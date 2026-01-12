Мишленовские звёзды ближе, чем кажется: зимний фестиваль еды в Словакии открывает двери в высокую кухню

Январь в Словакии уже давно стал месяцем, когда в рестораны идут не "просто поесть", а за впечатлениями. Зимний фестиваль еды возвращается в 13-й раз и снова предлагает гостям специальные сет-меню по более выгодной цене, чем обычно.
В этом году проект охватывает десятки заведений по всей стране — от запада до востока. Об этом сообщает Pravda.
Фестиваль идёт с 10 по 22 января и в этот раз собрал рекордное число участников — 56 ресторанов. География широкая: если ехать с запада на восток, заведения встречаются от района Малацки до Михаловце. А если смотреть по оси юг-север, фестивальные точки есть, например, в Комарно, а также в районах Высоких Татр и Кежмарока.
Главная идея — попробовать трёхразовое меню, подготовленное специально под фестиваль. В списке участников есть и рестораны со "звёздными" шеф-поварами, и заведения, где работают молодые шефы — те самые "молодые пушки", которые предлагают свежий взгляд на словацкую кухню.
Помимо словацких ресторанов, можно забронировать стол и в двух зарубежных заведениях. Среди них Bistro Platán в венгерской Тате — проект Иштвана Пешти, владельца ресторана с двумя звёздами Michelin. Второй вариант — Triad в Австрии, где уже много лет шеф-поваром работает словак Роман Хняпек.
Отдельно отмечается, что в этом году расширили и "пакеты для гурманов": фестивальное меню можно связать с проживанием на одну-две ночи, чтобы превратить ужин в небольшой гастротрип.
Фестиваль работает только по предварительному заказу. Это значит, что прийти "с улицы" и заказать фестивальное меню не получится — стол нужно бронировать заранее через сайт фестиваля. Такой формат помогает ресторанам держать качество подачи и темп обслуживания, а гостям — планировать поездку без сюрпризов.
Фестивальный формат удобен тем, что вы получаете заранее собранный сет из трёх блюд по специальной цене и с идеей от шефа, а не выбираете позиции наугад. Обычный визит даёт больше свободы по времени и выбору, но не всегда позволяет "собрать" цельное впечатление о кухне заведения за один ужин. Фестиваль, по сути, работает как гастрономический гид: он помогает быстро понять, чем ресторан гордится и как интерпретирует словацкие традиции сегодня.
Выберите город или маршрут: удобно планировать поездку "по карте" — от Малацки к Михаловце или через Татры.
Сразу определитесь с датой и временем: лучшие слоты обычно разбирают первыми.
Забронируйте стол через сайт фестиваля и сохраните подтверждение.
Если хотите формат "ужин + отдых", подберите проживание на 1-2 ночи из фестивальных вариантов.
Заранее уточните детали меню: особенно если важны предпочтения по продуктам.
Такой формат кажется простым, но у него есть практические нюансы. Он особенно хорошо подходит тем, кто любит дегустационные сеты, путешествия по регионам и хочет познакомиться со словацкими шеф-поварами "в сборе".
• Плюсы:
. трёхразовое спецменю по более выгодной цене;
. широкий выбор заведений по всей стране;
. шанс попробовать кухни именитых шефов и ярких новичков;
. возможность совместить ужин с проживанием и сделать мини-отпуск.
• Минусы:
. без предварительной брони фестивальное меню недоступно;
. популярные рестораны могут быстро закрывать свободные места;
. формат сета подходит не всем, если хочется полной свободы выбора.
Да. Фестивальное меню доступно только по предварительной записи через сайт фестиваля.
В этом году — 56 заведений по всей стране: от Малацки до Михаловце, а также в направлениях через Комарно, Высокие Татры и Кежмарок.
Да. Упоминаются два иностранных ресторана: Bistro Platán в венгерской Тате и Triad в Австрии.
