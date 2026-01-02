Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Универсальную диету для лечения артроза не подтвердили — специалисты
Солянка сочетает мясо, копчёности, каперсы и томаты — Allrecipes
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Уксус подходит для чистки холодильника и удаления запахов — Southern Living
Аккумуляторы зимой чаще похищают из-за высокого спроса
Спутники зафиксировали волны до 35 м в Тихом океане — данные Science-et-vie
В феврале 2026 года часть россиян получит увеличенные соцвыплаты
Силовые тренировки замедляют потерю мышечной массы после 40 лет — тренеры
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%

Серый город остаётся позади: куда улететь зимой без визовых ловушек

Вьетнам разрешает безвизовый въезд россиянам на 45 дней — туристические эксперты
Туризм

Зима — время, когда особенно хочется резкой смены декораций: из серых городов — к океану, в горы или туда, где зима выглядит как открытка. Но визовые формальности часто останавливают даже самых решительных путешественников. К счастью, есть направления, где отдых начинается сразу после посадки самолёта. Об этом сообщает Дзен.

Туристический образ в городе
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Туристический образ в городе

Таиланд: солнце, острова и спокойный ритм

Зимний Таиланд — это сухой сезон, стабильное тепло и ощущение бесконечного лета. Пляжные курорты Пхукета, Краби и архипелага Пхи-Пхи подойдут тем, кто ищет бирюзовую воду и развитую инфраструктуру. Более уединённую атмосферу предлагают острова Ко Ланта и Ко Липе, где акцент смещается на природу и тишину.

Север страны — хороший вариант для активного отдыха. В Чиангмае путешественников ждут горные пейзажи, чайные плантации, буддийские храмы и национальные парки. Бангкок, в свою очередь, даёт возможность совместить гастрономию, рынки и современное искусство. Без визы в стране можно находиться до 60 дней.

Вьетнам: пляжи и мегаполисы

Юг Вьетнама зимой подходит для тех, кто хочет совместить море и городскую жизнь. Нячанг, Дананг и Фантьет выбирают за пляжи и водные виды спорта, а Хошимин — за энергию большого города.

Колониальная архитектура, смотровые площадки, рынки и кафе создают ощущение непрерывного движения. Поездка без визы возможна сроком до 45 дней, что позволяет не спешить и включить в маршрут сразу несколько регионов.

ОАЭ: комфорт и контрасты

Зима в Эмиратах — один из самых комфортных сезонов. Дубай сочетает пустынные пейзажи, ультрасовременную архитектуру и пляжный отдых. Тем, кто предпочитает более спокойную обстановку, подойдёт Фуджейра с горами и выходом к Индийскому океану.

Страна подходит для коротких поездок и длительных каникул: без визы здесь можно находиться до 90 дней, комбинируя пляжи, шопинг и культурные маршруты.

Мальдивы: отдых без спешки

Мальдивские острова выбирают за ощущение полной перезагрузки. Белый песок, прозрачная вода и минимальное количество отвлекающих факторов формируют идеальные условия для спокойного отдыха.

Зимой океан особенно благоприятен для сноркелинга и дайвинга, а пребывание без визы возможно до 90 дней. Из формальностей — лишь онлайн-декларация перед вылетом.

Шри-Ланка: океан и дикая природа

Юго-запад Шри-Ланки зимой подходит для пляжного отдыха и серфинга. Велигама, Бентота и Галле сочетают океан, колониальную архитектуру и расслабленный темп.

Внутри острова — национальные парки, где можно увидеть слонов и леопардов, а также чайные плантации в горах. Для въезда достаточно оформить бесплатное электронное разрешение.

Куба: музыка и Карибское море

Кубинская зима — это мягкий климат и насыщенная культурная жизнь. Гавана привлекает историческими кварталами, ретро-автомобилями и атмосферой вне времени, а Варадеро — длинными пляжами и спокойным морем.

Безвизовый режим до 90 дней позволяет совместить экскурсионную программу и полноценный пляжный отдых.

Китай: от тропиков до ледяных фестивалей

Китай зимой раскрывается по-разному в зависимости от региона. На Хайнане сохраняется тёплая погода, а в северных городах можно увидеть зимние фестивали и архитектурные памятники без туристических очередей.

Пекин, Сиань и Харбин дают совершенно разные впечатления, от истории древних династий до масштабных ледяных инсталляций. Без визы разрешено находиться до 30 дней.

Грузия: тепло без жары

Зимняя Грузия сочетает уют городов и горные курорты. В Тбилиси это время прогулок, бань и гастрономии, а в Гудаури — активного отдыха на склонах.

Страна остаётся одним из самых доступных направлений: без визы здесь можно находиться до года, что удобно даже для спонтанных поездок.

Казахстан: зима по-настоящему

Казахстан подойдёт тем, кто хочет прочувствовать зиму в классическом её виде. Алматы зимой предлагает катание на коньках на Медеу, горнолыжные трассы Шымбулака и культурную программу в городе.

Безвизовый срок пребывания до 90 дней позволяет спокойно совместить активный отдых и знакомство с местной кухней.

Сравнение: тёплые и зимние направления без визы

Тропические страны подойдут тем, кто ищет солнце, океан и расслабление, а зимние направления — любителям гор, снега и активного отдыха. Первые дают ощущение отпуска "без сезонов", вторые — яркие эмоции и контраст с повседневностью.

Советы по выбору направления шаг за шагом

  1. Определите формат отдыха: пляж, город или активные виды спорта.

  2. Проверьте сезонность и погодные условия в выбранной стране.

  3. Уточните срок безвизового пребывания и актуальные правила въезда.

  4. Планируйте маршрут с учётом внутренних перелётов и переездов.

Популярные вопросы о безвизовых поездках зимой

Какие страны лучше выбрать для пляжного отдыха

Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба и ОАЭ предлагают стабильную тёплую погоду зимой.

Где совместить зиму и культуру

Грузия, Казахстан и Китай подойдут для тех, кто хочет снега, истории и городской атмосферы.

На какой срок можно уехать без визы

В зависимости от страны — от 30 дней до одного года, что позволяет подобрать формат от короткого отпуска до длительного путешествия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Недвижимость
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Красота и стиль
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Водители смотрят каждый день, но не понимают: знак на приборной панели с практической пользой
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Последние материалы
Вьетнам разрешает безвизовый въезд россиянам на 45 дней — туристические эксперты
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Уксус подходит для чистки холодильника и удаления запахов — Southern Living
Аккумуляторы зимой чаще похищают из-за высокого спроса
Спутники зафиксировали волны до 35 м в Тихом океане — данные Science-et-vie
Скотчем можно убрать лишние блестки с лица во время вечеринки
Говяжий язык в банке варится от трёх до восьми часов
Асимметричные лыжи позволяют подниматься в гору без скольжения
В феврале 2026 года часть россиян получит увеличенные соцвыплаты
Силовые тренировки замедляют потерю мышечной массы после 40 лет — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.