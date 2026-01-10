Отпуск мечты: почему туристы выбирают Афины в 2026 году

У городов есть скрытый талант: одни заставляют всё время пересаживаться с метро на автобус, а другие будто созданы для прогулок. В 2026 году путешественники всё чаще выбирают "медленный" формат — идти пешком, смотреть по сторонам и не тратить полдня на дорогу между точками.

Фото: Desingned by Freepik by cristina_gottardi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в Афинах

И Афины оказались идеальным примером такого отдыха. Об этом говорится в исследовании Holiday Happiness Index, подготовленном совместно с доктором Натали Даттило-Райан.

Почему Афины называют главным направлением 2026 года

В рейтинге Holiday Happiness Index Афины названы самым посещаемым туристическим направлением на 2026 год. Авторы отдельно отмечают доступность ключевых достопримечательностей пешком: город получил максимальные 20 баллов из 20 в категории, связанной с прогулками и удобством перемещения без транспорта.

Главная логика проста: историческое ядро Афин очень "плотное". По данным, на которые ссылается focusing Travel + Leisure, от Акрополя до Панафинейского стадиона, храма Зевса Олимпийского и Древней Агоры можно дойти менее чем за полчаса. Такой формат особенно удобен тем, кто планирует короткую поездку на выходные, выбирает апартаменты в центре и хочет вместить в маршрут максимум без постоянных такси и пересадок.

Город, который вкладывается в пешие маршруты

Афины выигрывают не только за счёт древностей в шаговой доступности. Город в последние годы активно расширяет пешеходные зоны и маршруты, а Lonely Planet в обновлениях за 2025 год также обращает внимание на развитие прогулочной инфраструктуры.

Прогулки по районам Плака и Анафиотика часто сравнивают с атмосферой греческих островов: белёные дома, узкие улочки, небольшие площади и смотровые точки. Да, рельеф местами холмистый, а мраморная брусчатка требует удобной обуви, зато наградой становятся виды и ощущение "антики рядом", без необходимости выстраивать день вокруг транспорта.

Что в исследовании связывают со "счастьем в отпуске"

Индекс оценивал не только километры. Команда под руководством доктора Даттило-Райан анализировала факторы, которые влияют на общее ощущение удачного отдыха: солнечность, качество сна и возможности для физической активности. Афины, по логике авторов, "подталкивают" к естественному движению — когда вы гуляете по городу не из дисциплины, а потому что так удобнее.