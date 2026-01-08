Тематический парк, который когда-то держал мировой рекорд, меняет формат: Lightwater Valley готовит мягкий перезапуск

Тематический парк в Йоркшире получает вторую жизнь — The Sun

Старый британский парк развлечений, который когда-то прославился рекордными американскими горками, готовится вернуться на карту семейных поездок. Lightwater Valley в Рипоне (Северный Йоркшир) планируют открыть снова уже в конце 2026 года — с новыми владельцами и обновлённой линейкой аттракционов.

Фото: commons.wikimedia.org by Sascha., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парк развлечений

При этом парк обещают сохранить "детским" по духу, но добавить развлечения и для тех, кто старше. Об этом сообщает The Sun.

Что известно о перезапуске Lightwater Valley

Семейный парк приключений Lightwater Valley перешёл к Mellors Group — компании, которая управляет и другими туристическими объектами в Великобритании, включая Fantasy Island в Инголдмеллсе и Скегнессский пирс. Новые владельцы заявили о планах вернуть парку статус заметного тематического направления и постепенно представить новые аттракционы.

Парк собираются по-прежнему ориентировать на семьи с детьми, особенно до 12 лет, но при этом расширить программу так, чтобы "всем возрастам было чем заняться".

Почему о парке снова заговорили

Lightwater Valley работает с 1969 года и в разные годы был известен не только сезонными событиями, но и масштабными горками. В какой-то период в парке стояли самые длинные в мире американские горки длиной 2268 метров: титул держался с 1991 по 2000 год, пока рекорд не перешёл японскому аттракциону Steel Dragon. Те горки в Йоркшире позже закрыли, и к 2019 году они перестали работать.

Сейчас акцент смещён на семейные развлечения без "перегруза" экстремальными форматами. Среди действующих позиций упоминаются водный аттракцион, башня свободного падения и детские горки в виде гусеницы, а также зоны, где можно поесть и выпить — важная часть комфорта для поездки с ребёнком.

Практика для туристов: цены и кому подойдёт

Билет в парк в публикации указан на уровне 26,50 фунта для посетителей ростом выше 90 см. Для семей, планирующих уикенд, это часто означает, что стоит заранее прикинуть бюджет не только на вход, но и на транспорт, перекусы, сувениры и, при необходимости, гостиницу или семейный отель неподалёку.

Сравнение: обновлённый Lightwater Valley и классические "экстремальные" парки

Lightwater Valley позиционируют как вариант для семейного отдыха, где основная аудитория — дети младшего возраста и родители, которым важны спокойные аттракционы, прогулочные зоны и понятная логистика.

В "адреналиновых" парках ставка обычно на высокие горки и очереди ради одной-двух топовых поездок, что не всегда удобно для семей с дошкольниками. Если цель — мягкий формат "парк + прогулка + перекус", Lightwater Valley выглядит ближе к семейному сценарию.

Плюсы и минусы поездки в тематический парк с детьми

Перед тем как планировать визит, полезно оценить типичные нюансы.

• Плюсы: много развлечений в одном месте; детям проще "выплеснуть энергию"; есть фуд-корты и зоны отдыха для родителей.

• Минусы: очереди в пиковые дни; дополнительные расходы на еду и мелкие покупки; ребёнок может устать быстрее, чем вы рассчитывали.

Как спланировать визит, чтобы день прошёл спокойнее

Проверьте расписание работы и сезонные мероприятия — в такие дни людей обычно больше. Покупайте билеты заранее, если парк предлагает онлайн-оплату — это экономит время на входе. Начните с "обязательных" аттракционов ребёнка, пока он бодр и не перегружен впечатлениями. Заложите два коротких перерыва: вода, перекус, тихая зона. Если едете издалека, рассмотрите ночёвку рядом: семейный отель или апартаменты часто делают поездку комфортнее.

Популярные вопросы о Lightwater Valley

Когда откроется парк?

Парк планируют открыть в конце 2026 года.

Кому он больше подходит: подросткам или детям?

По заявлению владельцев, основной фокус остаётся на семьях с детьми, особенно до 12 лет, но обещают развлечения и для гостей постарше.

Сколько стоят билеты?

Указана цена 26,50 фунта для посетителей ростом выше 90 см; условия для других категорий зависят от политики парка и дат посещения.

Перезапуск Lightwater Valley выглядит как попытка вернуть культовому месту статус семейного туристического маршрута: с понятными аттракционами, обновлением программы и упором на совместный отдых, который одинаково удобен и детям, и взрослым.