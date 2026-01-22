Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии

Туристическая отрасль Грузии в 2025 году вышла на новый уровень, показав результаты, которые ранее считались недостижимыми. Страна зафиксировала максимальные показатели за всю историю наблюдений, подтвердив устойчивость интереса к направлению даже на фоне меняющейся геополитической и экономической ситуации.

Рекордные показатели года

По данным Национальной администрации туризма при Министерстве экономики Грузии, количество туристических визитов по итогам 2025 года превысило 5,5 млн. Этот показатель оказался на 8,4% выше, чем годом ранее, что позволило отрасли обновить исторический максимум. Статистика отражает именно туристические поездки, без учёта транзитных перемещений.

Если учитывать все визиты международных путешественников, включая однодневные поездки, общее число посещений достигло 7,8 млн. В годовом выражении рост составил 5,9% по сравнению с 2024 годом. Таким образом, туризм вновь подтвердил статус одного из ключевых секторов грузинской экономики.

Роль России и соседних стран

Несмотря на то что в официальных отчётах подчёркивается рост турпотока из стран Евросоюза и Великобритании, основную нагрузку по-прежнему формируют соседние государства. Лидирующие позиции сохраняют Россия и Армения, обеспечивая значительную часть въездного потока.

Россия в 2025 году обеспечила около 1,6 млн визитов, что составляет примерно четверть всего международного турпотока. Российский показатель вырос более чем на 10% в годовом выражении. Среди факторов роста — безвизовый режим, развитое авиасообщение и удобные сухопутные маршруты, а также стабильный интерес к Тбилиси, Аджарии и горным регионам страны.

Европа, Ближний Восток и структура спроса

Армения заняла третье место по числу поездок в Грузию, обеспечив около 950 тыс. визитов. Существенная доля этих поездок приходится на краткосрочные визиты, семейный отдых и шопинг. Такая структура делает армянский турпоток менее уязвимым к внешним экономическим и политическим колебаниям.

Рост визитов из стран ЕС и Великобритании оказался более динамичным, но в абсолютных цифрах заметно уступал соседним рынкам. В 2025 году рекордный прирост был зафиксирован из Великобритании (+39,1%), Италии (+39,4%), Испании (+48,6%), Греции (+28,2%) и Франции (+17,4%). Отдельно отмечается направление Персидского залива: 145,5 тыс. визитов, при этом наибольший рост показала Саудовская Аравия (+9,1%) — сообщает издание "Акценты".