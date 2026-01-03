Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тёплый минимализм применяют для уютных интерьеров без перегруза — Martha Stewart
Владельцы Tesla чаще оправдывают нарушения на дороге — CAR & MOTOR
Пожелтение ногтей усиливается при дефиците витаминов и частом маникюре — Jenny
Экзопланета PSR J2322-2650b у пульсара имеет углеродную атмосферу — Earth
Нарушенная микрофлора снижает уровень энергии — врачи
Регулярные тренировки на контроль суставов снижают ограничения подвижности
Хранение губки в раковине ускоряет рост бактерий — 20 Minutes
Фритовая полоса на стекле повысила надежность крепления — Car & Motor
Рецепт миндальных конфет с ромом без выпечки

Семь миль свободы: крошечная Исламорада оказалась больше, чем курорт для рыбаков

Исламораду признали мировой столицей спортивной рыбалки — гиды
Туризм

Небольшая Исламорада растянулась всего на семь миль и насчитывает около семи тысяч жителей, но по ощущениям она гораздо масштабнее. Здесь сочетаются бирюзовая вода, мангровые заросли, арт-пространства и фирменная эксцентричность Флорида-Кис. Курорт давно носит титул мировой столицы спортивной рыбалки, однако жизнь в Исламораде не ограничивается только морем и удочками. Об этом сообщает путеводитель Lonely Planet.

Майами
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Майами

Почему Исламорада — больше, чем рыбалка

Мелководья и густые мангры формируют пейзажи, которые кажутся нетронутыми, а история уходит корнями в XVI век, когда у берегов потерпел крушение испанский флот. Любители искусства находят здесь галереи с "пляжной" эстетикой, а поклонники странных достопримечательностей — гигантского лобстера по имени Бетси, давно ставшего символом острова.

Robbie's Marina: место, где рыбы пугают туристов

Одна из самых колоритных точек Исламорады — Robbie's Marina. Это одновременно блошиный рынок, сувенирная лавка, ресторан у воды и отправная точка морских прогулок. Но главная причина визита — тарпоны. Огромные рыбы подплывают прямо к причалу, и гости могут кормить их с рук, наблюдая, как из воды выныривают существа размером с крупную собаку.

Местный совет: после приезда на автомобиле удобно пересесть на велосипед. Через остров проходит участок Florida Keys Overseas Heritage Trail — ровная асфальтированная дорожка, которая делает передвижение по Исламораде простым и приятным.

Каякинг к двум государственным паркам

Для тех, кто хочет тишины, каяк становится идеальным решением. От Robbie's Marina легко доплыть до Indian Key и Lignumvitae Key — двух парков, доступных только с воды.

Indian Key сегодня выглядит заброшенным, но когда-то здесь кипела жизнь: улицы, доки, отель и десятки жителей. Lignumvitae Key, напротив, поражает ощущением изоляции. Остров покрыт девственным тропическим лесом, где среди фиговых деревьев и гумбо-лимбо легко забыть, что вы во Флориде, а не где-нибудь в южной части Тихого океана.

Альтернатива: вместо каяка можно выбрать лодочную экскурсию к маяку Alligator Reef — популярному месту для снорклинга с кристально чистой водой.

Творческая сторона Исламорады

Природа притягивает художников, и на острове сложилось активное арт-сообщество. В Hale Gallery выставляются работы местных авторов, а само пространство нередко превращается в площадку для йоги, медитаций и арт-ивентов.

Неподалёку находится Morada Way Arts and Cultural District — компактный район галерей и мастерских, спрятанный всего в нескольких кварталах. Ежемесячные арт-прогулки с живой музыкой и уличными выставками превращают его в одно из самых оживлённых мест острова.

Betsy the Lobster: символ островной эксцентрики

Гигантская скульптура флоридского лангуста по имени Бетси расположена у Rain Barrel Village. Она напоминает о значении лобстера для местной экономики и кухни, а заодно служит одной из самых фотографируемых точек Исламорады.

Сравнение: активный и спокойный отдых в Исламораде

Любителям движения подойдут рыбалка, каякинг и снорклинг. Тем, кто ищет расслабления, понравятся пляжи, бары у воды и арт-прогулки. Главное преимущество курорта — возможность сочетать оба формата без переездов.

Советы для поездки в Исламораду шаг за шагом

  1. Арендуйте велосипед для передвижения по острову.

  2. Запланируйте каякинг к островным паркам заранее.

  3. Выделите время на арт-районы и локальные галереи.

Популярные вопросы об Исламораде

Подходит ли остров для семейного отдыха

Да, здесь много спокойных пляжей и развлечений на природе.

Чем заняться, если не интересует рыбалка

Каякинг, снорклинг, арт-прогулки, гастрономия и природные парки.

Сколько дней нужно на Исламораду

Оптимально 2-4 дня, чтобы совместить активный и расслабленный отдых.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Красота и стиль
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Красота и стиль
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Последние материалы
Хвойные растения укрывают дышащим спанбондом
Сытную солянку варят в казане из мяса и копченостей
Владельцы Tesla чаще оправдывают нарушения на дороге — CAR & MOTOR
Совместный сон с кошкой улучшает эмоциональное состояние
Пожелтение ногтей усиливается при дефиците витаминов и частом маникюре — Jenny
Экзопланета PSR J2322-2650b у пульсара имеет углеродную атмосферу — Earth
Работодатели открыли новогодние вакансии с оплатой от 70 тысяч — РИА Новости
Яблочный кекс готовят на сметане с добавлением корицы
Пискливый геккончик живёт только на горе Большое Богдо
Сорт малины "Метеор" рано созревает и переносит заморозки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.