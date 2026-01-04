Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8 км против течения стереотипов: что делает заплыв Coppa Byron в Италии особенным

Заплыв по маршруту Байрона собирает пловцов со всего мира — The Guardian
Туризм

Заплыв Coppa Byron — редкий случай, когда спорт одновременно становится путешествием по истории и открыткой с Лигурийского побережья. Участники пересекают залив Поэтов от Портовенере до Леричи, вспоминая знаменитый маршрут лорда Байрона.

заплыв
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
заплыв

Дистанция длинная, но формат дружелюбный: с сопровождением и поддержкой на протяжении всего пути. Об этом рассказывает The Guardian.

Что такое Coppa Byron и почему он особенный

Coppa Byron проводят раз в год, обычно в воскресенье в конце июля или начале августа, когда море уже хорошо прогрето, а вид на скалистые берега и разноцветные дома выглядит особенно эффектно. На 2026 год точная дата пока не объявлена, но ориентир по сезону остаётся прежним.

Заплыв проходит через залив Поэтов — место, которое давно ассоциируют с литературной историей региона. Поэтому здесь ценят не только результат, но и сам процесс: ровный темп, возможность "прочувствовать" море и финиш в одном из самых уютных городков побережья.

Как устроено участие и что входит в регистрационный взнос

Принять участие может любой желающий: обычно нужно зарегистрироваться и оплатить взнос около 20 евро — сумма зависит от того, насколько рано вы подаёте заявку. В пакет, как правило, входит шапочка для плавания, питьевая вода, организационный инструктаж и сертификат участника.

Дистанция составляет 8 км и чаще всего занимает 2-3 часа — многое зависит от темпа, состояния моря и того, как вы распределяете силы. Пловцов сопровождают лодки, что делает формат спокойнее и безопаснее для массового старта.

Финиш в Леричи и атмосфера на берегу

По прибытии в Леричи участников встречают болельщики, а затем всех ждёт плотный обед в Ristorante delle Palme. Это приятный финал после долгого заплыва: можно восстановиться, обсудить маршрут и просто насладиться ощущением завершённого приключения.

Сравнение Coppa Byron и типичного массового заплыва в открытой воде

Coppa Byron воспринимается не как "гонка любой ценой", а как событие-ритуал, где важно пройти маршрут и почувствовать место. В классических спортивных заплывах обычно больше акцент на времени и позициях, а здесь — на впечатлениях, традиции и красивом финише в городе. При этом по нагрузке дистанция остаётся серьёзной, поэтому подготовка всё равно нужна.

Плюсы и минусы участия

Перед стартом стоит трезво оценить формат: он праздничный, но дистанция длинная.
 Плюсы:

  • тёплый сезон и живописный маршрут по Лигурии;

  • сопровождение лодками и организованный формат;

  • дружелюбная атмосфера и понятный "пакет участника".

 Минусы:

  • 8 км в море требуют уверенной выносливости и спокойной техники;

  • время в воде может растянуться, если темп неравномерный;

  • открытая вода всегда зависит от условий и самочувствия.

Coppa Byron хорошо подходит тем, кто хочет совместить спорт, море и путешествие по Италии без лишней суеты: это длинный, но очень красивый маршрут, после которого остаётся чувство настоящего летнего события.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
