Европейские туристы съезжают из отелей: новая форма проживания стремительно захватывает рынок

Европейские туристы стали чаще выбирать апарт-отели вместо гостиниц

Европейский туризм переживает тихую, но заметную трансформацию, которую всё чаще замечают сами путешественники. Привычные гостиницы уступают место форматам, где больше свободы, пространства и ощущения личного ритма. Апарт-отели становятся ответом на запросы тех, кто хочет жить в поездке, а не просто ночевать.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Квартира с видом на город

Почему апарт-отели вытесняют классические гостиницы

Спрос на апарт-отели растёт по всей Европе, и особенно ярко эта динамика проявляется в Великобритании. Туристы всё чаще выбирают размещение, где можно самостоятельно планировать день, готовить еду и не зависеть от расписаний завтраков или уборки. Такой формат хорошо вписывается в тренд удалённой занятости и длительных поездок, когда жильё должно быть функциональным и комфортным одновременно.

Для многих путешественников важна не только цена, но и ощущение приватности. Апартаменты с отдельной спальней, гостиной и кухней позволяют сохранить привычный образ жизни даже вдали от дома. Это особенно ценят семьи с детьми, пары и те, кто приезжает в город не на пару дней, а на недели.

Бизнес-туризм и эффект больших городов

Отдельную роль в популярности апарт-отелей играет деловой туризм. В городах с крупными выставочными и конгрессными центрами, таких как Бирмингем, путешественники всё чаще выбирают формат "дом вдали от дома". Он позволяет сочетать рабочие встречи с полноценным отдыхом и экономить на питании.

Рост интереса к такому размещению хорошо вписывается в общую картину изменений туристического поведения, где ценится комфорт без лишней суеты, как и в случае с форматами комфортного отдыха в Европе.

Рынок реагирует цифрами

Экономические показатели подтверждают, что речь идёт не о временной моде. В Великобритании объём рынка апарт-отелей в 2024 году оценивался в 6,2 млрд долларов, а к 2030 году прогнозируется рост до 13 млрд. В других европейских странах заполняемость апартаментов выросла почти на 4%, а доход на номер увеличился более чем на 4%.

Такая динамика говорит о том, что формат апарт-отелей стал полноценной частью индустрии гостеприимства, а не нишевым решением для отдельных категорий туристов.

Апарт-отель или классический отель: в чём разница

Ключевое отличие апарт-отелей заключается в структуре проживания. Гостям предлагают полноценные апартаменты с бытовой техникой и жилым пространством, тогда как традиционные отели ограничиваются номером. Это влияет не только на комфорт, но и на стиль поездки в целом.

Апарт-отели дают больше свободы в быту, а классические гостиницы по-прежнему выигрывают за счёт сервиса и инфраструктуры. Выбор всё чаще зависит не от звёздности, а от целей поездки и личных привычек путешественника. Об этом сообщает ТурПром.

Другие изменения в предпочтениях туристов

Параллельно с ростом апарт-отелей туристы всё чаще обращают внимание на бутик-отели, экологичные форматы и размещение с уникальной концепцией. Люди ищут не просто кровать на ночь, а опыт и атмосферу, будь то локальный дизайн или необычное расположение.

Эта тяга к новым форматам хорошо сочетается с развитием городского и регионального туризма, где важны детали и эмоции, как это происходит в проектах, связанных с развитием туризма в регионах.

Плюсы и минусы апарт-отелей

Апарт-отели подходят не всем, и у формата есть свои особенности. Он выигрывает в гибкости, но требует большей самостоятельности от гостей.

Плюсы:

простор, кухня,

ощущение дома,

удобство для длительных поездок.

Минусы:

меньше классического сервиса,

реже встречается круглосуточная стойка регистрации.

Советы по выбору апарт-отеля

Оцените цель поездки и её продолжительность. Проверьте расположение и транспортную доступность. Уточните условия уборки и дополнительные услуги. Сравните стоимость с классическими отелями в том же районе.

Популярные вопросы о выборе апарт-отелей

Что выгоднее для долгой поездки — апарт-отель или отель?

Для проживания от недели и дольше апарт-отели часто оказываются удобнее и экономичнее.

Подходят ли апарт-отели для семей с детьми?

Да, благодаря кухне и отдельным комнатам такой формат особенно удобен для семей.

Сильно ли отличается сервис от обычного отеля?

Сервис проще, но базовые услуги сохраняются, а уровень комфорта компенсирует отсутствие формальностей.