В поисках тихой и живописной альтернативы: куда перетекает турпоток из переполненных островов Греции

Туризм

 Греция всё чаще сталкивается с обратной стороной популярности: на островах, которые давно стали "открыткой" страны, растут очереди, давление на инфраструктуру и недовольство местных жителей. Миконос и Санторини в сезон нередко выглядят как декорации, через которые непрерывно проходят туристические потоки и круизные группы.

Airport Paros Остров Парос Аэропорт - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Otpusk.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Airport Paros Остров Парос Аэропорт - panoramio

На этом фоне состоятельные путешественники всё чаще выбирают альтернативы — места, где сохраняется курортная атмосфера, но нет ощущения постоянной толпы, сообщает Business Insider.

Почему Миконос и Санторини стали проблемой

Эти острова одновременно притягивают и обычных туристов, и luxury-аудиторию, и пассажиров круизных лайнеров. В результате летом там бывает тесно буквально везде: в портах, на узких улочках, у популярных смотровых площадок, в ресторанах и пляжных клубах.

Кроме дискомфорта для гостей, это создаёт и социальное напряжение: в ряде направлений жители всё активнее протестуют против масштаба туризма, который, по их словам, стал чрезмерным.

Парос как более спокойная альтернатива

Парос — остров в Эгейском море, который сочетает пляжи, живописные деревушки и ночную жизнь, но при этом воспринимается более "разреженным" по туристам. Разница ощущается именно в повседневных мелочах: на ужин проще попасть без ощущения, что ты в огромном потоке, а пляжные места не напоминают масштабные фестивальные площадки.

Что происходит с турпотоком на Паросе

За последнее десятилетие поток туристов на Парос стабильно рос, и особенно заметно — за счёт более обеспеченной аудитории. При этом остров, по описанию, остаётся менее застроенным и менее хаотичным, чем его "звёздные" соседи: инфраструктура развивается, но не превращает Парос в перегруженный курорт с постоянной толкотнёй.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
