Приехали за коричневым самородком: семья случайно откопала в парке драгоценный камень

Иногда семейная поездка превращается в историю, которую потом пересказывают годами. В Арканзасе именно так и вышло: обычный поиск "куда поехать" и детская идея привели к настоящей находке — редкому алмазу, который обнаружили прямо на территории парка.
41-летний житель Техаса Джеймс Уорд приехал в государственный парк "Кратер алмазов" вместе с женой Элизабет и двумя сыновьями — 9-летним Адрианом и 7-летним Остином. По словам Элизабет, всё началось с простого вопроса младшего сына: можно ли где-то рядом "добывать кристаллы". Она быстро воспользовалась поиском через Siri и наткнулась на информацию о парке в округе Пайк, после чего отправила ссылку мужу.
Ссылка оказалась решающей: семья поняла, что место находится примерно в шести часах езды, и решила поехать.
30 декабря Джеймс Уорд обнаружил коричневый драгкамень весом 2,09 карата. Камень нашли на второй день поисков: первый оказался долгим и холодным, но старший сын убедил семью вернуться.
Драгоценность зарегистрировали и дали ей имя — "Алмаз Уорда". Сам Уорд признавался, что сначала не понял, что именно держит в руках, но почувствовал, что находка необычная.
Сотрудник парка Уэймон Кокс сравнил камень по размеру с кукурузным зёрнышком и обратил внимание на характерные признаки местных находок: тёмно-желтовато-коричневый оттенок и металлический блеск. Он также пояснил происхождение таких алмазов: они формируются в верхней мантии Земли и были вынесены на поверхность древней вулканической трубой миллионы лет назад.
Кокс добавил, что многие кратерные алмазы оказываются повреждёнными — с трещинами или дефектами — из-за мощных геологических процессов. Поэтому нынешний размер находки заставляет задуматься, каким крупным мог быть кристалл изначально.
Уорд не исключает продажу. Но сначала он хочет понять стоимость: сотрудники парка подчёркивают, что они фиксируют и регистрируют найденные алмазы, но не занимаются оценкой.
За стоимостью рекомендуют обращаться к сертифицированному геммологу, который умеет профессионально определять качество и цену.
