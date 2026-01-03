В поисках тихой и живописной альтернативы: куда перетекает турпоток из переполненных островов Греции

Греция всё чаще сталкивается с обратной стороной популярности: на островах, которые давно стали "открыткой" страны, растут очереди, давление на инфраструктуру и недовольство местных жителей. Миконос и Санторини в сезон нередко выглядят как декорации, через которые непрерывно проходят туристические потоки и круизные группы.
На этом фоне состоятельные путешественники всё чаще выбирают альтернативы — места, где сохраняется курортная атмосфера, но нет ощущения постоянной толпы, сообщает Business Insider.
Эти острова одновременно притягивают и обычных туристов, и luxury-аудиторию, и пассажиров круизных лайнеров. В результате летом там бывает тесно буквально везде: в портах, на узких улочках, у популярных смотровых площадок, в ресторанах и пляжных клубах.
Кроме дискомфорта для гостей, это создаёт и социальное напряжение: в ряде направлений жители всё активнее протестуют против масштаба туризма, который, по их словам, стал чрезмерным.
Парос — остров в Эгейском море, который сочетает пляжи, живописные деревушки и ночную жизнь, но при этом воспринимается более "разреженным" по туристам. Разница ощущается именно в повседневных мелочах: на ужин проще попасть без ощущения, что ты в огромном потоке, а пляжные места не напоминают масштабные фестивальные площадки.
За последнее десятилетие поток туристов на Парос стабильно рос, и особенно заметно — за счёт более обеспеченной аудитории. При этом остров, по описанию, остаётся менее застроенным и менее хаотичным, чем его "звёздные" соседи: инфраструктура развивается, но не превращает Парос в перегруженный курорт с постоянной толкотнёй.
