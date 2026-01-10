Приехали за коричневым самородком: семья случайно откопала в парке драгоценный камень

Семейная поездка в "Кратер алмазов" обернулась сенсацией — New York Post

Иногда семейная поездка превращается в историю, которую потом пересказывают годами. В Арканзасе именно так и вышло: обычный поиск "куда поехать" и детская идея привели к настоящей находке — редкому алмазу, который обнаружили прямо на территории парка.

Фото: commons.wikimedia.org by Gemsphoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Драгоценный камень

Об этом пишет New York Post.

Как идея сына и Siri привели к "алмазному" путешествию

41-летний житель Техаса Джеймс Уорд приехал в государственный парк "Кратер алмазов" вместе с женой Элизабет и двумя сыновьями — 9-летним Адрианом и 7-летним Остином. По словам Элизабет, всё началось с простого вопроса младшего сына: можно ли где-то рядом "добывать кристаллы". Она быстро воспользовалась поиском через Siri и наткнулась на информацию о парке в округе Пайк, после чего отправила ссылку мужу.

Ссылка оказалась решающей: семья поняла, что место находится примерно в шести часах езды, и решила поехать.

"Алмаз Уорда": что именно нашли

30 декабря Джеймс Уорд обнаружил коричневый драгкамень весом 2,09 карата. Камень нашли на второй день поисков: первый оказался долгим и холодным, но старший сын убедил семью вернуться.

Драгоценность зарегистрировали и дали ей имя — "Алмаз Уорда". Сам Уорд признавался, что сначала не понял, что именно держит в руках, но почувствовал, что находка необычная.

Почему кратерные алмазы выглядят так

Сотрудник парка Уэймон Кокс сравнил камень по размеру с кукурузным зёрнышком и обратил внимание на характерные признаки местных находок: тёмно-желтовато-коричневый оттенок и металлический блеск. Он также пояснил происхождение таких алмазов: они формируются в верхней мантии Земли и были вынесены на поверхность древней вулканической трубой миллионы лет назад.

Кокс добавил, что многие кратерные алмазы оказываются повреждёнными — с трещинами или дефектами — из-за мощных геологических процессов. Поэтому нынешний размер находки заставляет задуматься, каким крупным мог быть кристалл изначально.

Что будет с камнем дальше

Уорд не исключает продажу. Но сначала он хочет понять стоимость: сотрудники парка подчёркивают, что они фиксируют и регистрируют найденные алмазы, но не занимаются оценкой.

За стоимостью рекомендуют обращаться к сертифицированному геммологу, который умеет профессионально определять качество и цену.