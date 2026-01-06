Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Медвежья услуга: туристы дорого заплатили за гостеприимство у озера Тахо

Медведь разгромил авто у озера Тахо из-за роковой ошибки туристов
Туризм

У озера Тахо в Сьерра-Неваде медведь залез в оставленный открытым автомобиль и устроил там настоящий погром.

Медведь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медведь

Об этом сообщает автор Gabriela Sabová.

Почему это стало уроком

По описанию инцидента, туристы не заперли машину, а внутри, вероятно, остались продукты или упаковки с запахом еды. Этого оказалось достаточно, чтобы зверь заинтересовался салоном и забрался внутрь.

На видео запечатлен момент, когда люди открывают багажную дверь, после чего испуганный медведь выскакивает наружу и скрывается в лесу, а в автомобиле остаются порванные сиденья, исцарапанная отделка и деформированные элементы кузова.

Почему "правила" в медвежьих регионах бывают противоположными

Есть места, где местные привычки кажутся странными туристам. Например, в отдельных районах Канады, включая Черчилль, который известен как "мировая столица белых медведей", существует практический подход: машину могут оставлять незапертой как потенциальное укрытие для человека в случае внезапной встречи со зверем на улице.

Но у озера Тахо логика обратная. Здесь незапертая дверь становится приглашением для медведя — особенно если он учует запах еды. В замкнутом пространстве животное может запаниковать и попытаться вырваться, а это почти всегда означает дорогостоящий ущерб.

Страховка и повреждения от животных

Вопрос "оплатит ли страховая такой ремонт" не имеет универсального ответа. В материалах о подобных случаях обычно отмечают: в полисах часто прописывают столкновения с дикими животными, но повреждения стоящего автомобиля, когда зверь разорвал салон, нередко рассматриваются отдельно.

Ситуацию может усложнить и поведение владельца: если машина была открыта или внутри оставили еду, страховщик способен трактовать это как грубую неосторожность и отказать в выплате.

Важный вывод здесь практический: аккуратность с замками и запахами в машине — не формальность, а часть безопасности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
