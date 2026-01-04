Пока мир запускает салюты, здесь ждут весну и тишину: как отмечают Новый год без 1 января

Китайский Новый год начинают с двухнедельных праздников – культурологи

Пока в одних странах фейерверки гремят в ночь на 1 января, в других Новый год может наступить в феврале, марте или даже осенью. Дело не только в календарях, но и в религии, культуре и представлениях о начале жизненного цикла. Эти праздники часто выглядят совсем иначе, чем привычное нам торжество, и позволяют по-новому взглянуть на саму идею обновления. Об этом сообщает "Яндекс Путешествия".

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Китайский Новый Год

Почему Новый год бывает не 1 января

Сегодня большинство стран живёт по григорианскому календарю, но так было не всегда. В России, например, до начала XVIII века Новый год отмечали 1 сентября. Во многих регионах мира до сих пор используют лунные, лунно-солнечные или собственные национальные системы летоисчисления. Именно поэтому дата начала года может "плавать" или приходиться на определённые астрономические события — равноденствие, сезон дождей или религиозную дату.

Тет — вьетнамский Новый год

Дата в 2026 году: 17 февраля

Во Вьетнаме Новый год встречают по лунному календарю. Тет нгуен дан — главный праздник страны, время семьи, памяти и надежд. К этому дню дома тщательно убирают и украшают, а обязательным символом становятся цветущие ветки персика или абрикоса, олицетворяющие удачу и достаток.

Особое место занимают ритуалы в честь предков: в домах устанавливают алтари, зажигают благовония и просят благословения на будущий год. Детям и молодым родственникам дарят деньги в красных конвертах — цвет счастья и процветания. Праздник сопровождается танцами львов, фейерверками и обильным застольем с рисовыми пирогами, мясными блюдами и сладостями.

Соллаль — корейский Новый год

Дата в 2026 году: 17 февраля

Корейский Соллаль совпадает по дате с Тетом, но имеет собственный характер. Это время возвращения домой: многие корейцы специально берут выходные, чтобы провести праздник с семьёй. В этот день принято чтить предков, надевать традиционный костюм ханбок и участвовать в народных играх.

В Сеуле и других крупных городах проходят концерты, выставки и массовые гуляния, где национальные традиции соседствуют с современными формами праздника.

Чуньцзе — китайский Новый год

Дата в 2026 году: 17 февраля

Китайский Новый год — самый известный "неянварский" Новый год в мире. Его отмечают не только в Китае, но и в китайских диаспорах по всему миру. Праздник связан с легендой о чудовище Нянь, которого отпугивают шумом, светом и красным цветом.

Дома украшают фонарями и лентами, на столе обязательно появляются пельмени цзяоцзы, блюда из мяса и рисовые сладости. Детям также дарят деньги в красных конвертах. Уличные танцы драконов и львов считаются ритуалом защиты и привлечения удачи. Празднование длится до двух недель и завершается Праздником фонарей.

Ньепи — балийский Новый год тишины

Дата в 2026 году: 19 марта

Балийский Новый год резко отличается от остальных. За день до Ньепи остров наполняется шумом: проходят шествия Ого-Ого с гигантскими фигурами духов, которых затем сжигают. А уже на следующий день Бали словно замирает.

Ньепи — день полного покоя. Запрещены работа, транспорт, шум и даже свет. Люди проводят время в медитации и размышлениях. После завершения праздника балийцы навещают друг друга и просят прощения, начиная новый год с очищенной совестью.

Навруз — Новый год весны

Дата в 2026 году: 20 марта

Навруз отмечают в день весеннего равноденствия в Иране, Азербайджане, Афганистане и ряде других стран. Праздник символизирует обновление природы и победу света над тьмой. ЮНЕСКО признала Навруз частью нематериального культурного наследия человечества.

Обязательный элемент — праздничный стол хафт син с семью символическими предметами. Яблоки означают здоровье, проростки пшеницы — возрождение, уксус — терпение и мудрость. Празднование длится до 13 дней и часто завершается выходом на природу.

Сонгкран — тайский Новый год воды

Даты: 13-15 апреля

Сонгкран знаменует переход солнца в знак Овна и начало сезона дождей. Утром тайцы посещают храмы и приносят подаяния монахам, а затем начинается самая известная часть праздника — обливание водой.

Изначально вода символизировала очищение, сегодня же улицы городов превращаются в масштабные водные баталии. При этом сохраняются и уважительные ритуалы: старших родственников поливают аккуратно, прося благословения.

Мусульманский Новый год

Дата в 2026 году: 16 июня

Мусульманский Новый год наступает в первый день месяца Мухаррам. Это не праздник веселья, а время размышлений, молитв и благотворительности. Многие верующие соблюдают добровольный пост и помогают нуждающимся, вспоминая историческое событие Хиджры.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год

Дата: 11 сентября

Рош ха-Шана символизирует начало нового года по еврейскому календарю и период духовного переосмысления. Центральный ритуал — трубление в шофар, звук которого призывает к покаянию.

За праздничным столом подают яблоки с мёдом, гранаты и халу — символы сладкой и благополучной жизни. Во второй день проводят обряд ташлих, символически избавляясь от грехов.

Энкутаташ — Новый год в Эфиопии

Дата: 11 сентября

Эфиопия живёт по собственному календарю, где год состоит из 13 месяцев. Энкутаташ связан с окончанием сезона дождей и началом весны. Его отмечают спокойно: утром посещают церковь, вечером зажигают костры, по которым, согласно поверьям, можно предсказать урожай.

Сравнение: чем отличаются "неянварские" Новые годы

Одни праздники наполнены шумом, танцами и уличными шествиями, другие — тишиной и молитвами. В Азии Новый год часто связан с семьёй и предками, на Бали — с уединением, в странах Ближнего Востока — с духовным обновлением. Общим остаётся одно: идея нового начала.

Советы путешественникам

Заранее изучайте местные обычаи. Уточняйте, какие действия могут быть запрещены. Оставляйте ценности в отеле во время массовых гуляний. Учитывайте, что в праздничные дни транспорт и магазины могут не работать.

Популярные вопросы о Новом годе в разных странах

Всегда ли в этих странах не отмечают 1 января

Во многих государствах празднуют и традиционный, и "местный" Новый год.

Можно ли туристам участвовать в ритуалах

Чаще всего да, если соблюдать правила и уважать традиции.

Какой Новый год самый необычный

Балийский Ньепи считается одним из самых нестандартных из-за полного дня тишины.