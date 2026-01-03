Авиакомпании объявили войну дебоширам: за плохое поведение будут платить из кошелька

Ужесточается контроль за пассажирами с неподобающим поведением на борту

Новый год для авиарынка начался с показательной истории: Ryanair решил публично ужесточить подход к пассажирским дебошам.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Самолет в небе

После срыва рейса из Дублина на Лансароте авиакомпания потребовала с нарушителя компенсацию в $15 000 за ущерб из-за вынужденного разворота и перенаправления борта. На фоне череды инцидентов в 2025 году перевозчики и власти всё активнее ищут способы дисциплинировать людей в самолётах. Об этом сообщает Business Insider.

Как Ryanair обозначил "красную линию"

Ryanair заявил о жёсткой позиции в отношении неподобающего поведения на борту после случая с пассажиром, из-за которого рейс пришлось перенаправить. Для лоукостера подобные ситуации означают не только репутационный удар, но и прямые расходы: дополнительное топливо, работа экипажа, обслуживание самолёта, задержки следующих рейсов и компенсации.

В авиации давно спорят, что эффективнее: ограничивать алкоголь, усиливать охрану в аэропортах или повышать штрафы. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири ранее призывал ограничить продажу напитков в аэропортах двумя порциями, но тема остаётся конфликтной, потому что алкоголь — один из самых доходных товаров как в терминалах, так и на борту.

Скандалы в небе: что именно выводит систему из равновесия

Проблема "плохого поведения" не сводится только к алкоголю. В 2025 году внимание привлекали случаи, когда пассажиры пытались открыть аварийные выходы, провоцировали драки, угрожали экипажу или срывали посадку в салон без разрешения. Отдельно обсуждали и бытовые конфликты — например, споры из-за того, можно ли откидывать спинку кресла, а также привычку вскакивать с мест сразу после приземления, из-за чего власти Турции даже заговорили о штрафах.

Показательно, что форс-мажоры возникают не только из-за пассажиров: был инцидент, когда рейс пришлось развернуть из-за того, что один из пилотов забыл паспорт. Такие случаи по-разному устроены по причине, но одинаково бьют по расписанию, нервам людей и затратам авиакомпаний.

Почему перевозчикам выгодно "воспитывать" пассажиров

Если нарушения становятся нормой, растут издержки у всех: у авиакомпаний — за счёт задержек и внеплановых посадок, у аэропортов — из-за перегрузки служб, у пассажиров — из-за сорванных стыковок и потраченных дней отпуска.

Поэтому тенденция к жёстким санкциям выглядит как попытка вернуть предсказуемость полётам и защитить большинство, которое летит спокойно.