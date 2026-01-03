Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слова в песнях программируют мозг
ИИ-фото запускают волну злоупотреблений в доставке еды — The Times
3 силы заставляют лунную пыль липнуть ко всему
Пенсия на два года раньше становится реальностью
Нашатырный спирт в саду обеспечивает азотное питание и отпугивает насекомых
Сравнение наконечников вскрыло скрытую логику оружия
Использование рециркуляции зимой ухудшает концентрацию водителя — Car and motor
Быстрые углеводы вызывают резкие спады энергии после еды — врач Алексей Хухрев
ГИБДД проведёт сплошные проверки водителей на каникулах в начале 2026 года

Авиакомпании объявили войну дебоширам: за плохое поведение будут платить из кошелька

Ужесточается контроль за пассажирами с неподобающим поведением на борту
Туризм

Новый год для авиарынка начался с показательной истории: Ryanair решил публично ужесточить подход к пассажирским дебошам.

Самолет в небе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Самолет в небе

После срыва рейса из Дублина на Лансароте авиакомпания потребовала с нарушителя компенсацию в $15 000 за ущерб из-за вынужденного разворота и перенаправления борта. На фоне череды инцидентов в 2025 году перевозчики и власти всё активнее ищут способы дисциплинировать людей в самолётах. Об этом сообщает Business Insider.

Как Ryanair обозначил "красную линию"

Ryanair заявил о жёсткой позиции в отношении неподобающего поведения на борту после случая с пассажиром, из-за которого рейс пришлось перенаправить. Для лоукостера подобные ситуации означают не только репутационный удар, но и прямые расходы: дополнительное топливо, работа экипажа, обслуживание самолёта, задержки следующих рейсов и компенсации.

В авиации давно спорят, что эффективнее: ограничивать алкоголь, усиливать охрану в аэропортах или повышать штрафы. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири ранее призывал ограничить продажу напитков в аэропортах двумя порциями, но тема остаётся конфликтной, потому что алкоголь — один из самых доходных товаров как в терминалах, так и на борту.

Скандалы в небе: что именно выводит систему из равновесия

Проблема "плохого поведения" не сводится только к алкоголю. В 2025 году внимание привлекали случаи, когда пассажиры пытались открыть аварийные выходы, провоцировали драки, угрожали экипажу или срывали посадку в салон без разрешения. Отдельно обсуждали и бытовые конфликты — например, споры из-за того, можно ли откидывать спинку кресла, а также привычку вскакивать с мест сразу после приземления, из-за чего власти Турции даже заговорили о штрафах.

Показательно, что форс-мажоры возникают не только из-за пассажиров: был инцидент, когда рейс пришлось развернуть из-за того, что один из пилотов забыл паспорт. Такие случаи по-разному устроены по причине, но одинаково бьют по расписанию, нервам людей и затратам авиакомпаний.

Почему перевозчикам выгодно "воспитывать" пассажиров

Если нарушения становятся нормой, растут издержки у всех: у авиакомпаний — за счёт задержек и внеплановых посадок, у аэропортов — из-за перегрузки служб, у пассажиров — из-за сорванных стыковок и потраченных дней отпуска.

Поэтому тенденция к жёстким санкциям выглядит как попытка вернуть предсказуемость полётам и защитить большинство, которое летит спокойно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Недвижимость
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Спутники зафиксировали волны до 35 м в Тихом океане — данные Science-et-vie
Наука и техника
Спутники зафиксировали волны до 35 м в Тихом океане — данные Science-et-vie
Популярное
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов

Этот многолетник не производит вау-эффекта в первый год, но со временем меняется до неузнаваемости. Почему опытные садоводы готовы ждать его расцвета годами.

Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими
Последние материалы
Слова в песнях программируют мозг
ИИ-фото запускают волну злоупотреблений в доставке еды — The Times
Неправильная организация пространства провоцирует сон кошек в лотке — iCatCare
Численность эфиопского волка в мире снизилась до 500 особей — Phys.org
Шампиньоны обжаривают для сливочного соуса к пасте
3 января конфликтные ситуации лучше избегать
Органайзеры предотвращают смешивание мелких предметов
Классическая брокколи формирует боковые побеги после срезки
Ужесточается контроль за пассажирами с неподобающим поведением на борту
3 силы заставляют лунную пыль липнуть ко всему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.