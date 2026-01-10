Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ДНР стартует программа геологоразведки с акцентом на редкоземельные металлы
NASA готовится к запуску миссии Artemis II в начале февраля — BBC
Восстановление печени после праздников может занять до 400 дней — профессор Каневская
Слой снега 40 см на крыше 100 м² создаёт нагрузку до 20 тонн — инженер Ахтямов
Россия готовится к продовольственной экспансии в 2026 году
С 1 февраля 2026 года семьи смогут оформить только одну льготную ипотеку
Отключение отопления зимой за долги запрещено законом — эксперт ЖКХ Бондарь
Лазейки для льготной ипотеки закрываются
Возвращение в учебный ритм может занять до трех недель — эксперт Екушевская

Приехали за коричневым самородком: семья случайно откопала в парке драгоценный камень

Семейная поездка в "Кратер алмазов" обернулась сенсацией — New York Post
Туризм

Иногда семейная поездка превращается в историю, которую потом пересказывают годами. В Арканзасе именно так и вышло: обычный поиск "куда поехать" и детская идея привели к настоящей находке — редкому алмазу, который обнаружили прямо на территории парка.

Драгоценный камень
Фото: commons.wikimedia.org by Gemsphoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Драгоценный камень

Об этом пишет New York Post.

Как идея сына и Siri привели к "алмазному" путешествию

41-летний житель Техаса Джеймс Уорд приехал в государственный парк "Кратер алмазов" вместе с женой Элизабет и двумя сыновьями — 9-летним Адрианом и 7-летним Остином. По словам Элизабет, всё началось с простого вопроса младшего сына: можно ли где-то рядом "добывать кристаллы". Она быстро воспользовалась поиском через Siri и наткнулась на информацию о парке в округе Пайк, после чего отправила ссылку мужу.

Ссылка оказалась решающей: семья поняла, что место находится примерно в шести часах езды, и решила поехать.

"Алмаз Уорда": что именно нашли

30 декабря Джеймс Уорд обнаружил коричневый драгкамень весом 2,09 карата. Камень нашли на второй день поисков: первый оказался долгим и холодным, но старший сын убедил семью вернуться.

Драгоценность зарегистрировали и дали ей имя — "Алмаз Уорда". Сам Уорд признавался, что сначала не понял, что именно держит в руках, но почувствовал, что находка необычная.

Почему кратерные алмазы выглядят так

Сотрудник парка Уэймон Кокс сравнил камень по размеру с кукурузным зёрнышком и обратил внимание на характерные признаки местных находок: тёмно-желтовато-коричневый оттенок и металлический блеск. Он также пояснил происхождение таких алмазов: они формируются в верхней мантии Земли и были вынесены на поверхность древней вулканической трубой миллионы лет назад.

Кокс добавил, что многие кратерные алмазы оказываются повреждёнными — с трещинами или дефектами — из-за мощных геологических процессов. Поэтому нынешний размер находки заставляет задуматься, каким крупным мог быть кристалл изначально.

Что будет с камнем дальше

Уорд не исключает продажу. Но сначала он хочет понять стоимость: сотрудники парка подчёркивают, что они фиксируют и регистрируют найденные алмазы, но не занимаются оценкой.

За стоимостью рекомендуют обращаться к сертифицированному геммологу, который умеет профессионально определять качество и цену.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Садоводство, цветоводство
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Сапсан развивает скорость до 300 км в час во время охоты
Домашние животные
Сапсан развивает скорость до 300 км в час во время охоты
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Новости спорта
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Популярное
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта

Забор может стать частью красивого сада. Рассказываем, какие растения лучше посадить вдоль ограды, чтобы участок выглядел ухоженным и просторным.

Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева ГАЗ-3105 показали в Европе, но серийно не выпускали Сергей Милешкин Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Каждый прыжок — как щелчок по жиру: простое упражнение ускоряет сжигание калорий даже дома
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Последние материалы
В ДНР стартует программа геологоразведки с акцентом на редкоземельные металлы
Семейная поездка в "Кратер алмазов" обернулась сенсацией — New York Post
NASA готовится к запуску миссии Artemis II в начале февраля — BBC
Пирожное "Ленинградское" готовят из слоёного и заварного теста
Сбалансированное питание предотвращает эффект йо-йо — AkcniCeny
Сочетание открытых и закрытых систем хранения делают ванную уютной
Перцы, томаты и лук-порей сеют на рассаду в январе для раннего урожая
Раскопки в Кесарии Приморской подтверждают исторические детали Нового Завета
Куриное рагу с картофелем и овощами готовится за 20 минут — Allrecipes
Холодное ополаскивание волос после мытья снижает пушистость — AkcniCeny
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.