Семь миль свободы: крошечная Исламорада оказалась больше, чем курорт для рыбаков

Исламораду признали мировой столицей спортивной рыбалки — гиды

Небольшая Исламорада растянулась всего на семь миль и насчитывает около семи тысяч жителей, но по ощущениям она гораздо масштабнее. Здесь сочетаются бирюзовая вода, мангровые заросли, арт-пространства и фирменная эксцентричность Флорида-Кис. Курорт давно носит титул мировой столицы спортивной рыбалки, однако жизнь в Исламораде не ограничивается только морем и удочками. Об этом сообщает путеводитель Lonely Planet.

Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Майами

Почему Исламорада — больше, чем рыбалка

Мелководья и густые мангры формируют пейзажи, которые кажутся нетронутыми, а история уходит корнями в XVI век, когда у берегов потерпел крушение испанский флот. Любители искусства находят здесь галереи с "пляжной" эстетикой, а поклонники странных достопримечательностей — гигантского лобстера по имени Бетси, давно ставшего символом острова.

Robbie's Marina: место, где рыбы пугают туристов

Одна из самых колоритных точек Исламорады — Robbie's Marina. Это одновременно блошиный рынок, сувенирная лавка, ресторан у воды и отправная точка морских прогулок. Но главная причина визита — тарпоны. Огромные рыбы подплывают прямо к причалу, и гости могут кормить их с рук, наблюдая, как из воды выныривают существа размером с крупную собаку.

Местный совет: после приезда на автомобиле удобно пересесть на велосипед. Через остров проходит участок Florida Keys Overseas Heritage Trail — ровная асфальтированная дорожка, которая делает передвижение по Исламораде простым и приятным.

Каякинг к двум государственным паркам

Для тех, кто хочет тишины, каяк становится идеальным решением. От Robbie's Marina легко доплыть до Indian Key и Lignumvitae Key — двух парков, доступных только с воды.

Indian Key сегодня выглядит заброшенным, но когда-то здесь кипела жизнь: улицы, доки, отель и десятки жителей. Lignumvitae Key, напротив, поражает ощущением изоляции. Остров покрыт девственным тропическим лесом, где среди фиговых деревьев и гумбо-лимбо легко забыть, что вы во Флориде, а не где-нибудь в южной части Тихого океана.

Альтернатива: вместо каяка можно выбрать лодочную экскурсию к маяку Alligator Reef — популярному месту для снорклинга с кристально чистой водой.

Творческая сторона Исламорады

Природа притягивает художников, и на острове сложилось активное арт-сообщество. В Hale Gallery выставляются работы местных авторов, а само пространство нередко превращается в площадку для йоги, медитаций и арт-ивентов.

Неподалёку находится Morada Way Arts and Cultural District — компактный район галерей и мастерских, спрятанный всего в нескольких кварталах. Ежемесячные арт-прогулки с живой музыкой и уличными выставками превращают его в одно из самых оживлённых мест острова.

Betsy the Lobster: символ островной эксцентрики

Гигантская скульптура флоридского лангуста по имени Бетси расположена у Rain Barrel Village. Она напоминает о значении лобстера для местной экономики и кухни, а заодно служит одной из самых фотографируемых точек Исламорады.

Сравнение: активный и спокойный отдых в Исламораде

Любителям движения подойдут рыбалка, каякинг и снорклинг. Тем, кто ищет расслабления, понравятся пляжи, бары у воды и арт-прогулки. Главное преимущество курорта — возможность сочетать оба формата без переездов.

Советы для поездки в Исламораду шаг за шагом

Арендуйте велосипед для передвижения по острову. Запланируйте каякинг к островным паркам заранее. Выделите время на арт-районы и локальные галереи.

Популярные вопросы об Исламораде

Подходит ли остров для семейного отдыха

Да, здесь много спокойных пляжей и развлечений на природе.

Чем заняться, если не интересует рыбалка

Каякинг, снорклинг, арт-прогулки, гастрономия и природные парки.

Сколько дней нужно на Исламораду

Оптимально 2-4 дня, чтобы совместить активный и расслабленный отдых.