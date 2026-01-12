Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту

Крымский мост на Новый год: пьющие подруги, 100 Дедов Морозов и пробка-невидимка

Пока в соцсетях и сводках минтранса пугали "коллапсом" у Крымского моста (зимний турпоток вырос примерно на 20%), реальность оказалась непредсказуемой.

Фото: ChatGPT: Крымский мост на Новый год by ChatGPT 5.2 is licensed under Свободно распространяемое изображение Крымский мост на Новый год

Самая длинная пробка за период с 20 декабря по 12 января не превысила пяти часов. Туристы просто испугались заранее — рассказали Pravda.Ru в дорожном ведомстве и подтвердили сотрудники досмотра.

Публикации про "критические даты" 28-30 декабря и 9-11 января сыграли неожиданную роль — люди поехали раньше. В итоге рекордные очереди возникли в дни, когда их не ждали, а в сами "пиковые окна" досмотры шли почти без задержек.

В полночь 1 января мост снова был пустым — ни на досмотрах, ни на самом мосту не было ни одной машины.

Последний раз "Новый год на мосту" встречали туристы в 2022 году — до ввода досмотров. Тогда в новогоднюю секунду по мосту ехало 18 машин. Подгадали.

Зато настроение было максимально новогодним. Как сообщает Mash, в костюмах Деда Мороза и Снегурочки через мост проехали до 100 человек — втрое больше, чем раньше.

Мост в эти дни выглядел очень "домашним" и "семейным".

В каждой четвёртой машине ехали дети, а в 63% случаев — пара или семья.

Примерно в каждой 40-й машине везли животных, чаще всего собак.

Пытались (спойлер — неудачно) проехать через мост электромобили и гибриды — этим поделились сотрудники досмотра с Pravda.Ru

За праздники более 100 таких машин пытались пройти через мост, несмотря на прямой запрет.

Около 90% водителей реально о нём не знали. Остальные ехали на удачу — "вдруг пустят". Больше половины из "авоськиных" — так называемые "мягкие" гибриды с 12- и 48-вольтовыми батареями. Их вычисляли по спискам "марка-модель" и разворачивали на сухопутный путь через Мариуполь. Две машины развернули буквально утром 31 декабря — надеемся, они успели за праздничный стол.

На досмотрах за праздники забывали почти всё: паспорта, права, часы, ключи от машин, пакеты с одеждой, детские игрушки, пауэрбанки, ноутбуки, наушники, даже упаковку презервативов (забыла женщина) и ленту для девичника "пьющая подруга невесты".

Но ни одного смартфона. Один новогодний подарок забыли, но владельцы успели вернуться за ним до полуночи.

Были попытки провоза опасных и запрещённых предметов — досмотры шли в режиме особого контроля, провоз пресечён, "соответствующие меры приняты".

За весь период с 20 декабря по 12 января перед мостом зафиксировали девять ДТП и одну драку — типичную дорожную, между объезжающим из Краснодарского края и тем, кто его не пустил из Тулы. Всё обошлось без заявлений и серьёзных последствий.

Как отмечают представители АТОР, РСТ, крупнейших агрегаторов бронирования, туристические ведомства, Крым уже с осени бронируется на лето-2026. Ожидается, что турпоток побьёт абсолютный рекорд роста, зафиксированный в 2025 году.

Уточнения

Кры́мский мост - транспортный переход через Керченский пролив, состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Имеет общую протяжённость 19 км. Считается одним из самых защищенных объектов в мире (ПВО, ППДО, досмотры, РЭБ, и т.д.)



Ведомственная охрана — специализированные ведомственные вооружённые подразделения, предназначенные для защиты зданий, строений, сооружений, прилегающих к ним территорий. Имеют право использовать боевое и служебное огнестрельное оружие, а также специальные средства, служебных собак, средства остановки транспортных средств. Имеют право осуществлять личный досмотр, досмотр вещей, транспортного средства. Основная должность - «Стрелок» и «Контролёр».

