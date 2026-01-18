Самолёты без права на ошибку: рейтинг-2026 перевернул представления о безопасности полётов

Etihad Airways возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2026 году

Авиаперелёты остаются одним из самых надёжных способов передвижения, однако вопрос безопасности по-прежнему волнует миллионы пассажиров по всему миру. В начале 2026 года международные эксперты представили обновлённый рейтинг авиакомпаний, которые демонстрируют наивысшие стандарты надёжности и минимальный уровень рисков. Впервые за всю историю наблюдений лидером списка стал перевозчик из Персидского залива.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет

Кто возглавил мировой рейтинг безопасности

Австралийская аналитическая платформа AirlineRatings. com опубликовала ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира на 2026 год. В исследовании приняли участие 320 авиаперевозчиков из разных регионов, включая как крупные международные бренды, так и локальные компании.

Абсолютным лидером рейтинга стала Etihad Airways. Для отрасли это знаковый результат: ранее первые позиции традиционно занимали авиакомпании из Азиатско-Тихоокеанского региона или Австралии, однако в этот раз первенство перешло перевозчику из Объединённых Арабских Эмиратов.

Эксперты отметили сразу несколько факторов, обеспечивших Etihad Airways первое место. Среди них — относительно молодой авиапарк, высокий уровень безопасности в салоне, отсутствие катастроф за всю историю компании и самая низкая частота инцидентов на рейс среди всех участников рейтинга. По совокупности показателей разрыв между лидерами оказался минимальным: с первой по шестую строчку компании разделили всего 1,3 балла.

Топ-5 самых безопасных авиакомпаний мира

Помимо Etihad Airways, в пятёрку лидеров вошли ещё четыре крупных международных перевозчика, которые на протяжении многих лет удерживают репутацию надёжных и технологичных авиакомпаний.

В итоговый топ-5 2026 года вошли:

Etihad Airways Cathay Pacific Qantas Qatar Airways Emirates

Каждая из этих компаний имеет обширный опыт международных перевозок, современный флот и развитые системы контроля безопасности. Примечательно, что в списке представлены сразу несколько авиакомпаний Ближнего Востока, что говорит о высоком уровне инвестиций региона в авиационные технологии и обучение персонала.

Как изменилась методология оценки в 2026 году

Одной из ключевых особенностей нынешнего рейтинга стало обновление методологии. В 2026 году эксперты сделали больший акцент на предотвращение турбулентности, поскольку именно она остаётся основной причиной травм пассажиров и бортпроводников во время полётов.

При составлении рейтинга учитывались:

участие авиакомпаний в программе IATA Turbulence Aware или аналогичных инициативах;

наличие внутренних аудитов безопасности в кабине и салоне;

частота инцидентов с поправкой на общее количество рейсов;

средний возраст авиапарка;

наличие или отсутствие серьёзных происшествий;

уровень подготовки пилотов;

прохождение международных аудитов безопасности.

Такой подход позволил более точно оценить реальные риски, а не только формальные показатели. По мнению аналитиков, новая методология отражает современные вызовы отрасли и делает рейтинг более прикладным для пассажиров.

Безопасность бюджетных авиакомпаний: отдельный список

Отдельное внимание эксперты уделили лоукостерам, которые традиционно вызывают у пассажиров больше сомнений из-за низких цен на билеты. Для бюджетных перевозчиков был составлен самостоятельный рейтинг.

Первое место в этой категории второй год подряд заняла HK Express. Компания вновь продемонстрировала стабильные показатели безопасности и минимальное количество инцидентов. В пятёрку самых безопасных бюджетных авиакомпаний также вошли Jetstar Airways, Scoot, flydubai и EasyJet Group.

При этом ряд известных брендов заметно потеряли позиции. Так, Ryanair опустилась с третьего места сразу на 18-е, Jet2 сместилась с 14-й строчки на 17-ю, а EasyJet сохранила присутствие в топ-5, но опустилась с четвёртого на пятое место.

Что говорят цифры и эксперты отрасли

Несмотря на перестановки в рейтингах, общая статистика остаётся позитивной. Частота инцидентов на рейсах у авиакомпаний, вошедших в список, варьируется от 0,002 до 0,09. По мнению специалистов, такие показатели можно считать серьёзным достижением для всей авиационной индустрии.

Эксперты подчёркивают, что современные системы мониторинга, анализ данных о погоде, развитие программ по управлению турбулентностью и регулярные тренировки экипажей значительно снизили риски для пассажиров. Даже у компаний, которые опустились в рейтинге, уровень безопасности остаётся высоким по историческим меркам.

Новые стандарты комфорта и доступности

Безопасность всё чаще рассматривается в связке с комфортом пассажиров, особенно для людей с ограниченными возможностями. Ранее авиакомпания Emirates сообщила о внедрении новых сервисов, направленных на повышение доступности перелётов. Услуги охватывают все этапы путешествия — от бронирования билетов до прибытия в аэропорт и посадки на борт.

Такие инициативы становятся частью общей стратегии авиаперевозчиков, стремящихся повысить доверие пассажиров и соответствовать современным международным стандартам.

Советы по выбору авиакомпании с учётом безопасности

Обращайте внимание на возраст флота и репутацию перевозчика. Учитывайте участие авиакомпании в международных программах безопасности. Изучайте не только рейтинги, но и отзывы пассажиров о работе экипажей. Помните, что регулярные рейсы крупных компаний обычно проходят более строгий контроль.

Популярные вопросы о безопасности авиаперелётов

Какие авиакомпании считаются самыми безопасными в 2026 году?

По данным AirlineRatings. com, лидером стала Etihad Airways, а в топ-5 также вошли Cathay Pacific, Qantas, Qatar Airways и Emirates.

Насколько безопасны бюджетные авиакомпании?

Современные лоукостеры соблюдают те же стандарты безопасности, что и крупные перевозчики, а лучшие из них входят в отдельные рейтинги.

Стоит ли ориентироваться только на рейтинги при выборе рейса?

Рейтинги полезны, но они не заменяют комплексного подхода. Важно учитывать маршрут, тип самолёта и собственные предпочтения.