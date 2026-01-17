Европа захлопывает двери без шума: как одно решение ЕС сломало привычные маршруты россиян

Россиянам в 2026 году становится все сложнее планировать поездки в Европу: правила ужесточаются, визовые процедуры усложняются, а привычная гибкость путешествий уходит в прошлое. Тем не менее даже в новых условиях возможность увидеть европейские страны сохраняется — если заранее учесть все нюансы.
Одним из ключевых барьеров для поездок стал отказ целого ряда стран ЕС принимать российские загранпаспорта старого образца — без биометрии. С начала 2025 года такие ограничения вводятся поэтапно, а с 1 апреля 2026 года к ним присоединится Польша. Уже сейчас пятилетние паспорта не признают Германия, Франция, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Дания, Исландия и Румыния.
Проблемы начинаются еще на стадии подачи документов: визы в небиометрические паспорта попросту не вклеивают. Даже если шенген каким-то образом получен, на границе велика вероятность отказа во въезде. Туроператоры отмечают, что попытка сэкономить время на замене документа может обернуться потерей отпуска и серьезными финансовыми расходами.
В Ассоциации туроператоров России подчеркивают: оформление десятилетнего биометрического паспорта — уже не рекомендация, а необходимость для всех, кто рассматривает Европу как направление для путешествий.
Еще одним ударом по туристической мобильности стал отказ ЕС от выдачи новых многократных шенгенских виз россиянам. Соответствующее решение Еврокомиссия приняла в ноябре 2025 года, объяснив его соображениями безопасности и необходимостью более тщательной проверки заявителей.
"Потеря туристов является экономической потерей для некоторых государств-членов ЕС", — отметил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Несмотря на критику внутри Европы, правило вступило в силу. Теперь большинство россиян могут рассчитывать только на визу строго под конкретную поездку — с датами въезда и выезда без запаса. Уже выданные мультивизы продолжают действовать до окончания срока, но получить новую стало практически невозможно.
Для туристов это означает отказ от спонтанных маршрутов и необходимость планировать каждую поездку как отдельный проект — от брони билетов до подтверждения проживания.
Эксперты советуют выстраивать стратегию поездок с учетом изменившихся требований. В новых условиях особенно важно:
Отдельное внимание стоит уделять визовой истории: отсутствие недавних шенгенов или резкие изменения в доходах повышают риск отказа.
Несмотря на общий запрет, исключения из правил все же существуют. Многократные визы могут получить заявители с так называемым "пониженным профилем риска". К ним относятся близкие родственники граждан ЕС или россиян с постоянным видом на жительство в Европе — супруги, дети до 21 года и родители.
При условии, что за последние два года заявитель получил минимум три шенгена и не нарушал визовый режим, консульство может одобрить мультивизу. Аналогичные правила действуют для моряков, водителей международных перевозок и железнодорожных бригад, если поездки связаны с работой.
Отдельную категорию составляют журналисты, правозащитники и представители общественных организаций — в индивидуальном порядке им могут выдать визу сроком до пяти лет.
Дополнительные сложности создает сокращение работы визовых центров. Во многих регионах прием документов ограничен или полностью прекращен, а запись на подачу заявлений открывается нерегулярно и закрывается за считаные минуты. В ряде стран документы принимают только в Москве и Санкт-Петербурге.
На этом фоне растет число отказов без подробных объяснений. Чаще всего с ними сталкиваются заявители без актуальной визовой истории, с нестабильным доходом или подозрением на иммиграционные намерения. Апелляции редко приносят результат, а повторная подача возможна лишь спустя время.
Несмотря на общий тренд, некоторые европейские государства продолжают относительно охотно работать с россиянами.
Испания в конце 2025 года восстановила работу визовых центров в ряде регионов, включая Казань, Новосибирск и Самару. Запись обычно доступна за несколько недель, рассмотрение занимает около месяца, а визы выдаются однократные.
Италия считается одним из самых лояльных направлений. В Москве и Санкт-Петербурге слоты появляются регулярно, а сроки рассмотрения варьируются от двух недель до двух месяцев. Туристы с хорошей визовой историей могут получить визу до шести месяцев, и именно Италия остается страной, где мультивизы для россиян все еще возможны.
Франция активно принимает документы через электронную запись, но выдает визы строго под даты поездки и без визового коридора. Венгрия также остается доступным вариантом: подача возможна на ближайшие даты, а решение принимается в течение двух-трех недель.
В 2026 году поездка в Европу для россиян перестает быть спонтанным решением и требует продуманного подхода. Биометрический паспорт, четкий маршрут, запас времени и внимательное отношение к документам становятся обязательными условиями. При этом даже в новых реалиях окно возможностей остается открытым — для тех, кто готов играть по обновленным правилам.
