Олени, крокодилы и дегустация улиток: зимний гид приглашает посетить самые необычные фермы России

Фермы с оленями, кроконариумом и улитками разбирают на праздники быстрее всего
Туризм

Новогодние каникулы — отличный повод сменить городской шум на поездку "в люди и в животные". Если хочется свежего воздуха, новых впечатлений и неочевидных маршрутов, в России есть фермы, где можно погладить северных оленей, познакомиться с лосями, заглянуть в кроконариум или даже устроить дегустацию улиток с вином.

Северные олени
Фото: commons.wikimedia.org by Yulia Kolosova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Северные олени

"Агроэксперт" собрал пять таких мест и советуют бронировать экскурсии заранее. Цены и расписание лучше уточнять на сайтах площадок.

Лоси и северные олени в Карелии

Ферма "Семь хуторов" — вариант для тех, кто хочет "настоящую" зимнюю атмосферу: здесь есть оленья ферма, а ещё исторический музей, который рассказывает о саамах — первых жителях Приладожья. На территории живут лоси Витя и Яся, а также около десяти северных оленей, которых можно погладить и покормить.

"Семь хуторов" находятся на берегу реки Иййоки. Добраться можно на машине, а также доехать поездом или автобусом из Санкт-Петербурга до Лахденпохьи, а дальше — около 10 минут на автомобиле.

"Весёлая корова" под Москвой: ферма для урбан-детства

Если хочется семейного формата и максимально "контактного" опыта, присмотритесь к ферме "Весёлая корова" недалеко от Москвы. Здесь легко закрыть мечту о деревенских животных без дальних поездок: на территории живут кролики и козочки, гуси, барашки, бычки Гаврюша и Фердинанд и девочка Пеппа. Дополнительно можно посмотреть, как делают молочную продукцию и сыры — хороший пункт для тех, кто любит гастро-часть поездок.

До фермы удобно добираться на электричке из Москвы с пересадкой на автобус. Она расположена в деревне Антоново Раменского городского округа. Альтернатива — автобус от станции метро "Котельники".

Башкирская "Йола": лошади, геокупола и местные продукты

Ферма "Йола" в Башкирии — это уже не просто экскурсия, а полноценный мини-отпуск: на территории есть глэмпинг с геокуполами и живописные виды. Среди обитателей — лошади, олени, павлины и коровы. Фишка места — натуральные продукты из конины, которые производят на месте: кумыс, казылык, бастурма, разные виды колбас и тушёнка.

В 2026 году здесь планируют запустить новый формат досуга — прогулки на лошадях. Пока же из активностей доступны поездки на квадроциклах, то есть прогулки на "железных конях".

До глэмпинга в селе Теперишево Чишминского района можно доехать из Уфы на автобусе или на автомобиле.

Подмосковный кроконариум: экзотика вместо Таиланда

Тем, кому хочется необычных впечатлений без перелётов, подойдёт экопарк "Шихово", где работает кроконариум. На крокодиловой ферме в Подмосковье живёт более 50 рептилий — у многих даже есть имена: Валера, Боба и Биба, Родригес, Забор и Принцесса. В числе экзотики упоминается и варан, а также двухкоготная черепаха. Для полноты тропического настроения в экопарке открыт тропикариум.

Локация находится в деревне Шихово Дмитровского городского округа. Добраться можно электричкой, автобусом или на машине.

Улиточная ферма "Калязин" в Тверской области: дегустация и музей

Улиточная ферма "Калязин" — спокойный вариант для тех, кто любит неспешные маршруты и гастрономию. Она расположена на территории одноимённого яхт-клуба и включает не только производство, но и "культурную часть": Музей улитки, парк улитки и дегустационный зал, где можно попробовать моллюсков под бокал вина.

В музее собрана разноформатная коллекция: окаменелости древних моллюсков, раковины современных улиток, антикварные и коллекционные фигуры, картины, посуда и другие тематические предметы.

Доехать удобно и из Москвы, и из Твери: есть автобусы, но проще всего — на автомобиле.

Сравнение: куда ехать — за атмосферой, экзотикой или отдыхом

Если хочется "зимней сказки", лучше всего подойдёт Карелия с оленями и лосями. За максимально доступным семейным форматом логично выбирать Подмосковье — "Весёлую корову" или "Шихово".

Если цель — совместить природу и проживание, "Йола" с глэмпингом выглядит самым курортным вариантом. А за гастро-впечатлениями и спокойным темпом удачно ехать на улиточную ферму в Тверскую область.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
