Сноубордист исчез в снежной бездне: кадр с GoPro помог избежать трагедии

Туризм

Лыжный день на Маунт-Бейкер едва не закончился трагедией, но случайный кадр с GoPro превратился в наглядный урок для всех, кто любит глубокий снег. Сноубордист Ян Штегер в одно мгновение исчез под пухляком, провалившись головой вперёд в опасную ловушку у дерева.

Сноубордист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сноубордист

Снаружи осталась лишь нелепо торчащая часть доски, по которой и удалось понять, что произошло. Об этом стало известно из видео с камеры GoPro лыжника Фрэнсиса Зубера.

Что произошло на склоне

Фрэнсис Зубер катался между деревьями и заметил на белом фоне странную деталь — кусок сноуборда, который торчал из снега под неестественным углом. Он сразу оценил риск: если человек оказался под снегом в такой ситуации, счёт идёт на секунды. Лыжник отбросил снаряжение и начал откапывать товарища руками.

Когда удалось освободить лицо, сноубордист был в шоке, но жив. На записи слышно, как после первых глотков воздуха приходит облегчение — тот самый момент, ради которого спасатели и повторяют: важно действовать сразу, без паузы на сомнения, пишет Pravda.

Почему зоны у деревьев особенно опасны

В глубоком снегу вокруг стволов образуются пустоты и мягкие "колодцы", куда легко провалиться при падении или неудачном манёвре. Сверху всё выглядит ровно и безопасно, поэтому ловушка часто остаётся незаметной до последнего. Если человек уходит вниз головой, рыхлый снег быстро набивается вокруг лица и груди, затрудняя дыхание и делая самостоятельное освобождение крайне сложным.

Сравнение: катание между деревьями и на открытом склоне

На открытом склоне проще сохранять обзор, быстрее заметить падение партнёра и легче подать сигнал или подъехать по прямой. В лесной зоне выше шанс "потерять" друг друга за поворотом, а опасные места скрыты рельефом и снегом. При этом именно между деревьями чаще ищут лучший пухляк и укрытие от ветра, поэтому соблазн велик — и тем важнее дисциплина.

Плюсы и минусы катания вне трасс

Такое катание ценят за эмоции и качество снега, но оно требует другой культуры безопасности. Нужны не только навыки, но и привычка думать на шаг вперёд. Для экипировки это тоже отдельная история: лавинный датчик, щуп, лопата, базовые знания и тренировки становятся не "опцией", а стандартом.

• Плюсы: больше свободы маршрута; часто лучший пухляк; меньше плотного трафика на склоне.
• Минусы: сложнее быстро оказать помощь; выше роль ошибок и усталости; без снаряжения и партнёра риск становится несоразмерным.

Советы шаг за шагом: как снизить риск "деревянных колодцев"

  1. Катайтесь с партнёром и держите визуальный контакт, особенно в лесной зоне и после поворотов.

  2. Договоритесь о правилах: кто едет первым, где остановка, какой сигнал, если кто-то пропал из поля зрения.

  3. Изображайте "быструю проверку": если партнёра не видно несколько секунд, сразу останавливайтесь и ищите глазами следы, доску, палки.

  4. Носите лавинное снаряжение и держите его доступным, а не "где-то в рюкзаке под термосом".

  5. Тренируйтесь действовать: отработка с лопатой и поиском по датчику экономит время, когда оно действительно решает всё.

Популярные вопросы о "деревянных колодцах" в глубоком снегу

Как выбрать безопасную линию в лесу?

Лучше держаться на дистанции от крупных стволов и не "резать" траекторию вплотную к деревьям, особенно в дни с глубоким свежим снегом.

Что делать, если партнёр внезапно исчез из поля зрения?

Остановиться сразу, отметить место, где видели человека в последний раз, и искать признаки падения. Если есть подозрение на провал, начинать откапывать без промедления и параллельно звать помощь.

Нужно ли лавинное снаряжение, если речь не о лавине?

Да, потому что лопата и навыки работы со снаряжением помогают и в других критических сценариях: быстро освободить лицо, расчистить дыхательные пути и сократить время до первого вдоха.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
