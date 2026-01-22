Абхазия рискует потерять семьи с детьми: новое правило ломает привычный отдых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Изменения в правилах пересечения границы с Абхазией для детей стали неожиданностью для многих российских семей. Новые требования могут повлиять на привычный формат семейного отдыха и изменить туристические планы на лето. Туроператоры уже оценивают возможные последствия и говорят о рисках для направления.

Пицунда
Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Филатова, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пицунда

Что изменилось в правилах въезда

С 20 января 2026 года для выезда детей до 14 лет из России в ряд стран ближнего зарубежья, включая Абхазию, требуется заграничный паспорт. Ранее для поездки было достаточно свидетельства о рождении, что делало направление максимально доступным для семейного туризма.

Новые правила также распространяются на поездки в Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Для туристов старше 14 лет порядок пересечения границы не изменился: они по-прежнему могут использовать как внутренний паспорт, так и загранпаспорт.

Почему туроператоры бьют тревогу

Абхазия много лет считается одним из самых популярных направлений для семей с детьми. Простота въезда, отсутствие виз и возможность спонтанных поездок были ключевыми преимуществами курорта. Теперь часть этих факторов утрачена.

"В 2025 году доля туров в Абхазию от общего объема бронирований составила у нас в компании 24%, а Белоруссии — всего 4,5%. Среди тех, кто едет в Абхазию, доля туристов с детьми до 14 лет составляет 35%. Прогнозируем, что треть от этого количества может отказаться от поездки после введения новых требований", — отмечает коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

По оценкам участников рынка, наиболее уязвимыми окажутся семьи, которые не воспринимали Абхазию как зарубежное направление и не оформляли детям загранпаспорта заранее.

Семейный формат отдыха под давлением

Для многих родителей Абхазия была вариантом "быстрого решения": море, природа, знакомая инфраструктура и минимум документов. Новые требования усложняют именно этот сценарий, особенно для тех, кто привык планировать поездки в короткие сроки.

"Туристы часто планируют поездку в короткие сроки, почти спонтанно, и Абхазия у них очень популярна. Они могут отказаться от поездки, потому что не успеют оформить документы", — подчёркивает Оксана Булах.

Эксперты РСТ считают, что эффект от изменений станет заметен ближе к началу высокого сезона, когда часть семей выберет альтернативные направления, ориентируясь на внутренний отдых в России.

Текущая ситуация с бронированиями

На данный момент резкого спада спроса не зафиксировано. По словам представителей туроператоров, бронирования на лето идут примерно на уровне прошлого года. Компании активно информируют клиентов о новых требованиях и рекомендуют заранее заняться оформлением документов.

При этом часть туристов всё чаще сравнивает условия поездки с другими форматами отдыха, включая экскурсионные маршруты и пляжные направления, которые предлагает Абхазия как туристическое направление.

Абхазия и внутренний туризм

Абхазия традиционно конкурирует с российскими курортами Чёрного моря. При этом внутренние направления не требуют загранпаспортов, что в новых условиях может стать решающим фактором для семей с детьми.

Если ранее Абхазия выигрывала за счёт простоты въезда и ценовой доступности, то теперь часть этого преимущества нивелируется, особенно для спонтанных поездок. Об этом сообщает издание Tourprom.

Плюсы и минусы новых требований

Изменения несут разные последствия для туристов и отрасли. Их влияние будет зависеть от готовности семей адаптироваться к новым условиям.

Плюсы:

  • единые правила выезда,
  • предсказуемость пограничного контроля,
  • снижение правовых разночтений.

Минусы:

  • дополнительные расходы и время на оформление документов,
  • снижение доли спонтанных поездок,
  • возможный отток семейного турпотока.

Советы для семейных туристов

  1. Проверить наличие действующего загранпаспорта у ребёнка заранее.
  2. Учитывать сроки оформления документов при планировании отдыха.
  3. Сравнить альтернативные направления без необходимости выезда за границу.
  4. Уточнять требования у туроператора перед бронированием.

Популярные вопросы о правилах въезда в Абхазию

Нужен ли загранпаспорт ребёнку до 14 лет?

Да, с 20 января 2026 года выезд возможен только при наличии загранпаспорта.

Изменились ли правила для взрослых?

Нет, для туристов старше 14 лет порядок пересечения границы остался прежним.

Когда может проявиться спад турпотока?

Эксперты ожидают основные последствия ближе к началу летнего сезона.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
