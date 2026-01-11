Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BMW выплатит россиянину 400 млн рублей за неисправный обдув сиденья
Неизвестное заболевание на Кубе с симптомами денге и COVID-19
Трамп поставил Гаване ультиматум, угрожая обнулить поставки венесуэльской нефти — BBC
Отделка офисов в нарезку снижает доходность инвестиций
В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность

В Харбине зажглись огни ледяного мегаполиса: готовьте валенки и термос

В Харбине открылся самый масштабный город-аттракцион из льда — Reuters
Туризм

В Харбине этой зимой "Мир льда и снега" выглядит не как обычная выставка скульптур, а как целый ледяной мегаполис, в котором есть не только "витрины", но и аттракционы. На площадке возвели гигантские замки и пагоды, сделали горки и даже колесо обозрения, а масштаб строительства оказался рекордным.

Снеговик
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Снеговик

Открытие дополнили фейерверки и шоу дронов, которое отсылало к символу наступающего года по лунному календарю. Об этом сообщает Reuters.

Рекордный "город" из льда и снега

В этом сезоне организаторы использовали 400 000 кубических метров льда и снега — это самый большой объём материала за всю историю фестиваля. Из него мастера вырезали целые кварталы со световыми фасадами, арками и башнями, а часть объектов задумана не только как декорации: посетители могут кататься с ледяных горок и гулять по "улицам" из подсвеченных блоков.

Фестиваль остаётся сильным магнитом для внутреннего туризма Китая. По данным, в прошлом году регион принял более 90 млн гостей, что принесло почти $20 млрд дохода. Для путешественников это означает не просто красивую картинку, а масштабную инфраструктуру вокруг события: транспорт, размещение, зимние развлечения и сервисы на территории парка.

"Светлая магия" открытия и символ года

Церемония запуска в этом году сделала ставку на эффект присутствия. В ночном небе работала флотилия светящихся дронов, которые выстроили фигуру лошади — символическое приветствие наступающему году по китайскому лунному календарю. Такая связка — ледяная архитектура плюс техношоу — помогает фестивалю оставаться современным и "фотогеничным", особенно для тех, кто приезжает ради впечатлений и контента.

Комфорт в мороз: что изменили для гостей

Сильный холод — часть атмосферы Харбина, но организаторы постарались сделать пребывание более удобным. В описании отмечается, что территория парка заметно выросла, а для посетителей появились отапливаемые зоны отдыха, где можно согреться и сделать паузу между прогулками по экспозиции. Такой подход важен для туристов из более тёплых регионов, которые готовы восхищаться ледяной "сказкой", но не хотят проводить на морозе весь день без передышек.

Как спланировать поездку на ледовый фестиваль

  1. Выберите время визита заранее: у города есть сезон, и, по описанию, увидеть парк можно примерно до середины февраля.

  2. Соберите экипировку по принципу слоёв: термобельё, утепляющий слой, ветрозащита, тёплые перчатки и обувь с нескользящей подошвой.

  3. Планируйте маршрут по парку "волнами": прогулка по экспозиции, затем согревающая пауза в отапливаемой зоне, потом аттракционы.

  4. Оставьте время на вечер: подсветка и шоу-эффекты особенно выразительны в темноте.

  5. Заранее продумайте питание и отдых: горячие напитки и короткие остановки заметно повышают комфорт в арктическом холоде.

Плюсы и минусы посещения ледового города

Перед поездкой полезно оценить, что вы получите и к чему стоит подготовиться.

• Плюсы:
. рекордный масштаб и ощущение "настоящего города" из льда;
. сочетание скульптуры и развлечений, включая горки и обзорные точки;
. улучшенная инфраструктура на площадке, включая места, где можно согреться.

• Минусы:
. мороз остаётся "главным персонажем", без правильной одежды удовольствие быстро заканчивается;
. на пиковые даты возможны очереди и высокая плотность посетителей;
. формат предполагает длительную прогулку, поэтому важны паузы и разумный темп.

Популярные вопросы о фестивале "Мир льда и снега"

Сколько времени закладывать на посещение парка?

Если вы хотите не только посмотреть скульптуры, но и прокатиться с горок и сделать остановки на отдых, удобнее планировать как минимум несколько часов и не пытаться "пробежать" площадку за один короткий заход.

Что важнее взять с собой, кроме тёплой одежды?

Термос или горячий напиток, запасные перчатки, крем для защиты кожи от ветра и телефон с зарядом — на холоде батарея разряжается быстрее, а фотографировать здесь хочется почти постоянно.

Что лучше: приходить днём или вечером?

Днём проще рассмотреть детали и ориентироваться, но вечером парк раскрывается за счёт подсветки и общей "сказочной" атмосферы. Практичный вариант — прийти ближе к сумеркам и застать оба состояния.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Все смеялись над этой обувью — теперь за ней охотятся модницы: 3 пары, которые станут хитами 2026
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
В 60 лет мышцы растут не от чуда, а от правила: простой микроплан для силы без травм и боли в суставах
Последние материалы
445 млн лет назад климатические изменения уничтожили 85% морских видов
BMW выплатит россиянину 400 млн рублей за неисправный обдув сиденья
В Харбине открылся самый масштабный город-аттракцион из льда — Reuters
Секрет стройной фигуры — постоянство выполнения 5 упражнений на 10 минут
Туя Golden Tuffet растет до 40 см и выдерживает морозы до −40 °C
Жир лосося замедляет пересыхание яиц на сковороде
Розовый цвет сочетают с натуральными текстурами в декоре — InStyle
На острове Кайо-Сантьяго 85 лет изучают колонию макак-резусов — CPG
Подкормки и пересадки зимой повышают риск повреждения комнатных растений
Слойки с сыром и беконом готовят из бездрожжевого слоёного теста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.