Мишленовские звёзды ближе, чем кажется: зимний фестиваль еды в Словакии открывает двери в высокую кухню

Словацкие шеф-повара готовят сенсацию на зимнем фестивале еды

Январь в Словакии уже давно стал месяцем, когда в рестораны идут не "просто поесть", а за впечатлениями. Зимний фестиваль еды возвращается в 13-й раз и снова предлагает гостям специальные сет-меню по более выгодной цене, чем обычно.

Фото: https://unsplash.com by Zak Chapman is licensed under Free Фото столовых приборов

В этом году проект охватывает десятки заведений по всей стране — от запада до востока. Об этом сообщает Pravda.

Когда проходит фестиваль и как он устроен

Фестиваль идёт с 10 по 22 января и в этот раз собрал рекордное число участников — 56 ресторанов. География широкая: если ехать с запада на восток, заведения встречаются от района Малацки до Михаловце. А если смотреть по оси юг-север, фестивальные точки есть, например, в Комарно, а также в районах Высоких Татр и Кежмарока.

Главная идея — попробовать трёхразовое меню, подготовленное специально под фестиваль. В списке участников есть и рестораны со "звёздными" шеф-поварами, и заведения, где работают молодые шефы — те самые "молодые пушки", которые предлагают свежий взгляд на словацкую кухню.

Иностранные адреса и расширение формата для гурманов

Помимо словацких ресторанов, можно забронировать стол и в двух зарубежных заведениях. Среди них Bistro Platán в венгерской Тате — проект Иштвана Пешти, владельца ресторана с двумя звёздами Michelin. Второй вариант — Triad в Австрии, где уже много лет шеф-поваром работает словак Роман Хняпек.

Отдельно отмечается, что в этом году расширили и "пакеты для гурманов": фестивальное меню можно связать с проживанием на одну-две ночи, чтобы превратить ужин в небольшой гастротрип.

Бронирование: важное правило фестиваля

Фестиваль работает только по предварительному заказу. Это значит, что прийти "с улицы" и заказать фестивальное меню не получится — стол нужно бронировать заранее через сайт фестиваля. Такой формат помогает ресторанам держать качество подачи и темп обслуживания, а гостям — планировать поездку без сюрпризов.

Сравнение: фестивальное меню и обычный визит в ресторан

Фестивальный формат удобен тем, что вы получаете заранее собранный сет из трёх блюд по специальной цене и с идеей от шефа, а не выбираете позиции наугад. Обычный визит даёт больше свободы по времени и выбору, но не всегда позволяет "собрать" цельное впечатление о кухне заведения за один ужин. Фестиваль, по сути, работает как гастрономический гид: он помогает быстро понять, чем ресторан гордится и как интерпретирует словацкие традиции сегодня.

Как попасть на Зимний фестиваль еды

Выберите город или маршрут: удобно планировать поездку "по карте" — от Малацки к Михаловце или через Татры. Сразу определитесь с датой и временем: лучшие слоты обычно разбирают первыми. Забронируйте стол через сайт фестиваля и сохраните подтверждение. Если хотите формат "ужин + отдых", подберите проживание на 1-2 ночи из фестивальных вариантов. Заранее уточните детали меню: особенно если важны предпочтения по продуктам.

Плюсы и минусы гастрономического фестиваля зимой

Такой формат кажется простым, но у него есть практические нюансы. Он особенно хорошо подходит тем, кто любит дегустационные сеты, путешествия по регионам и хочет познакомиться со словацкими шеф-поварами "в сборе".

• Плюсы:

. трёхразовое спецменю по более выгодной цене;

. широкий выбор заведений по всей стране;

. шанс попробовать кухни именитых шефов и ярких новичков;

. возможность совместить ужин с проживанием и сделать мини-отпуск.

• Минусы:

. без предварительной брони фестивальное меню недоступно;

. популярные рестораны могут быстро закрывать свободные места;

. формат сета подходит не всем, если хочется полной свободы выбора.

Популярные вопросы о Зимнем фестивале еды в Словакии

Нужно ли бронировать заранее?

Да. Фестивальное меню доступно только по предварительной записи через сайт фестиваля.

Сколько ресторанов участвует и где они находятся?

В этом году — 56 заведений по всей стране: от Малацки до Михаловце, а также в направлениях через Комарно, Высокие Татры и Кежмарок.

Есть ли варианты за пределами Словакии?

Да. Упоминаются два иностранных ресторана: Bistro Platán в венгерской Тате и Triad в Австрии.