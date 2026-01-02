Индия накажет туриста за беспечность: почему нельзя улыбаться обезьянам

Путешествие в Индию легко превратить в яркое приключение, но именно там мелочи в поведении и гигиене решают очень многое. Врачебная статистика показывает: чаще всего туристов подводят не экзотические болезни, а вполне бытовые ситуации — укусы животных и проблемы с пищей.
Поэтому перед поездкой полезно вспомнить простые правила, которые помогают избежать неприятных сюрпризов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача посольства России в Индии Наталью Панфилову.
По словам Натальи Панфиловой, наиболее частые обращения россиян связаны с укусами и нападениями собак и обезьян.
"Надо помнить, что обезьянам нельзя улыбаться, так как они могут воспринять это как оскал", — напомнила Панфилова.
Врач призывает не кормить животных и не пытаться фотографироваться рядом с ними, даже если они выглядят дружелюбно.
Врач также напоминает о базовой гигиене, которая в поездке становится привычкой "по умолчанию". Речь не только о том, что вы едите, но и о том, чем моете руки, фрукты и овощи, а также о напитках.
Отдельный риск, по её словам, могут представлять плоды, упавшие на землю и частично съеденные летучими мышами. Врач отметила, что эти животные могут быть переносчиками опасных для людей заболеваний, в том числе вируса Нипах и геморрагической лихорадки Эбола.
