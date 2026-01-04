Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бегуны в Бордо сошли с ума? 20 остановок с вином — это марафон или дегустация

Медокский марафон включает 20 остановок с вином, угощениями и карнавальными костюмами
Туризм

Этот марафон превращается в яркий гастрономический праздник и почти театральное представление под открытым небом. Медокский марафон — забег к северу от Бордо (Франция), известный остановками с вином и кухней Жиронды.

Виноградники летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Виноградники летом

Здесь важен не только темп, но и маршрут: он проходит через виноградники и владения знаменитых шато. Об этом сообщает The Guardian.

Марафон, который больше похож на фестиваль

Главная особенность Медокского марафона — более 20 остановок, где участникам предлагают попробовать локальные угощения и красные вина региона. Вместо привычной спортивной строгости здесь царит карнавальная атмосфера: каждый сентябрь на трассу выходят тысячи участников в маскарадных костюмах, и это становится частью традиции.

Кому здесь отводится роль "посредника" между бегом и впечатлениями? По сути, это сама местность Медока и её винные хозяйства: остановки превращают дистанцию в череду маленьких визитов, где архитектура, пейзажи и гастрономия работают вместе и поддерживают настроение.

Пойяк — центр маршрута и точка притяжения

Базовой локацией для проведения забега считается Пойяк, город у устья Жиронды. Именно отсюда удобнее всего воспринимать марафон как путешествие по сельской Франции: виноградники, дороги между шато, аккуратные деревни и тот самый "медокский" ритм, в котором спорт соседствует с отдыхом.

Финал у события тоже запоминающийся: на финише участникам традиционно вручают бутылку красного бордо, и это подчёркивает, что марафон здесь — не только про километры, но и про культуру места.

Когда состоится забег

В этом году Медокский марафон пройдёт 5 сентября. Дата важна не только для планирования поездки, но и потому, что сентябрь в этих краях обычно совпадает с особенно выразительным видом виноградников и насыщенной событийной жизнью вокруг винных хозяйств.

Медокский марафон и классический городской забег

Медокский марафон больше подойдёт тем, кто воспринимает бег как приключение и готов делить внимание между дистанцией и атмосферой. Классический городской марафон обычно выстроен вокруг результата и логистики: ровный ритм, понятные пункты питания, предсказуемая трасса.

В Медоке на первый план выходят впечатления: остановки, костюмы, пейзажи и "маршрут через шато", который сам по себе становится частью сюжета.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
