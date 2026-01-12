Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Удмуртии планируют расширить круг получателей регионального маткапитала в 300 тыс.
Головные боли, судороги и нарушения памяти могут указывать на опухоль мозга
Суд запретил "дочке" Uniper продолжать судиться c "Газпром экспортом" за рубежом
В России ввели федеральные льготы по транспортному и имущественному налогу
В 2026 году обещают "точечные" прибавки к зарплатам — Сафонов
Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов
После праздников важно провести финансовый аудит – эксперт Карпычева
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова

18+ на борту: Oceania Cruises запретит с детьми путешествовать

Oceania Cruises вводит возрастное ограничение 18+ для новых бронирований
Туризм

Тренд на "тихие" путешествия добрался и до круизов: всё больше брендов делают ставку на отдых без детских развлечений и суеты. Oceania Cruises официально закрепляет этот подход и меняет правила посадки на свои лайнеры.

Круизный лайнер
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Круизный лайнер

Компания считает, что именно спокойная атмосфера — то, за что к ней возвращаются снова и снова. Об этом сообщает USA Today.

Что решила Oceania Cruises

Oceania Cruises — компания из Майами, управляющая восемью люксовыми лайнерами на маршрутах по Европе, Аляске, Карибскому бассейну, Южной Америке, Азии, Африке и Австралии — объявила, что будет принимать на борт только гостей 18+.

В компании пояснили, что смена политики связана со стремлением поддерживать "непринуждённую атмосферу искреннего гостеприимства и значимой связи". При этом все бронирования, сделанные до 7 января 2026 года и включающие пассажиров младше 18 лет, сохранят силу.

Почему это решение выглядит логичным для бренда

Как рассказал USA Today коммерческий директор компании Натан Хикман, многие пассажиры и раньше воспринимали Oceania как "взрослую" линию — на борту обычно было мало детей. Средний возраст гостей Oceania, по его словам, — 65 лет, а детская инфраструктура на лайнерах минимальна.

"Мы не пытаемся угодить всем и каждому, — сказал Хикман изданию. — Мы будем придерживаться очень узкого направления".

В компании отмечают, что новый формат поможет точнее "управлять ожиданиями" клиентов и заранее объяснять, какую атмосферу получит путешественник на борту.

Как выбрать "взрослый" круиз

  1. Сначала уточните возрастную политику: у одних линий это 18+, у других — 21+, а иногда ограничения действуют только для отдельных зон на борту.

  2. Проверьте, что включено в концепцию "спокойного отдыха": рестораны, винные дегустации, культурные лекции, спа, маршруты с длинными стоянками.

  3. Посмотрите портфель маршрутов: взрослый формат особенно хорошо сочетается с экспедиционными направлениями и "медленным" темпом.

  4. Сравните тип кают и общественных пространств: если важна тишина, выбирайте палубы и зоны, удалённые от бассейнов и вечерних площадок.

  5. Зафиксируйте правила брони: если вы путешествуете с семьёй, важны даты изменения политики и условия сохранения уже оформленных поездок.

Плюсы и минусы круизов только для взрослых

Такой формат может быть удачным решением, но он подходит не всем.

• Плюсы:
. более спокойная атмосфера на борту и в общественных зонах;
. акцент на гастрономии, сервисе, спа и культурной программе;
. предсказуемые ожидания гостей — меньше "сюрпризов" по стилю отдыха.
• Минусы:
. не подходит для семейных поездок с детьми;
. меньше универсальности по компаниям и поводам;
. выбор линий с жёстким 18+/21+ пока ограничен по сравнению с массовым рынком.

Популярные вопросы о круизах только для взрослых

Кому подходят круизы 18+?

Тем, кто хочет тишину, размеренный темп и отдых без детской анимации. По словам экспертов Cruise Critic, такие рейсы интересны и путешественникам без детей, и тем, у кого они есть, но иногда нужен "перерыв".

Что будет с бронями, где есть пассажиры младше 18 лет?

Oceania заявила, что бронирования, сделанные до 7 января 2026 года и включающие гостей младше 18 лет, останутся действительными.

Есть ли альтернативы, если хочется тишины, но не хочется формата 18+?

Да. Многие массовые линии развивают "взрослые зоны" на борту — отдельные палубы, солярии, бассейны и лаунжи с возрастными ограничениями, сохраняя при этом семейный формат в целом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
Наука и техника
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале "Био-утка" — Sciencepost
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Ближний Восток
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключным аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин
Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США
Праздник к нам досмотрен: итоги новогоднего трафика на Крымском мосту
Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%
Золото на смену доллару: его доля в резервах центробанков выросла до 28%
Последние материалы
В Удмуртии планируют расширить круг получателей регионального маткапитала в 300 тыс.
Oceania Cruises вводит возрастное ограничение 18+ для новых бронирований
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Утепление дома без вентиляции приводит к образованию плесени
Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери
Психиатр Лембке объяснила, как переучить мозг для выполнения сложных задач
Чередование набора и сушки ускоряет рост мышц — Terra
В Приморье усилена ответственность за нарушения ПДД
Неубранные листья повышают риск снежной плесени на газоне зимой — Leicestershire
Мицеллярная вода стала базой ежедневного ухода за кожей во Франции — InStyle
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.