Райская лагуна в Бразилии вдруг оскалилась: пираньи приняли нечто за сигнал к атаке

В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Туризм

Купание в тёплой и прозрачной воде экзотической лагуны в Бразилии внезапно перестало быть безмятежным отдыхом. За короткий срок здесь произошло сразу несколько нападений пираний на людей, что вынудило власти вмешаться и ввести ограничения. Ситуация вызвала обеспокоенность как у туристов, так и у местных жителей.

Пираньи в воде
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Пираньи в воде

Серия укусов в популярной лагуне

Инциденты произошли в лагуне Лагоа-Нова, расположенной на территории частного клуба в штате Эспириту-Санту. Очередной пострадавшей стала студентка Райана Лейте Лойола. Она находилась в воде всего несколько минут, когда внезапно почувствовала сильную боль в ноге. Как выяснилось позже, её укусила пиранья. Женщине помог выбраться на берег супруг, после чего ей оперативно оказали первую помощь.

По информации местных властей, этот случай стал уже десятым за последние недели. Для водоёма, который долгие годы считался спокойным и безопасным, подобная активность хищных рыб стала неожиданностью и тревожным сигналом для отдыхающих, выбирающих отдых в Бразилии.

Реакция властей и меры безопасности

После серии нападений муниципальный департамент охраны окружающей среды города Линьярес направил в район специалистов. Владельцу клуба предписали усилить меры предосторожности, а часть лагуны временно закрыли для купания сроком на одну неделю. Посетителям рекомендовали держаться подальше от необорудованных участков и незамедлительно сообщать о любых происшествиях.

Биологи подтвердили наличие пираний в Лагоа-Нова, однако подчеркнули, что подобное поведение для них не является нормой при стабильных экологических условиях, особенно вне зон дикой природы, подобных региону Пантанал.

Почему пираньи стали агрессивнее

Специалисты выделяют сразу несколько возможных причин происходящего. Одна из них — сезон размножения, когда рыбы становятся особенно территориальными и агрессивными.

"Пираньи по своей природе агрессивны, но нападения на людей очень редки. Обычно это связано с защитой гнезда или периодом размножения, когда рыбы становятся более активными и агрессивными". — пояснил биолог Дэниел Мотта.

Ещё один фактор — экологический дисбаланс. Загрязнение воды, изменение среды обитания и сокращение численности мелкой рыбы могут вынуждать пираний искать альтернативные источники пищи и реагировать на любые движения в воде.

Резонанс на фоне трагедии в Амазонасе

Особую остроту обсуждению придала недавняя трагедия в штате Амазонас. В декабре 2025 года двухлетняя Клара Витория упала в реку через отверстие в полу дома на сваях и оказалась среди стаи пираний. Девочку извлекли с многочисленными укусами, однако спасти её не удалось. Этот случай расследуется, в том числе из-за возможных нарушений требований безопасности жилья.

Хотя трагедия произошла в другой части страны и при совершенно иных обстоятельствах, она напомнила обществу о том, что пираньи остаются потенциально опасными хищниками, как и многие другие представители дикой фауны, с которыми туристы сталкиваются во время путешествий. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Популярные вопросы о нападениях пираний

Насколько часто пираньи нападают на людей?

Подобные случаи редки и обычно связаны с защитой потомства или стрессом экосистемы.

Опасны ли пираньи в туристических местах?

При нормальных условиях риск минимален, но полностью исключить его нельзя.

Что делать при укусе?

Следует сразу выйти из воды, обработать рану и обратиться за медицинской помощью, соблюдая базовые правила безопасности во время отдыха за границей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
