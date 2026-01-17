Европа захлопывает двери без шума: как одно решение ЕС сломало привычные маршруты россиян

Страны ЕС с 2026 года не принимают российские небиометрические загранпаспорта

Россиянам в 2026 году становится все сложнее планировать поездки в Европу: правила ужесточаются, визовые процедуры усложняются, а привычная гибкость путешествий уходит в прошлое. Тем не менее даже в новых условиях возможность увидеть европейские страны сохраняется — если заранее учесть все нюансы.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ загранпаспорт

Европа без старых паспортов: новое ограничение для туристов

Одним из ключевых барьеров для поездок стал отказ целого ряда стран ЕС принимать российские загранпаспорта старого образца — без биометрии. С начала 2025 года такие ограничения вводятся поэтапно, а с 1 апреля 2026 года к ним присоединится Польша. Уже сейчас пятилетние паспорта не признают Германия, Франция, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Исландия и Румыния.

Проблемы начинаются еще на стадии подачи документов: визы в небиометрические паспорта попросту не вклеивают. Даже если шенген каким-то образом получен, на границе велика вероятность отказа во въезде. Туроператоры отмечают, что попытка сэкономить время на замене документа может обернуться потерей отпуска и серьезными финансовыми расходами.

В Ассоциации туроператоров России подчеркивают: оформление десятилетнего биометрического паспорта — уже не рекомендация, а необходимость для всех, кто рассматривает Европу как направление для путешествий.

Когда шенген перестал быть запасным

Еще одним ударом по туристической мобильности стал отказ ЕС от выдачи новых многократных шенгенских виз россиянам. Соответствующее решение Еврокомиссия приняла в ноябре 2025 года, объяснив его соображениями безопасности и необходимостью более тщательной проверки заявителей.

"Потеря туристов является экономической потерей для некоторых государств-членов ЕС", — отметил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Несмотря на критику внутри Европы, правило вступило в силу. Теперь большинство россиян могут рассчитывать только на визу строго под конкретную поездку — с датами въезда и выезда без запаса. Уже выданные мультивизы продолжают действовать до окончания срока, но получить новую стало практически невозможно.

Для туристов это означает отказ от спонтанных маршрутов и необходимость планировать каждую поездку как отдельный проект — от брони билетов до подтверждения проживания.

Как адаптироваться к новым визовым правилам

Эксперты советуют выстраивать стратегию поездок с учетом изменившихся требований. В новых условиях особенно важно:

Подавать документы заранее, закладывая дополнительное время на рассмотрение. Указывать реальные даты поездки без "запасных" дней. Подтверждать маршрут бронями отелей и авиабилетов. Поддерживать прозрачную финансовую историю. При возможности оформлять приглашение от родственников, проживающих в ЕС.

Отдельное внимание стоит уделять визовой истории: отсутствие недавних шенгенов или резкие изменения в доходах повышают риск отказа.

Кто все еще может рассчитывать на мультивизу

Несмотря на общий запрет, исключения из правил все же существуют. Многократные визы могут получить заявители с так называемым "пониженным профилем риска". К ним относятся близкие родственники граждан ЕС или россиян с постоянным видом на жительство в Европе — супруги, дети до 21 года и родители.

При условии, что за последние два года заявитель получил минимум три шенгена и не нарушал визовый режим, консульство может одобрить мультивизу. Аналогичные правила действуют для моряков, водителей международных перевозок и железнодорожных бригад, если поездки связаны с работой.

Отдельную категорию составляют журналисты, правозащитники и представители общественных организаций — в индивидуальном порядке им могут выдать визу сроком до пяти лет.

Очереди и отказы: еще одна реальность 2026 года

Дополнительные сложности создает сокращение работы визовых центров. Во многих регионах прием документов ограничен или полностью прекращен, а запись на подачу заявлений открывается нерегулярно и закрывается за считаные минуты. В ряде стран документы принимают только в Москве и Санкт-Петербурге.

На этом фоне растет число отказов без подробных объяснений. Чаще всего с ними сталкиваются заявители без актуальной визовой истории, с нестабильным доходом или подозрением на иммиграционные намерения. Апелляции редко приносят результат, а повторная подача возможна лишь спустя время.

Какие страны ЕС остаются более лояльными

Несмотря на общий тренд, некоторые европейские государства продолжают относительно охотно работать с россиянами.

Испания в конце 2025 года восстановила работу визовых центров в ряде регионов, включая Казань, Новосибирск и Самару. Запись обычно доступна за несколько недель, рассмотрение занимает около месяца, а визы выдаются однократные.

Италия считается одним из самых лояльных направлений. В Москве и Санкт-Петербурге слоты появляются регулярно, а сроки рассмотрения варьируются от двух недель до двух месяцев. Туристы с хорошей визовой историей могут получить визу до шести месяцев, и именно Италия остается страной, где мультивизы для россиян все еще возможны.

Франция активно принимает документы через электронную запись, но выдает визы строго под даты поездки и без визового коридора. Венгрия также остается доступным вариантом: подача возможна на ближайшие даты, а решение принимается в течение двух-трех недель.

Европа как проект, а не импульс

В 2026 году поездка в Европу для россиян перестает быть спонтанным решением и требует продуманного подхода. Биометрический паспорт, четкий маршрут, запас времени и внимательное отношение к документам становятся обязательными условиями. При этом даже в новых реалиях окно возможностей остается открытым — для тех, кто готов играть по обновленным правилам.