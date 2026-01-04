Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кении умер знаменитый слон Крейг, известный своими огромными бивнями
Автомобили в среднем расходуют на 20% больше топлива, чем заявлено — Car And Motor
Подъёмы ног включает косые мышцы живота — фитнес-тренер Кавальер
Страховую пенсию в 2026 году могут оформить автоматически
Зимой лимонное дерево переходит в фазу покоя и прекращает рост — Actualno
Спустя 30 лет в Таиланде вновь замечена плоскоголовая кошка
Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3–5 лет — Car And Motor
В желудке птерозавра Sinopterus обнаружены растительные остатки — Earth
Учёные нашли способ защитить сердце после инфаркта, "перенастроив" иммунитет

Маршрут Лемошо на Килиманджаро превращает подъём в путешествие по трём климатам: джунгли сменяются пустыней

Акклиматизация важна для подъёма на Килиманджаро по маршруту Лемошо — The Guardian
Туризм

Лемошо — один из самых выразительных маршрутов на Килиманджаро: за несколько дней он проводит через влажные тропические леса, вересковые пустоши и суровые альпийские пустыни. По пути можно встретить дикую фауну — от обезьян и антилоп до ярких птиц, из-за чего трек воспринимается как путешествие по разным мирам, а не просто подъём на вершину.

Ботинки у палатки
Фото: unsplash.com by Pete Forrest is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ботинки у палатки

Почему длинный маршрут — это плюс

Высотная болезнь не выбирает по опыту и спортивной форме: "накрыть" может любого. Но у более протяжённых программ есть важное преимущество — они дают больше времени на акклиматизацию, поэтому для большинства физически подготовленных людей восхождение становится реальной задачей. Технических сложностей на Лемошо нет: не требуется лазание или специальная альпинистская подготовка, важнее выдержка и разумный темп, сообщает The Guardian.

Самый тяжёлый момент — день вершины

Выход на пик обычно превращается в марафон: длинный, холодный и морально непростой. Зато именно в этот день помогает адреналин — он поддерживает, когда ноги уже "гудят", а финиш кажется одновременно близким и бесконечно далёким. Если держать ритм и слушать гидов, этот рывок чаще всего оказывается посильным.

На что реально стоит обратить внимание: операторы

Килиманджаро — популярная гора, и поэтому вокруг неё много предложений, не все из которых безопасны. Есть компании, которые продают "быстрые" восхождения с урезанной акклиматизацией и экономией на команде. В таких походах выше шанс сойти из-за самочувствия, а ещё встречается плохо обученный персонал и слабая организация лагеря.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Наука и техника
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Авто
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Популярное
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче

Тренды обуви на каблуке в 2026 году обещают неожиданные решения: одни формы возвращаются, другие удивляют новыми силуэтами — мода готовит яркие перемены.

Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Последние материалы
Подъёмы ног включает косые мышцы живота — фитнес-тренер Кавальер
Страховую пенсию в 2026 году могут оформить автоматически
Зимой лимонное дерево переходит в фазу покоя и прекращает рост — Actualno
Лёд в морозилке повышает расход электроэнергии — Iefimerida
Южный казуар развивает скорость до 50 км/ч — National Geographic
Спустя 30 лет в Таиланде вновь замечена плоскоголовая кошка
Редис добавляют в салат с крабовыми палочками для свежести вкуса
CaAKG замедлил потерю ассоциативной памяти при Альцгеймере — редседатель Кеннеди
Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 3–5 лет — Car And Motor
Колокольчики и тысячелистник подходят для посева в снег
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.