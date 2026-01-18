Отдых с надбавкой: 7 городов России решили зарабатывать на туристах — вводится туристический налог

Туристический налог в России с 1 января 2026 года введут семь городов

С начала 2026 года путешествия по России станут немного дороже для туристов, останавливающихся в гостиницах и других средствах размещения. Власти сразу нескольких крупных городов решили ввести туристический налог, рассчитывая таким образом получить дополнительные средства на развитие городской инфраструктуры. Нововведение затронет как популярные туристические направления, так и города с растущим внутренним турпотоком.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ история россии

Туристический налог: зачем его вводят и как он будет работать

Туристический налог — это обязательный сбор, который взимается с гостей города за временное проживание в отелях, хостелах, санаториях, базах отдыха и других официальных объектах размещения. Размер платежа зависит от стоимости проживания и устанавливается в процентах, однако во многих городах предусмотрена и минимальная сумма за сутки.

Местные власти подчеркивают, что полученные средства планируется направлять на развитие туристической и городской инфраструктуры: благоустройство общественных пространств, ремонт дорог, поддержку культурных объектов и улучшение сервисов для гостей.

С 1 января 2026 года туристический налог начнет действовать сразу в семи российских городах.

Нижний Новгород: ставка 2% и сотни миллионов для бюджета

В Нижнем Новгороде туристический налог будет введен с начала 2026 года по ставке 2% от стоимости проживания. В городской думе отмечают, что решение носит не только экономический, но и социальный характер.

"Введение туристического налога в Нижнем Новгороде с 2026 года — это вопрос не просто экономики, а элементарной справедливости. Мы, нижегородцы, часто путешествуем по своей стране и регулярно платим этот сбор в других городах. Каждый год Нижний Новгород принимает миллионы гостей. Было бы справедливо, если бы те, кто приезжает к нам в гости, также вносили свой небольшой вклад в поддержку этой инфраструктуры", — отметил председатель постоянной комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму Сергей Пляскин.

По оценкам городских властей, ежегодные поступления от турналога могут составить около 200 млн рублей, которые планируется направить на повышение комфорта городской среды.

Самара: минимальный платеж и рост ставок к 2030 году

В Самаре туристический налог также начнет действовать с 1 января 2026 года. Его базовая ставка составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки. При этом власти уже заложили поэтапное увеличение налога: к 2030 году ставка должна вырасти до 5%.

Депутат Самарской городской думы Дмитрий Асеев отметил, что уже в 2026 году сбор позволит привлечь почти 95 млн рублей, а к 2028 году поступления могут превысить 140 млн рублей. Эти средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры и благоустройство города.

Тюмень: поэтапное повышение до 5%

Решение о введении туристического налога в Тюмени было принято еще осенью 2025 года. В 2026 году ставка составит 2% от стоимости проживания. Далее налог будет увеличиваться ежегодно: до 3% в 2027 году, 4% — в 2028-м, а с 2029 года закрепится на уровне 5%.

Городские власти рассчитывают, что такая схема позволит плавно адаптировать туристический рынок к новым условиям и избежать резкого роста нагрузки на гостей города.

Курск: налог с учетом социальных льгот

Курское городское собрание также утвердило введение туристического налога с 1 января 2026 года. Ставка в первый год составит 2%, затем будет увеличиваться по аналогичной схеме: 3% в 2027 году, 4% в 2028-м и 5% начиная с 2029 года.

При этом в Курске предусмотрен расширенный перечень льгот. От уплаты налога освобождаются жители Курской области, вынужденно покинувшие свои дома и размещенные в пунктах временного проживания, а также граждане, прибывшие с территорий Украины и российских регионов с повышенным уровнем реагирования.

Иркутск: 1% за сутки и минимальный порог

В Иркутске туристический налог будет действовать с 1 января 2026 года и составит 1% от стоимости проживания за каждые сутки. Минимальный размер платежа установлен на уровне 100 рублей.

Сбор будет распространяться на широкий круг объектов размещения — от гостиниц и отелей до хостелов, санаториев, кемпингов и баз отдыха. Власти ожидают, что новый налог обеспечит стабильные поступления в городской бюджет и позволит поддерживать туристическую привлекательность региона.

Воронеж: налог без учета НДС и прогноз доходов

В Воронеже туристический налог будет рассчитываться от стоимости услуги временного проживания без учета НДС и самого налога. Минимальный платеж также составит 100 рублей в сутки.

Ставки будут расти поэтапно: 2% в 2026 году, 3% — в 2027-м, 4% — в 2028-м и 5% начиная с 2029 года. По прогнозам, ежегодные поступления в городской бюджет превысят 80 млн рублей.

Дополнительно в Воронеже предусмотрены льготы для жителей области и вынужденных переселенцев.

Тольятти: сезонные ставки и сложная шкала

Наиболее сложная система туристического налога вводится в Тольятти. В 2026 году ставка будет зависеть от сезона: с января по март и с октября по декабрь — 0,5%, а с апреля по сентябрь — 1%.

В последующие годы налог будет постепенно увеличиваться и к 2030 году достигнет 5% в высокий сезон. Ожидается, что уже в 2026 году бюджет города получит более 36 млн рублей дополнительных доходов.

От уплаты налога освобождаются несовершеннолетние, сопровождающие их лица, некоторые категории командированных граждан, а также вынужденные переселенцы.

Популярные вопросы о туристическом налоге в России

Кто обязан платить туристический налог?

Платеж взимается с туристов, проживающих в официальных средствах размещения. Как правило, налог включается в стоимость проживания и уплачивается через гостиницу.

Распространяется ли налог на апартаменты и аренду квартир?

В большинстве случаев налог касается только зарегистрированных объектов размещения. Частная аренда без статуса гостиницы обычно не подпадает под сбор, но конкретные правила зависят от муниципалитета.

Можно ли получить льготу или освобождение?

Да, во многих городах предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан: несовершеннолетних, местных жителей, вынужденных переселенцев и командированных работников.