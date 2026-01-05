Пляжи как с обложки и никаких опасностей: этот африканский остров стал магнитом для отдыхающих

Маврикий признан самой безопасной страной Африки для туристов — The Sun

Маврикий всё чаще называют самой безопасной страной Африки для туристов — и это не просто "картинка с открытки", а комфортное направление для отдыха без лишних тревог. Здесь сочетаются спокойная атмосфера, тёплый океан и курорты, рассчитанные на разные форматы поездок — от романтических каникул до семейного отпуска.

Фото: flickr.com by Winkelbohrer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маврикий

Вода у берега обычно подходит для купания, а пляжи выглядят так, будто их специально готовили для рекламных каталогов. Об этом сообщает The Sun.

Почему Маврикий считают безопасным

Островное государство в юго-восточной части Африки получило высокую оценку за уровень безопасности и низкую преступность. По данным рейтингов, Маврикий также оказался среди лидеров континента в индексе Global Peace Index за 2025 год, а следом в списке идут Ботсвана и Намибия.

С практической точки зрения туристам важно другое: на Маврикии обычно спокойно в популярных зонах отдыха, инфраструктура развита, а перемещения по острову не выглядят испытанием. При этом базовые правила путешественника никто не отменял — ценные вещи лучше не оставлять без присмотра, а ночные прогулки по малоосвещённым улицам разумнее планировать аккуратно, как и в любой стране.

Погода и океан круглый год

Главный бонус Маврикия — стабильный климат. Остров подходит тем, кто ищет зимнее солнце, но на деле комфортные температуры держатся почти весь год. В среднем дневной максимум близок к 27,6 °C, а летом (с ноября по апрель) воздух прогревается примерно до 30 °C. Даже в более прохладные месяцы температура редко опускается ниже 17 °C.

Океан тоже остаётся тёплым: летом вода может нагреваться до 27 °C. Поэтому купание, снорклинг и прогулки на лодках здесь не привязаны к короткому сезону.

Пляжи, лагуны и "тихие" места без толпы

На Маврикии легко выбрать пляж "под настроение". Флик-ан-Флак — длинная полоса белого песка у лагуны, где удобно проводить целый день у воды. Ле-Морн запоминается не только береговой линией, но и зелёными склонами и узнаваемой горой, которая стала символом острова.

Тем, кто предпочитает более спокойные места, подойдёт Пуэнт-о-Биш — туда часто приезжают местные в поисках уединения между бухтами и скалистыми участками побережья. Такие точки особенно ценят те, кому важны тишина, неспешное плавание и ощущение "своего" уголка.

Чем заняться кроме пляжа

Маврикий — это не только формат "шезлонг и коктейль". Остров любят дайверы и поклонники снорклинга: морской парк Блю-Бэй известен прозрачной водой на мелководье и большим количеством разноцветных рыб. Для тех, кто хочет попробовать дайвинг, часто советуют районы Куэн-де-Мир на севере и Бель-Мар на востоке — там хорошие условия для погружений и знакомства с коралловыми рифами.

Любителям прогулок пригодится национальный парк "Ущелья Чёрной реки" с сетью маршрутов (более 30 миль троп) и водопадами. По дороге можно встретить макак, попугаев и маврикийских летучих лисиц — островная природа здесь ощущается особенно ярко.

Север, юг и столица: как не ограничиться только курортом

Большинство туристов выбирают север — там сосредоточены курортные города с ресторанами, магазинами и активной жизнью, включая Гранд-Бэй и Тру-о-Биш. Юг обычно воспринимают как более "дикий": больше природных ландшафтов, национальных парков и мест с историческим контекстом.

Если хочется почувствовать ритм острова, стоит заехать в Порт-Луи — столицу и крупнейший город страны. Центральный рынок там известен свежими фруктами и блюдами местной кухни, а для прогулок подходит набережная Ле-Кодэн. В городе можно увидеть и заметные архитектурные точки — собор Святого Людовика и мечеть Джумма Масджид.