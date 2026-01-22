Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией

Введение безвизового режима между Россией, Малайзией и Бахрейном может заметно изменить туристическую карту сразу двух регионов. В Госдуме считают, что упрощение въезда способно дать быстрый и измеримый эффект уже в первый год после запуска новых соглашений.

Фото: commons.wikimedia.org by Marufish from Alor Setar, Malaysia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лангкави

Переход от переговоров к практике

По оценке зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, вероятность введения взаимного безвизового режима с Малайзией и Бахрейном в 2026 году остаётся высокой. Речь, по его словам, идёт не о предварительных идеях, а о конкретных межгосударственных шагах, находящихся на стадии согласования.

"Вероятность достаточно высокая. По официальной информации Минэкономразвития РФ, проекты соглашений о взаимном безвизовом режиме уже находятся на рассмотрении у властей Малайзии и Бахрейна. Это означает, что речь идет не о концепции, а о практической стадии межгосударственного согласования", — отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Дополнительным фактором готовности сторон он называет уже действующие послабления. С Малайзией у России функционирует безвизовый режим для россиян сроком до 30 дней, а в Бахрейне применяется упрощённая виза по прибытии, отмена которой рассматривается как логичный следующий шаг.

Ожидания по динамике турпотока

В Госдуме прогнозируют, что в первый год после введения безвиза взаимный турпоток с Малайзией может вырасти на 20-30%, а с Бахрейном — на 15-25%. Эти оценки основаны на предыдущем опыте и текущих объёмах поездок между странами.

Существенное значение, по словам Кривоносова, будет иметь запуск прямого авиасообщения. Работа в этом направлении уже ведётся, что подтверждает Минэкономразвития. Для въездного туризма наличие прямых рейсов снижает барьеры принятия решения о поездке и повышает конкурентоспособность России на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Нишевые направления с потенциалом роста

Для российских туристов Малайзия и Бахрейн пока остаются нишевыми направлениями, однако именно это делает их перспективными. Малайзия традиционно интересует россиян пляжным отдыхом, медицинским туризмом и возможностями длительного пребывания в зимний период. По разным оценкам, страну ежегодно посещают несколько десятков тысяч граждан РФ.

Бахрейн рассматривается как более компактный рынок с акцентом на деловой, событийный и премиальный туризм. Турпоток из России также измеряется десятками тысяч поездок в год. При этом для самой России оба направления представляют интерес как новые источники въездного туризма.

Кривоносов подчёркивает, что международная практика, включая опыт КНР, показывает устойчивый эффект от безвизовых форматов и электронных виз. В зависимости от транспортной доступности и маркетинговой поддержки прирост турпотока может составлять от 20 до 40%, что делает ожидания по Малайзии и Бахрейну обоснованными — сообщает Газета. Ru.