Зима в Петербурге перестала быть поводом сидеть дома: на льду происходит кое-что интересное

Туризм

Зима в Петербурге — это не только огни, снег и прогулки, но и десятки катков на любой вкус. Одни выбирают дворовые площадки, другие каждый год идут за атмосферой на самые красивые ледовые арены города. В 2026 году в Северной столице есть из чего выбрать — от рекордных катков у залива до уютных площадок в садах и парках. Об этом рассказывают городские афиши и официальные площадки катков.

Подготовка к катанию на коньках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подготовка к катанию на коньках

Где кататься в Петербурге зимой

В городе работают сотни ледовых площадок, но именно крупные катки с музыкой, подсветкой и развлечениями собирают больше всего гостей. Здесь можно не просто покататься, но и провести полноценный вечер — с едой, шоу и прогулками.

Каток у Флагштока

Это самый большой каток не только в Петербурге, но и в мире — его площадь достигает 28 тысяч квадратных метров. Он расположен на Крестовском острове, у Финского залива, с видами на "Газпром Арену", Лахта Центр и вантовый мост. Лёд здесь разбит на широкие зоны и длинные дорожки вдоль воды, есть детская зона, хоккейная площадка, фотолокации, кинотеатр и фудтраки. Часто проходят дискотеки, вечерние шоу и мастер-классы по фигурному катанию. Каток работает по сеансам, утренние часы в будни можно посетить бесплатно.

Каток у моря в Севкабель Порту

Небольшой, но очень атмосферный каток прямо у воды. Его выбирают за вид на залив, мягкую подсветку и романтичную музыку. Здесь украшают деревья гирляндами, а рядом работают фудтраки и ледяная горка. Сеанс длится около часа, что удобно для неспешной прогулки. Для новичков есть инструкторы и специальные помощники для устойчивости на льду.

Каток в Новой Голландии

Каток в центре популярного общественного пространства выглядит лаконично — по периметру только лампочки. Зато в праздничные дни здесь проходят вечеринки с музыкой разных жанров. Сеансы короткие, но лёд регулярно чистят. Рядом есть зона отдыха с камином, где можно согреться между катаниями.

Лесной каток в Охта Парке

Этот вариант подойдёт тем, кто устал от городских пейзажей. Лёд проложен прямо среди сосен, с подсветкой и гирляндами, создающими эффект сказочного леса. Главное преимущество — отсутствие лимита по времени: кататься можно сколько угодно. На территории работают кафе, блинная и проходят бесплатные мастер-классы с тренером.

Каток в Брусницыне

Каток на территории культурного центра, защищённый от ветра кирпичными стенами бывших промышленных зданий. В этом сезоне площадку расширили и добавили лазерную подсветку, из-за которой лёд и коньки словно светятся. Здесь регулярно проводят шоу, вечеринки и даже ночные сеансы.

Каток в Таврическом саду

Крытый вариант для тех, кто не хочет зависеть от погоды. Площадка работает круглый год, иногда — ночью. В комплексе есть ресторан, кафе, а также фитнес-зона с бассейном и сауной, что делает его удобным местом для длительного отдыха.

Большой каток в ЦПКиО

Каток на Елагином острове — один из самых живописных. Его оформление отсылает к советской новогодней эстетике: пышки, гирлянды, игрушки ручной работы. Утром здесь проходят бесплатные сеансы, а вечером включают подсветку и иногда показывают ледовые шоу.

Сравнение популярных катков Петербурга

Катки у залива подойдут тем, кто ищет виды и атмосферу. Парковые площадки понравятся семьям и любителям спокойного катания. Крытые арены удобны для регулярных тренировок и ночных сеансов. Самые большие катки предлагают больше развлечений, но и собирают больше людей.

Советы для посещения катков шаг за шагом

  1. Приходите заранее — минимум за 20 минут до сеанса.

  2. На катках у воды одевайтесь теплее.

  3. Проверяйте заточку коньков перед выходом на лёд.

  4. Сохраняйте билет до конца катания.

  5. Учитывайте туристический налог при поездке в город.

Популярные вопросы о катках Петербурга

Где можно покататься бесплатно

Утренние бесплатные сеансы есть на катке у Флагштока и в ЦПКиО.

Нужно ли покупать билеты заранее

На популярные катки в выходные лучше бронировать онлайн.

Что выбрать туристу

Для первого визита подойдут катки у залива или в парках с новогодним оформлением.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
