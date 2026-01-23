Поезд превращается в личное пространство: РЖД меняет формат поездок на дальние пути

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Путешествие на поезде в России долгое время строилось на выборе между открытым пространством и относительной уединённостью. Теперь этот привычный баланс меняется, и железная дорога готовится к новому формату размещения пассажиров. РЖД планирует внедрить принципиально иной тип вагонов, ориентированный на одиночные поездки и полноценный отдых в пути.

Дальний поезд
Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дальний поезд

Капсулы вместо привычных полок

Речь идёт о персональных спальных капсулах — компактных, но закрытых модулях, рассчитанных на одного человека. В отличие от классического плацкарта с его занавесками или купе с соседями, здесь акцент сделан на тишину и личное пространство. Капсула предполагает жёсткую шумоизоляцию, индивидуальное освещение и полноценное спальное место без компромиссов по длине.

Отдельное внимание уделено хранению вещей: ручная кладь размещается в нише у ног, а не в общем пространстве. Такой подход логично продолжает разговоры о модернизации поездов РЖД и ожидания пассажиров, которые уже обсуждаются в контексте двухэтажные вагоны.

Когда формат появится на маршрутах

Новый тип вагонов не относится к далёким экспериментам. Уже в 2026 году на линии выйдут составы габарита Т — они шире и длиннее нынешних и станут базой для обновлённых плацкартных, спальных и ресторанных вагонов. Запуск первых капсульных решений намечен на 2028 год, после адаптации инфраструктуры и производства.

Идея заимствована у азиатских железных дорог, но переработана под российские расстояния и ночные переезды. Здесь поездка — это не короткий трансфер, а часы и даже сутки в дороге, где комфорт напрямую влияет на впечатления от путешествия.

Кому подойдёт новый формат

Капсульные вагоны ориентированы на конкретный тип пассажиров. Прежде всего, это одиночные путешественники, которым важен сон без посторонних разговоров и света. Такой формат может заинтересовать и тех, кто устал от открытости плацкарта, но не готов оплачивать купе целиком.

При этом семейным пассажирам и компаниям капсулы вряд ли подойдут: формат не предполагает совместного размещения и рассчитан на минимализм в багаже. Это отдельная ниша, а не замена всех существующих классов.

Почему это меняет саму поездку

Появление капсул закрывает сразу несколько давних проблем. Во-первых, рост пассажиров и средний рост людей требуют более длинных спальных мест. Во-вторых, вопрос приватности давно стал ключевым для тех, кто выбирает поезд вместо самолёта.

В итоге поездка всё чаще воспринимается не только как способ добраться из точки А в точку Б, но и как часть опыта дороги, со своими привычками и ритуалами, вроде культуры еды в поезде. Если планы РЖД реализуются, ночные переезды могут перестать быть испытанием и превратиться в полноценное время для отдыха, сообщает ProГород.

Популярные вопросы о капсульных вагонах РЖД

Как выбрать подходящий формат вагона?

Если важны тишина и сон, а поездка ночная и одиночная, капсула станет оптимальным вариантом.

Сколько будет стоить поездка в капсуле?

Точные тарифы пока не объявлены, но ожидается цена между плацкартом и купе.

Что лучше — купе или капсула?

Купе подойдёт для поездок вдвоём или семьёй, капсула — для индивидуального комфорта и уединения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
