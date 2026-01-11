В Харбине зажглись огни ледяного мегаполиса: готовьте валенки и термос

В Харбине открылся самый масштабный город-аттракцион из льда — Reuters

В Харбине этой зимой "Мир льда и снега" выглядит не как обычная выставка скульптур, а как целый ледяной мегаполис, в котором есть не только "витрины", но и аттракционы. На площадке возвели гигантские замки и пагоды, сделали горки и даже колесо обозрения, а масштаб строительства оказался рекордным.

Открытие дополнили фейерверки и шоу дронов, которое отсылало к символу наступающего года по лунному календарю. Об этом сообщает Reuters.

Рекордный "город" из льда и снега

В этом сезоне организаторы использовали 400 000 кубических метров льда и снега — это самый большой объём материала за всю историю фестиваля. Из него мастера вырезали целые кварталы со световыми фасадами, арками и башнями, а часть объектов задумана не только как декорации: посетители могут кататься с ледяных горок и гулять по "улицам" из подсвеченных блоков.

Фестиваль остаётся сильным магнитом для внутреннего туризма Китая. По данным, в прошлом году регион принял более 90 млн гостей, что принесло почти $20 млрд дохода. Для путешественников это означает не просто красивую картинку, а масштабную инфраструктуру вокруг события: транспорт, размещение, зимние развлечения и сервисы на территории парка.

"Светлая магия" открытия и символ года

Церемония запуска в этом году сделала ставку на эффект присутствия. В ночном небе работала флотилия светящихся дронов, которые выстроили фигуру лошади — символическое приветствие наступающему году по китайскому лунному календарю. Такая связка — ледяная архитектура плюс техношоу — помогает фестивалю оставаться современным и "фотогеничным", особенно для тех, кто приезжает ради впечатлений и контента.

Комфорт в мороз: что изменили для гостей

Сильный холод — часть атмосферы Харбина, но организаторы постарались сделать пребывание более удобным. В описании отмечается, что территория парка заметно выросла, а для посетителей появились отапливаемые зоны отдыха, где можно согреться и сделать паузу между прогулками по экспозиции. Такой подход важен для туристов из более тёплых регионов, которые готовы восхищаться ледяной "сказкой", но не хотят проводить на морозе весь день без передышек.

Как спланировать поездку на ледовый фестиваль

Выберите время визита заранее: у города есть сезон, и, по описанию, увидеть парк можно примерно до середины февраля. Соберите экипировку по принципу слоёв: термобельё, утепляющий слой, ветрозащита, тёплые перчатки и обувь с нескользящей подошвой. Планируйте маршрут по парку "волнами": прогулка по экспозиции, затем согревающая пауза в отапливаемой зоне, потом аттракционы. Оставьте время на вечер: подсветка и шоу-эффекты особенно выразительны в темноте. Заранее продумайте питание и отдых: горячие напитки и короткие остановки заметно повышают комфорт в арктическом холоде.

Плюсы и минусы посещения ледового города

Перед поездкой полезно оценить, что вы получите и к чему стоит подготовиться.

• Плюсы:

. рекордный масштаб и ощущение "настоящего города" из льда;

. сочетание скульптуры и развлечений, включая горки и обзорные точки;

. улучшенная инфраструктура на площадке, включая места, где можно согреться.

• Минусы:

. мороз остаётся "главным персонажем", без правильной одежды удовольствие быстро заканчивается;

. на пиковые даты возможны очереди и высокая плотность посетителей;

. формат предполагает длительную прогулку, поэтому важны паузы и разумный темп.

Популярные вопросы о фестивале "Мир льда и снега"

Сколько времени закладывать на посещение парка?

Если вы хотите не только посмотреть скульптуры, но и прокатиться с горок и сделать остановки на отдых, удобнее планировать как минимум несколько часов и не пытаться "пробежать" площадку за один короткий заход.

Что важнее взять с собой, кроме тёплой одежды?

Термос или горячий напиток, запасные перчатки, крем для защиты кожи от ветра и телефон с зарядом — на холоде батарея разряжается быстрее, а фотографировать здесь хочется почти постоянно.

Что лучше: приходить днём или вечером?

Днём проще рассмотреть детали и ориентироваться, но вечером парк раскрывается за счёт подсветки и общей "сказочной" атмосферы. Практичный вариант — прийти ближе к сумеркам и застать оба состояния.