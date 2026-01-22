Абхазия рискует потерять семьи с детьми: новое правило ломает привычный отдых

Изменения в правилах пересечения границы с Абхазией для детей стали неожиданностью для многих российских семей. Новые требования могут повлиять на привычный формат семейного отдыха и изменить туристические планы на лето. Туроператоры уже оценивают возможные последствия и говорят о рисках для направления.
С 20 января 2026 года для выезда детей до 14 лет из России в ряд стран ближнего зарубежья, включая Абхазию, требуется заграничный паспорт. Ранее для поездки было достаточно свидетельства о рождении, что делало направление максимально доступным для семейного туризма.
Новые правила также распространяются на поездки в Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Для туристов старше 14 лет порядок пересечения границы не изменился: они по-прежнему могут использовать как внутренний паспорт, так и загранпаспорт.
Абхазия много лет считается одним из самых популярных направлений для семей с детьми. Простота въезда, отсутствие виз и возможность спонтанных поездок были ключевыми преимуществами курорта. Теперь часть этих факторов утрачена.
"В 2025 году доля туров в Абхазию от общего объема бронирований составила у нас в компании 24%, а Белоруссии — всего 4,5%. Среди тех, кто едет в Абхазию, доля туристов с детьми до 14 лет составляет 35%. Прогнозируем, что треть от этого количества может отказаться от поездки после введения новых требований", — отмечает коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.
По оценкам участников рынка, наиболее уязвимыми окажутся семьи, которые не воспринимали Абхазию как зарубежное направление и не оформляли детям загранпаспорта заранее.
Для многих родителей Абхазия была вариантом "быстрого решения": море, природа, знакомая инфраструктура и минимум документов. Новые требования усложняют именно этот сценарий, особенно для тех, кто привык планировать поездки в короткие сроки.
"Туристы часто планируют поездку в короткие сроки, почти спонтанно, и Абхазия у них очень популярна. Они могут отказаться от поездки, потому что не успеют оформить документы", — подчёркивает Оксана Булах.
Эксперты РСТ считают, что эффект от изменений станет заметен ближе к началу высокого сезона, когда часть семей выберет альтернативные направления, ориентируясь на внутренний отдых в России.
На данный момент резкого спада спроса не зафиксировано. По словам представителей туроператоров, бронирования на лето идут примерно на уровне прошлого года. Компании активно информируют клиентов о новых требованиях и рекомендуют заранее заняться оформлением документов.
При этом часть туристов всё чаще сравнивает условия поездки с другими форматами отдыха, включая экскурсионные маршруты и пляжные направления, которые предлагает Абхазия как туристическое направление.
Абхазия традиционно конкурирует с российскими курортами Чёрного моря. При этом внутренние направления не требуют загранпаспортов, что в новых условиях может стать решающим фактором для семей с детьми.
Если ранее Абхазия выигрывала за счёт простоты въезда и ценовой доступности, то теперь часть этого преимущества нивелируется, особенно для спонтанных поездок. Об этом сообщает издание Tourprom.
Изменения несут разные последствия для туристов и отрасли. Их влияние будет зависеть от готовности семей адаптироваться к новым условиям.
Да, с 20 января 2026 года выезд возможен только при наличии загранпаспорта.
Нет, для туристов старше 14 лет порядок пересечения границы остался прежним.
Эксперты ожидают основные последствия ближе к началу летнего сезона.
