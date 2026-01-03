Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Газпром" зафиксировал рекордный объём суточных поставок газа в Казахстан и Армению
Исследование ставит под сомнение привычную хронологию македонской династии
Эксперимент MicroBooNE не нашёл подтверждений существования стерильного нейтрино
Упражнения стоя активируют мышцы и ускоряют пульс — тренеры по фитнесу Формат тренир
Обрезка декабриста весной увеличивает количество бутонов зимой — Actualno
Тако со свинным фаршем и ананасом готовят за 30 минут — Allrecipes
Плавная работа педалью газа снижает износ двигателя — Kvdcars
Детокс-диеты не ускоряют очищение организма после праздников — врач-эндокринолог
В Петербурге открыли крупнейший каток мира у Финского залива — городские афиши

Япония наизнанку: город, где вы почувствуете себя местным, а не туристом

Туристы устали от толп в Токио и Киото, едут в Канадзаву — Business Insider
Туризм

Япония остаётся одним из главных магнитов для путешественников, но популярность уже начинает мешать самой поездке. В Токио и особенно в Киото местные жители всё громче говорят о перегрузе улиц и общественных пространств, а гости всё чаще сталкиваются с очередями, толпами и потерей ощущения "настоящего" города.

Фонари торо, Канадзава
Фото: commons.wikimedia.org by Markuz97, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фонари торо, Канадзава

На этом фоне туристы всё активнее ищут места с той же культурной глубиной, но без постоянной давки. Об этом рассказывает Business Insider.

Почему туристы устают от Киото и Токио

Токио и Киото давно стали обязательными пунктами маршрута по стране: транспортная доступность, отели на любой бюджет, музеи, гастрономия, знаковые храмы и кварталы — всё рядом. Но именно концентрация "обязательных" точек притяжения делает поездку менее камерной. Когда город превращается в ленту из фотолокаций, теряется приватность, а местным жителям сложнее жить привычной жизнью.

Тревожный сигнал — то, что недовольство выражают не только туристы, но и сами горожане: в крупных центрах растёт раздражение из-за шума, переполненного транспорта и перегруженной инфраструктуры. Поэтому всё больше путешественников пытаются сохранить главное преимущество Японии — ощущение аккуратного, спокойного, хорошо организованного пространства.

Канадзава как "тихий" культурный ответ

В качестве альтернативы всё чаще звучит Канадзава — город на побережье, противоположном Токио. Его нередко называют "Маленьким Киото": здесь тоже есть исторические районы, ремёсла, искусство, сильная ресторанная сцена и впечатляющие природные ландшафты поблизости. При этом Канадзава воспринимается как вариант, где проще поймать спокойный ритм и личное пространство.

Тренд подхватывает и государственная политика: власти Японии поощряют поездки за пределы самых "перегретых" направлений, чтобы распределить туристический поток и дать регионам больше возможностей развиваться.

Сравнение Киото и Канадзавы

Киото — это плотная концентрация знаменитых храмов, "обязательных" маршрутов и высокая вероятность оказаться в толпе даже в будний день. Канадзава предлагает похожий культурный слой — историческую архитектуру, атмосферные кварталы, искусство и гастрономию — но обычно с большим запасом тишины и приватности. Если цель — "отметиться" в знаковых точках, Киото остаётся очевидным выбором; если важнее комфортный темп, внимание к деталям и ощущение "своего" города, Канадзава выглядит выигрышнее.

Плюсы и минусы поездки в менее раскрученные города Японии

Переход от мегахитов к региональным центрам меняет сам опыт путешествия. Это может быть именно тем, что нужно, но важно учитывать нюансы.

 Плюсы: меньше толп, больше приватности, проще бронировать хорошие рестораны и отели, спокойнее передвигаться по городу, выше шанс на "непостановочные" впечатления.

 Минусы: иногда меньше англоязычной навигации и сервисов, более точечный выбор премиальных отелей, маршрут требует чуть больше планирования, а некоторые "иконные" локации всё равно останутся в Киото и Токио.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Силовые упражнения подтягивают руки без кардио
Новости спорта
Силовые упражнения подтягивают руки без кардио
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Наука и техника
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Популярное
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче

Тренды обуви на каблуке в 2026 году обещают неожиданные решения: одни формы возвращаются, другие удивляют новыми силуэтами — мода готовит яркие перемены.

Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Последние материалы
В фарш для хинкалей добавляют воду или лёд для сочности
Эксперимент MicroBooNE не нашёл подтверждений существования стерильного нейтрино
Растения запускают рост и цветение в период вегетации
Туристы устали от толп в Токио и Киото, едут в Канадзаву — Business Insider
Бег сжигает больше калорий, чем секс у мужчин и женщин — Telegraph
Принцип ондоля лег в основу современных тёплых полов
Воздушным знакам требуется снизить скорость решений
Упражнения стоя активируют мышцы и ускоряют пульс — тренеры по фитнесу Формат тренир
Обрезка декабриста весной увеличивает количество бутонов зимой — Actualno
Тако со свинным фаршем и ананасом готовят за 30 минут — Allrecipes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.