Дешевле не бывает? Названы направления с самыми низкими ценами на всё включено

Система "Всё включено" снова актуальна при выборе страны
Туризм

Отпуск по системе "всё включено" снова становится темой для охоты за реальными скидками в 2026 году. Часть направлений удерживает репутацию бюджетных, но по некоторым странам цены постепенно ползут вверх.

семья в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья в аэропорту

При этом есть и редкий приятный тренд: кое-где отдых, наоборот, подешевел. Об этом сообщает TravelSupermarket, а также приводятся данные easyJet и сервиса loveholidays.

Где сейчас ищут самые доступные "всё включено"

Болгарию нередко называют одним из самых дешёвых вариантов для отдыха в Европе. В прошлом году Несебр компания easyJet включила в число наиболее доступных морских курортов, где пиво стоит от 1,60 фунта стерлингов.

По данным TravelSupermarket, вторую строчку среди недорогих направлений занимает Марокко: средняя стоимость проживания по системе "всё включено" там составляет 852 фунта стерлингов. В качестве популярных точек для поездки чаще всего упоминают Марракеш, Агадир и Фес — их нередко выбирают как вариант "зимнего солнца", когда хочется тепла без длительных перелётов.

Параллельно loveholidays показывает, что на рынке встречаются предложения "всё включено" от 259 фунтов стерлингов на человека — обычно такие цены зависят от дат, длительности и конкретного отеля.

Что ещё вошло в список бюджетных направлений

Среди других доступных стран называются Мальта (в среднем 862 фунта стерлингов), Испания (888 фунтов стерлингов) и Тунис (934 фунта стерлингов). При этом в сегменте направлений, где цены снизились, наиболее заметное падение показала Хорватия: средняя стоимость отпуска там стала меньше на 136 фунтов стерлингов, что оценивается примерно как минус 22%.

Почему цены растут не у всех одинаково

Даже если страна остаётся "в топе" по доступности, год к году динамика может быть разной. В материале отмечается, что Тунис подорожал на 170 фунтов стерлингов (примерно на 22%), а Марокко — на 125 фунтов стерлингов (около 17%). Поэтому ощущение "там всегда дёшево" уже не гарантирует лучшую сделку: всё чаще решают даты, раннее бронирование и выбор курорта.

Как поймать выгодный тур

  1. Сравните направления не только по средней цене, но и по динамике: где стоимость падает, а где растёт.

  2. Проверьте несколько источников: агрегатор, сайт туроператора и предложения конкретных сервисов вроде loveholidays.

  3. Смотрите на курорт, а не только на страну: внутри одного направления разброс цен может быть заметным.

  4. Уточняйте условия "всё включено": питание, напитки, трансферы и сборы часто определяют итоговую выгоду.

  5. Закладывайте гибкость по датам: именно она чаще всего даёт шанс увидеть лучшую цену.

Популярные вопросы о недорогом отдыхе по системе "всё включено"

Как выбрать направление, если хочется максимально бюджетно?

Ориентируйтесь на страны из верхней части рейтингов и отдельно проверяйте, где цены снижаются: в материале отмечается, что Болгария снова претендует на роль самого выгодного варианта, а у Хорватии зафиксировано заметное падение стоимости.

Почему Марокко и Тунис остаются в списке дешёвых, хотя дорожают?

Потому что рост цены не отменяет общей доступности: даже с увеличением стоимости эти направления, по оценкам TravelSupermarket, всё ещё входят в пятёрку самых бюджетных.

Что лучше: гнаться за минимальной ценой или выбирать по курорту?

Практичнее искать баланс: низкая цена важна, но комфорт, расположение и то, что реально включено в пакет, часто определяют, будет ли отдых действительно выгодным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
