Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изменения климата влияют на популяцию северных оленей — CNN
Работающие пенсионеры в России получат перерасчёт страховых пенсий
Зелень, редис и морковь можно выращивать на подоконнике зимой в квартире
Телескоп JWST выявил загадочную галактику Abell 2744-QSO1 без звёзд
Поднятые зимой поводки дворников растягивают пружины и ухудшают очистку стекла
Езда на низких оборотах приводит к отложениям и детонации двигателя — Actualno
Учёные связали вымирание мамонтов и культуру Кловиса с взрывом кометы — Earth
Заплыв по маршруту Байрона собирает пловцов со всего мира — The Guardian
Сахелантроп оказался ближе к “линии человека” — Science Advances

Пляжи как с обложки и никаких опасностей: этот африканский остров стал магнитом для отдыхающих

Маврикий признан самой безопасной страной Африки для туристов — The Sun
Туризм

Маврикий всё чаще называют самой безопасной страной Африки для туристов — и это не просто "картинка с открытки", а комфортное направление для отдыха без лишних тревог. Здесь сочетаются спокойная атмосфера, тёплый океан и курорты, рассчитанные на разные форматы поездок — от романтических каникул до семейного отпуска.

Маврикий
Фото: flickr.com by Winkelbohrer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маврикий

Вода у берега обычно подходит для купания, а пляжи выглядят так, будто их специально готовили для рекламных каталогов. Об этом сообщает The Sun.

Почему Маврикий считают безопасным

Островное государство в юго-восточной части Африки получило высокую оценку за уровень безопасности и низкую преступность. По данным рейтингов, Маврикий также оказался среди лидеров континента в индексе Global Peace Index за 2025 год, а следом в списке идут Ботсвана и Намибия.

С практической точки зрения туристам важно другое: на Маврикии обычно спокойно в популярных зонах отдыха, инфраструктура развита, а перемещения по острову не выглядят испытанием. При этом базовые правила путешественника никто не отменял — ценные вещи лучше не оставлять без присмотра, а ночные прогулки по малоосвещённым улицам разумнее планировать аккуратно, как и в любой стране.

Погода и океан круглый год

Главный бонус Маврикия — стабильный климат. Остров подходит тем, кто ищет зимнее солнце, но на деле комфортные температуры держатся почти весь год. В среднем дневной максимум близок к 27,6 °C, а летом (с ноября по апрель) воздух прогревается примерно до 30 °C. Даже в более прохладные месяцы температура редко опускается ниже 17 °C.

Океан тоже остаётся тёплым: летом вода может нагреваться до 27 °C. Поэтому купание, снорклинг и прогулки на лодках здесь не привязаны к короткому сезону.

Пляжи, лагуны и "тихие" места без толпы

На Маврикии легко выбрать пляж "под настроение". Флик-ан-Флак — длинная полоса белого песка у лагуны, где удобно проводить целый день у воды. Ле-Морн запоминается не только береговой линией, но и зелёными склонами и узнаваемой горой, которая стала символом острова.

Тем, кто предпочитает более спокойные места, подойдёт Пуэнт-о-Биш — туда часто приезжают местные в поисках уединения между бухтами и скалистыми участками побережья. Такие точки особенно ценят те, кому важны тишина, неспешное плавание и ощущение "своего" уголка.

Чем заняться кроме пляжа

Маврикий — это не только формат "шезлонг и коктейль". Остров любят дайверы и поклонники снорклинга: морской парк Блю-Бэй известен прозрачной водой на мелководье и большим количеством разноцветных рыб. Для тех, кто хочет попробовать дайвинг, часто советуют районы Куэн-де-Мир на севере и Бель-Мар на востоке — там хорошие условия для погружений и знакомства с коралловыми рифами.

Любителям прогулок пригодится национальный парк "Ущелья Чёрной реки" с сетью маршрутов (более 30 миль троп) и водопадами. По дороге можно встретить макак, попугаев и маврикийских летучих лисиц — островная природа здесь ощущается особенно ярко.

Север, юг и столица: как не ограничиться только курортом

Большинство туристов выбирают север — там сосредоточены курортные города с ресторанами, магазинами и активной жизнью, включая Гранд-Бэй и Тру-о-Биш. Юг обычно воспринимают как более "дикий": больше природных ландшафтов, национальных парков и мест с историческим контекстом.

Если хочется почувствовать ритм острова, стоит заехать в Порт-Луи — столицу и крупнейший город страны. Центральный рынок там известен свежими фруктами и блюдами местной кухни, а для прогулок подходит набережная Ле-Кодэн. В городе можно увидеть и заметные архитектурные точки — собор Святого Людовика и мечеть Джумма Масджид.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Наука и техника
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Без людей, без связи, без аккумулятора: солдатский трюк запускает мотор, будто волшебство механики
Не бегите за новыми дворниками: старый дедовский трюк возвращает идеальный прижим за 2 минуты
Раненые солдаты Венесуэлы раскрыли детали американской атаки 3 января
Раненые солдаты Венесуэлы раскрыли детали американской атаки 3 января
Последние материалы
Зимой водителей чаще штрафуют за нечитаемые номерные знаки
Медуница даёт медово сладкие яблоки в конце лета
Западный свет сильнее выявляет пыль при дневной уборке — ouest-france
4 января планетарный фон становится более ровным
Кошки воспринимают маленьких детей как детёнышей, а не угрозу
Маврикий признан самой безопасной страной Африки для туристов — The Sun
Изменения климата влияют на популяцию северных оленей — CNN
Молоко для запечённой трески со сливками нагревают до появления мелких пузырьков
Учащаются переломы запястий зимой — травматолог Анатолий Нужнов
В 2022 году в Меконге поймали пресноводного ската весом 300 кг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.