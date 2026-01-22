Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту

Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией

Туризм

Введение безвизового режима между Россией, Малайзией и Бахрейном может заметно изменить туристическую карту сразу двух регионов. В Госдуме считают, что упрощение въезда способно дать быстрый и измеримый эффект уже в первый год после запуска новых соглашений. 

Лангкави
Фото: commons.wikimedia.org by Marufish from Alor Setar, Malaysia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лангкави

Переход от переговоров к практике

По оценке зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, вероятность введения взаимного безвизового режима с Малайзией и Бахрейном в 2026 году остаётся высокой. Речь, по его словам, идёт не о предварительных идеях, а о конкретных межгосударственных шагах, находящихся на стадии согласования.

"Вероятность достаточно высокая. По официальной информации Минэкономразвития РФ, проекты соглашений о взаимном безвизовом режиме уже находятся на рассмотрении у властей Малайзии и Бахрейна. Это означает, что речь идет не о концепции, а о практической стадии межгосударственного согласования", — отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Дополнительным фактором готовности сторон он называет уже действующие послабления. С Малайзией у России функционирует безвизовый режим для россиян сроком до 30 дней, а в Бахрейне применяется упрощённая виза по прибытии, отмена которой рассматривается как логичный следующий шаг.

Ожидания по динамике турпотока

В Госдуме прогнозируют, что в первый год после введения безвиза взаимный турпоток с Малайзией может вырасти на 20-30%, а с Бахрейном — на 15-25%. Эти оценки основаны на предыдущем опыте и текущих объёмах поездок между странами.

Существенное значение, по словам Кривоносова, будет иметь запуск прямого авиасообщения. Работа в этом направлении уже ведётся, что подтверждает Минэкономразвития. Для въездного туризма наличие прямых рейсов снижает барьеры принятия решения о поездке и повышает конкурентоспособность России на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Нишевые направления с потенциалом роста

Для российских туристов Малайзия и Бахрейн пока остаются нишевыми направлениями, однако именно это делает их перспективными. Малайзия традиционно интересует россиян пляжным отдыхом, медицинским туризмом и возможностями длительного пребывания в зимний период. По разным оценкам, страну ежегодно посещают несколько десятков тысяч граждан РФ.

Бахрейн рассматривается как более компактный рынок с акцентом на деловой, событийный и премиальный туризм. Турпоток из России также измеряется десятками тысяч поездок в год. При этом для самой России оба направления представляют интерес как новые источники въездного туризма.

Кривоносов подчёркивает, что международная практика, включая опыт КНР, показывает устойчивый эффект от безвизовых форматов и электронных виз. В зависимости от транспортной доступности и маркетинговой поддержки прирост турпотока может составлять от 20 до 40%, что делает ожидания по Малайзии и Бахрейну обоснованными — сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Посев эустомы в январе обеспечивает цветение летом
Садоводство, цветоводство
Посев эустомы в январе обеспечивает цветение летом
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Авто
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Последние материалы
Зима ещё спит, а урожай уже стартовал: что стоит посеять на подоконнике в январе
Ресницы без туши, но с кукольным эффектом: этот приём меняет взгляд за 10 секунд
Три буквы на панели спасают жизнь: пока водитель сомневается, машина действует
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Все жмут сильнее — и стоят дольше: что на самом деле запускает дорожный коллапс
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
До космонавтов ближе, чем до людей: место на Земле, где цивилизация исчезает
Вредители исчезают, почва меняется — всё из-за того, что выкидывают в мусор
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.