставили на ночь: дворники без снега и поездок теряют прижим и подводят зимой
То, что считалось уютом, начало душить пространство — стены меняются без шума
Экономия начинается с колёс: как обычная монета помогает вовремя заметить проблему
Мода повернула в другую сторону: именно так выглядят актуальные джинсы 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.