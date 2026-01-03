Эти блюда едят раз в году — и строго по правилам: новогодние традиции регионов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Если традиционный оливье больше не радует, новогодний стол можно превратить в гастрономическое путешествие по России. У разных народов страны зима и начало года связаны с особыми блюдами — сытными, символичными и совсем не похожими друг на друга. Многие из них готовят только раз в году и именно к празднику. Об этом сообщает сайт Яндекс Путешествия

зима
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зима

Татарстан: пирог губадия

Татарская кухня формировалась на перекрёстке торговых путей, поэтому в ней много сложных вкусов и специй. Одним из главных праздничных блюд считается закрытый пирог губадия.

Его готовят из бездрожжевого теста со сладкой многослойной начинкой. Ключевой ингредиент — корт, особым образом томлёный творог с сахаром и сливочным маслом. Его готовят несколько часов, и по вкусу он напоминает топлёное молоко. Исторически корт ценили за способность долго храниться — его брали в дальние дороги. На Новый год губадия соседствует на столе с чак-чаком, эчпочмаками и перемячами, но именно этот пирог считается центральным угощением.

Бурятия: бузы и "белый месяц"

Буряты встречают Новый год дважды: по календарю и по лунному циклу, в период Сагаалгана. Во время "белого месяца" на столе преобладает белая пища — символ чистоты и благополучия.

Главное блюдо праздника — бузы. Их форма окружена легендами: одни видят в защипах буддийские символы, другие — очертания юрты. Особенно ценятся бузы, приготовленные не в Улан-Удэ, а в небольших деревнях, где рецепты сохраняются без изменений. Их подают с молочными продуктами и чаем с молоком.

Осетия: пирог артухрон

В Осетии ни один праздник не обходится без пирогов, которые пекут строго по три. На Новый год готовят особый вариант — артухрон, символизирующий свет и огонь.

Пирог пекут 31 декабря, но пробуют только 1 января и исключительно в кругу семьи. В один кусок кладут монету — она сулит удачу на весь год. С блюдом связано множество строгих примет: крошки нельзя ронять, а отсутствующим членам семьи обязательно оставляют кусок.

Алтай: суп кече

На Алтае первый день года традиционно начинают с горячего супа кече, который нередко называют "антипохмельным". Его варят на бульоне из баранины, чаще всего рёбер, добавляя перловку и зелёный лук.

Интересно, что мясо и бульон подают отдельно, а едят блюдо не с хлебом, а с лепёшками на кефире. Раньше вместо перловки использовали кукурузу, пшеницу или ячмень — в зависимости от региона.

Удмуртия: напиток варсь

Варсь называют и "жидким хлебом", и "удмуртским глинтвейном". Его вкус сложно описать, а процесс приготовления занимает несколько дней.

Рожь замачивают, проращивают, сушат и перемалывают, затем массу долго томят в печи. В зависимости от варианта в напиток добавляют мёд, сахар или алкоголь. Попробовать варсь можно на фестивалях национальной кухни и в заведениях Ижевска.

Адыгея: ашрай

Ашрай — луковый суп на молоке, с которым связана древняя легенда о Ное и ковчеге. В Адыгее супы традиционно подают как второе блюдо, а не первое.

Число семь считается священным, поэтому в ашрае должно быть не меньше семи ингредиентов. В Новый год суп пробуют всей семьёй и обязательно угощают им других — считается, что щедрость приносит благополучие.

Калмыкия: махан шелтягян

Калмыцкая кухня отражает кочевой образ жизни, поэтому в ней преобладает мясо. Махан шелтягян — это рубленая баранина, отваренная с луком и минимальным количеством соли.

Блюдо подают с картофелем, чесноком и зеленью. Простота здесь принципиальна: вкус мяса не перебивают специями.

Сравнение: национальные блюда и привычный новогодний стол

Классические салаты вроде оливье дают ощущение стабильности, но региональные блюда добавляют празднику смысла и истории. Они часто сытнее, символичнее и связаны с обрядами, а не просто с застольем.

Советы путешественникам и гурманам шаг за шагом

  1. Пробуйте национальные блюда небольшими порциями.

  2. Ищите аутентичные кафе вне туристических маршрутов.

  3. Обращайте внимание на вес порций — их часто хватает на двоих.

  4. Учитывайте особенности пищеварения и берите необходимые лекарства.

Популярные вопросы о новогодней кухне народов России

Можно ли попробовать такие блюда без поездки

Часть рецептов готовят в национальных ресторанах крупных городов.

Какие блюда самые сытные

Осетинские пироги, калмыцкие и алтайские мясные блюда.

Подойдут ли они для домашнего праздника

Да, многие рецепты можно адаптировать для домашней кухни.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
