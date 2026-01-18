Самолёты больше не прощают мелкий шрифт: авиакомпании в России перепишут правила для пассажиров

Минтранс РФ утвердил новые правила авиаперевозок с 1 марта 2026 года

С весны 2026 года российские авиапассажиры столкнутся с заметными изменениями в правилах перелётов, которые напрямую затронут покупку билетов, возвраты и условия обслуживания. Нововведения направлены на повышение прозрачности работы авиакомпаний и усиление защиты прав клиентов. Отдельный акцент сделан на интересах семей с детьми и пассажиров, сталкивающихся с задержками рейсов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет

Что изменится для пассажиров с 1 марта

С 1 марта 2026 года авиаперевозчики будут обязаны заранее и в понятной форме информировать пассажиров об условиях перелёта. Речь идёт не только о времени вылета и правилах провоза багажа, но и о порядке изменения билета, возможностях отказа от перевозки и механизме возврата денежных средств. Ранее подобная информация часто предоставлялась фрагментарно или скрывалась в сложных пользовательских соглашениях.

Теперь эти требования впервые детально закрепляются в федеральных правилах перевозок. Это означает, что авиакомпании больше не смогут ссылаться на внутренние регламенты или мелкий шрифт, если пассажир захочет разобраться в своих правах до покупки билета.

"Впервые обязанности авиакомпаний по информированию пассажиров будут подробно и однозначно зафиксированы в правилах перевозок", — отметил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Новые гарантии для семей с детьми

Отдельный блок изменений касается пассажиров, путешествующих с детьми. Согласно новым правилам, детям до 12 лет и сопровождающим их взрослым авиакомпании обязаны предоставлять соседние места на борту без дополнительной платы. Это правило будет действовать независимо от тарифа и загруженности рейса.

На практике это должно решить распространённую проблему, когда семьи оказывались рассаженными по салону, если заранее не оплачивали выбор мест. Теперь размещение ребёнка рядом с родителем или опекуном становится не опцией, а обязанностью перевозчика.

Чёткие критерии для возврата денег

Одним из ключевых новшеств станет устранение правовой неопределённости в вопросе вынужденного отказа от перелёта. В правилах появится конкретный временной критерий задержки рейса — более 30 минут от времени, указанного в билете.

Если рейс задерживается дольше этого срока, пассажир получает законное право отказаться от перелёта и потребовать полный возврат стоимости билета. Ранее подобные ситуации часто становились предметом споров, так как чётких формулировок в нормативных актах не существовало.

"Вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств", — подчеркнул Якубовский.

Питание, вода и размещение при задержках

Ещё одно важное направление изменений — обязанности авиакомпаний при задержках рейсов. В правилах будет подробно прописан регламент обеспечения пассажиров питанием и водой, а также порядок их размещения в гостиницах при длительном ожидании вылета.

Это означает, что перевозчики должны будут действовать по чётко установленному алгоритму, а не исходя из собственных решений или финансовых соображений. Для пассажиров это снижает риск остаться без помощи в аэропорту при срыве расписания.

Нормативная база и статус изменений

Все перечисленные нововведения утверждены приказом Министерства транспорта России № 341. Документ уже принят и вступит в силу с 1 марта 2026 года, поэтому у авиакомпаний остаётся ограниченное время на адаптацию своих внутренних процедур и сервисов.

Эксперты отмечают, что изменения могут привести к пересмотру тарифной политики и условий продажи билетов, однако в долгосрочной перспективе они должны повысить доверие пассажиров к авиаперевозкам внутри страны.

Контекст: развитие авиасообщения

Изменения в правилах авиаперелётов происходят на фоне общего расширения маршрутной сети. В конце 2025 года стало известно, что Россия рассматривает возможность запуска прямых рейсов в Малайзию. По предварительным оценкам, прямое авиасообщение может быть открыто уже в первой половине 2026 года, что сделает дальнемагистральные перелёты более доступными для туристов и бизнеса.

Советы пассажирам перед покупкой билета

Перед планированием перелёта в 2026 году стоит учитывать новые правила и использовать их в свою пользу.

Внимательно изучайте условия тарифа до оплаты билета. Сохраняйте информацию о времени вылёта, указанном в билете. При задержке рейса фиксируйте фактическое время ожидания. Не стесняйтесь требовать воду, питание и размещение при длительных задержках. Семьям с детьми стоит заранее напоминать перевозчику о праве на соседние места.

Популярные вопросы о новых правилах авиаперелётов

Можно ли вернуть билет, если рейс задержали на 20 минут?

Нет, право на возврат возникает при задержке более 30 минут от времени, указанного в билете.

Нужно ли доплачивать за места рядом с ребёнком?

Нет, для детей до 12 лет и сопровождающих их взрослых соседние места предоставляются бесплатно.

Когда вступают в силу новые правила?

Изменения начинают действовать с 1 марта 2026 года.

Распространяются ли нормы на все авиакомпании?

Да, правила обязательны для всех перевозчиков, выполняющих рейсы по России.