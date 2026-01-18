Самолёты без права на ошибку: рейтинг-2026 перевернул представления о безопасности полётов

Авиаперелёты остаются одним из самых надёжных способов передвижения, однако вопрос безопасности по-прежнему волнует миллионы пассажиров по всему миру. В начале 2026 года международные эксперты представили обновлённый рейтинг авиакомпаний, которые демонстрируют наивысшие стандарты надёжности и минимальный уровень рисков. Впервые за всю историю наблюдений лидером списка стал перевозчик из Персидского залива.
Австралийская аналитическая платформа AirlineRatings. com опубликовала ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира на 2026 год. В исследовании приняли участие 320 авиаперевозчиков из разных регионов, включая как крупные международные бренды, так и локальные компании.
Абсолютным лидером рейтинга стала Etihad Airways. Для отрасли это знаковый результат: ранее первые позиции традиционно занимали авиакомпании из Азиатско-Тихоокеанского региона или Австралии, однако в этот раз первенство перешло перевозчику из Объединённых Арабских Эмиратов.
Эксперты отметили сразу несколько факторов, обеспечивших Etihad Airways первое место. Среди них — относительно молодой авиапарк, высокий уровень безопасности в салоне, отсутствие катастроф за всю историю компании и самая низкая частота инцидентов на рейс среди всех участников рейтинга. По совокупности показателей разрыв между лидерами оказался минимальным: с первой по шестую строчку компании разделили всего 1,3 балла.
Помимо Etihad Airways, в пятёрку лидеров вошли ещё четыре крупных международных перевозчика, которые на протяжении многих лет удерживают репутацию надёжных и технологичных авиакомпаний.
В итоговый топ-5 2026 года вошли:
Каждая из этих компаний имеет обширный опыт международных перевозок, современный флот и развитые системы контроля безопасности. Примечательно, что в списке представлены сразу несколько авиакомпаний Ближнего Востока, что говорит о высоком уровне инвестиций региона в авиационные технологии и обучение персонала.
Одной из ключевых особенностей нынешнего рейтинга стало обновление методологии. В 2026 году эксперты сделали больший акцент на предотвращение турбулентности, поскольку именно она остаётся основной причиной травм пассажиров и бортпроводников во время полётов.
При составлении рейтинга учитывались:
Такой подход позволил более точно оценить реальные риски, а не только формальные показатели. По мнению аналитиков, новая методология отражает современные вызовы отрасли и делает рейтинг более прикладным для пассажиров.
Отдельное внимание эксперты уделили лоукостерам, которые традиционно вызывают у пассажиров больше сомнений из-за низких цен на билеты. Для бюджетных перевозчиков был составлен самостоятельный рейтинг.
Первое место в этой категории второй год подряд заняла HK Express. Компания вновь продемонстрировала стабильные показатели безопасности и минимальное количество инцидентов. В пятёрку самых безопасных бюджетных авиакомпаний также вошли Jetstar Airways, Scoot, flydubai и EasyJet Group.
При этом ряд известных брендов заметно потеряли позиции. Так, Ryanair опустилась с третьего места сразу на 18-е, Jet2 сместилась с 14-й строчки на 17-ю, а EasyJet сохранила присутствие в топ-5, но опустилась с четвёртого на пятое место.
Несмотря на перестановки в рейтингах, общая статистика остаётся позитивной. Частота инцидентов на рейсах у авиакомпаний, вошедших в список, варьируется от 0,002 до 0,09. По мнению специалистов, такие показатели можно считать серьёзным достижением для всей авиационной индустрии.
Эксперты подчёркивают, что современные системы мониторинга, анализ данных о погоде, развитие программ по управлению турбулентностью и регулярные тренировки экипажей значительно снизили риски для пассажиров. Даже у компаний, которые опустились в рейтинге, уровень безопасности остаётся высоким по историческим меркам.
Безопасность всё чаще рассматривается в связке с комфортом пассажиров, особенно для людей с ограниченными возможностями. Ранее авиакомпания Emirates сообщила о внедрении новых сервисов, направленных на повышение доступности перелётов. Услуги охватывают все этапы путешествия — от бронирования билетов до прибытия в аэропорт и посадки на борт.
Такие инициативы становятся частью общей стратегии авиаперевозчиков, стремящихся повысить доверие пассажиров и соответствовать современным международным стандартам.
Какие авиакомпании считаются самыми безопасными в 2026 году?
По данным AirlineRatings. com, лидером стала Etihad Airways, а в топ-5 также вошли Cathay Pacific, Qantas, Qatar Airways и Emirates.
Насколько безопасны бюджетные авиакомпании?
Современные лоукостеры соблюдают те же стандарты безопасности, что и крупные перевозчики, а лучшие из них входят в отдельные рейтинги.
Стоит ли ориентироваться только на рейтинги при выборе рейса?
Рейтинги полезны, но они не заменяют комплексного подхода. Важно учитывать маршрут, тип самолёта и собственные предпочтения.
Скрытая сушилка для посуды становится главным кухонным открытием сезона: неожиданное решение, которое освобождает столешницу и меняет привычный порядок.