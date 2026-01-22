Прилетел в Таиланд и исчез без следа: опытный путешественник пропал после письма

История обычной туристической поездки в Таиланд неожиданно превратилась в тревожную загадку. Опытный путешественник вышел на связь с семьёй сразу после прилёта, но затем бесследно исчез. Родные утверждают, что подобного с ним никогда раньше не случалось.
Речь идёт о 58-летнем шотландце Кенни Робертсоне, который 5 января прибыл в Бангкок рейсом из Великобритании. Самолёт приземлился в международном аэропорту Суварнабхуми, после чего мужчина несколько дней находился в столице. Спустя короткое время он направил семье электронное письмо, подтвердив, что благополучно добрался до Таиланда.
Это сообщение стало последним. После него Робертсон перестал отвечать на звонки и письма, что сразу вызвало беспокойство у близких. По словам родственников, во всех предыдущих поездках он всегда поддерживал стабильную связь и сообщал о своих перемещениях.
Перед отъездом из Великобритании Кенни Робертсон подробно рассказал семье о маршруте. Он собирался самостоятельно путешествовать по разным регионам Таиланда на протяжении нескольких недель, пользуясь общественным транспортом и бюджетным жильём. Такой формат поездок был для него привычным, несмотря на усиливающийся контроль за иностранцами и изменения, которые затрагивают миграционные правила для туристов.
Отдельным пунктом в его планах значилась волонтёрская работа. Турист намеревался помогать в приюте для бездомных собак, однако, как позже выяснилось, с представителями организации он так и не связался. Это обстоятельство стало ещё одним тревожным сигналом для близких.
После того как попытки выйти на связь не увенчались успехом, семья и друзья начали действовать самостоятельно. Объявления о пропаже иностранца распространили по всему Таиланду, в том числе через сообщества экспатов и туристические форумы. К поискам подключились местные жители и другие путешественники.
Параллельно были задействованы официальные структуры. Министерство иностранных дел Великобритании и британское посольство в Бангкоке координируют усилия и взаимодействуют с тайскими властями. В подобных ситуациях важную роль играет и заранее оформленная туристическая медицинская страховка, которая нередко упрощает работу экстренных служб и консульств.
Таиланд остаётся одним из самых популярных направлений для самостоятельных путешествий. Развитая туристическая инфраструктура, доступный транспорт и тёплый климат ежегодно привлекают миллионы иностранцев. Тем не менее даже опытные путешественники могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами — от проблем со здоровьем до бытовых и криминальных рисков.
Эксперты по безопасности отмечают, что длительное отсутствие связи почти всегда становится ключевым поводом для начала поисков, особенно если человек ранее отличался дисциплиной и осторожностью в поездках. Об этом сообщает портал Thai Examiner.
Если отсутствие связи нетипично для человека, поиски могут начаться в течение нескольких дней.
Как правило, этим занимаются местные власти совместно с дипломатическими представительствами.
Организованный тур снижает риски для новичков, тогда как самостоятельные путешествия требуют большего опыта и подготовки.
