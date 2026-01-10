Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп заявил, что США не допустят присутствия России или Китая в Гренландии
Jumping jack как кардиоупражнение для сжигания калорий — рекомендации тренеров
Лицензии на охоту на динозавров выдают туристам в городе Вернал, штат Юта
Chevron планирует увеличить добычу нефти в Венесуэле на 50% в ближайшие 2 года
Кашалот — крупнейший активный хищник планеты
Безобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС — Мирзоев
Цены на золото взлетели до $4500 за унцию
Экстремальная жара в Австралии привела к катастрофическим пожарам
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11

Отпуск мечты: почему туристы выбирают Афины в 2026 году

Афины признаны главным направлением для путешествий в 2026 году
Туризм

У городов есть скрытый талант: одни заставляют всё время пересаживаться с метро на автобус, а другие будто созданы для прогулок. В 2026 году путешественники всё чаще выбирают "медленный" формат — идти пешком, смотреть по сторонам и не тратить полдня на дорогу между точками.

Женщина в Афинах
Фото: Desingned by Freepik by cristina_gottardi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в Афинах

И Афины оказались идеальным примером такого отдыха. Об этом говорится в исследовании Holiday Happiness Index, подготовленном совместно с доктором Натали Даттило-Райан.

Почему Афины называют главным направлением 2026 года

В рейтинге Holiday Happiness Index Афины названы самым посещаемым туристическим направлением на 2026 год. Авторы отдельно отмечают доступность ключевых достопримечательностей пешком: город получил максимальные 20 баллов из 20 в категории, связанной с прогулками и удобством перемещения без транспорта.

Главная логика проста: историческое ядро Афин очень "плотное". По данным, на которые ссылается focusing Travel + Leisure, от Акрополя до Панафинейского стадиона, храма Зевса Олимпийского и Древней Агоры можно дойти менее чем за полчаса. Такой формат особенно удобен тем, кто планирует короткую поездку на выходные, выбирает апартаменты в центре и хочет вместить в маршрут максимум без постоянных такси и пересадок.

Город, который вкладывается в пешие маршруты

Афины выигрывают не только за счёт древностей в шаговой доступности. Город в последние годы активно расширяет пешеходные зоны и маршруты, а Lonely Planet в обновлениях за 2025 год также обращает внимание на развитие прогулочной инфраструктуры.

Прогулки по районам Плака и Анафиотика часто сравнивают с атмосферой греческих островов: белёные дома, узкие улочки, небольшие площади и смотровые точки. Да, рельеф местами холмистый, а мраморная брусчатка требует удобной обуви, зато наградой становятся виды и ощущение "антики рядом", без необходимости выстраивать день вокруг транспорта.

Что в исследовании связывают со "счастьем в отпуске"

Индекс оценивал не только километры. Команда под руководством доктора Даттило-Райан анализировала факторы, которые влияют на общее ощущение удачного отдыха: солнечность, качество сна и возможности для физической активности. Афины, по логике авторов, "подталкивают" к естественному движению — когда вы гуляете по городу не из дисциплины, а потому что так удобнее.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
В 2022 году в Меконге поймали пресноводного ската весом 300 кг
Домашние животные
В 2022 году в Меконге поймали пресноводного ската весом 300 кг
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Карамельный балаяж добавляет объём и густоту волосам — Tialoto
Афины признаны главным направлением для путешествий в 2026 году
Циклон Хайян превысил расчётную мощность категории 5 — SciTechDaily
Белый уксус применяется для очистки матрасов и защиты от пауков в спальне — DNews
Трамп заявил, что США не допустят присутствия России или Китая в Гренландии
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Черствый хлеб из твердых сортов пшеницы используют для супа панкотто
Замёрзший замок двери автомобиля зимой блокируется из-за влаги
Чёрные леггинсы в 2026 году носят как замену джинсам — Elle
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.