Китай заморозил реальность: Фестиваль льда и снега превратил Харбин в сказку размером с мегаполис

В Харбине 5 января открылся международный Фестиваль льда и снега
Туризм

Зимой Харбин каждый год превращается в масштабную ледяную столицу, где архитектура создаётся из снега и льда. В начале января город вновь открыл один из самых зрелищных зимних праздников планеты, притягивающий туристов со всего мира. Фестиваль давно стал визитной карточкой северо-востока Китая и важной частью зимнего туризма страны.

Большие фигуры из снега в Харбине
Фото: Own work by Caliva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большие фигуры из снега в Харбине

Ледяной город под открытым небом

Фестиваль льда и снега стартовал в Харбине 5 января и проходит уже в 42-й раз. По традиции он продлится до середины февраля, пока устойчивые морозы позволяют сохранять экспозиции. Основная площадка представляет собой ледяной город площадью около 600 тысяч квадратных метров.

Здесь возведены ледяные замки, художественные скульптуры, катки и высокие снежные горки. Масштаб и продуманность пространства делают его продолжением городского ландшафта, а сам Харбин в этот период превращается в центр зимнего отдыха в Харбине.

Главные фигуры и визуальные акценты

Одним из символов нынешнего фестиваля стал гигантский "Мистер снеговик" высотой 24 метра. Над его созданием мастера работали четыре дня, использовав около пяти тысяч кубических метров снега. Скульптура стала центральной точкой притяжения для посетителей и одной из самых фотографируемых фигур фестиваля.

В тёмное время суток ледяной город преображается благодаря многоуровневой подсветке. Цветные огни подчёркивают формы построек и создают эффект сказочного пространства, где архитектура и свет работают как единое целое.

Как локальное шоу стало мировым событием

Фестиваль проводится в Харбине с 1985 года. Изначально он задумывался как небольшое шоу ледяных фонарей, но со временем вырос в международное событие. Сегодня его считают одним из крупнейших фестивалей снега и льда в мире, ежегодно привлекающим миллионы туристов.

Рост интереса к Харбину связан и с общим увеличением популярности Китая как зимнего направления. Всё больше путешественников рассматривают поездку сюда как часть маршрута по стране, особенно в контексте зимних путешествий по Китаю.

Сравнение: Харбин и другие зимние фестивали

В отличие от многих зимних праздников, фестиваль в Харбине строится по принципу полноценного города. Здесь важны не отдельные объекты, а целостная среда. Кроме того, он длится несколько недель, тогда как большинство аналогичных мероприятий ограничены коротким периодом. Об этом сообщает Harbin Ice and Snow World.

Плюсы и минусы посещения фестиваля

Фестиваль имеет очевидные преимущества.

  • уникальные ледяные сооружения;
  • сочетание искусства и развлечений;
  • масштаб, недоступный большинству зимних событий.

Есть и моменты, которые стоит учитывать.

  • очень низкие температуры;
  • высокая нагрузка на инфраструктуру;
  • необходимость тщательной подготовки к холоду.

Советы для туристов

  1. Подготовить тёплую одежду и обувь для длительных прогулок.
  2. Планировать посещение вечером, чтобы увидеть подсветку.
  3. Закладывать время на осмотр всех зон ледяного города.
  4. Следить за прогнозом погоды и уровнем мороза.

Популярные вопросы о Фестивале льда и снега в Харбине

Сколько длится фестиваль?

Обычно он проходит с начала января до середины февраля.

Что считается главным объектом?

Как правило, это центральные скульптуры и ледяные замки.

Подходит ли фестиваль для семей?

Да, на территории есть катки, горки и прогулочные зоны.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
