Олени, крокодилы и дегустация улиток: зимний гид приглашает посетить самые необычные фермы России

Новогодние каникулы — отличный повод сменить городской шум на поездку "в люди и в животные". Если хочется свежего воздуха, новых впечатлений и неочевидных маршрутов, в России есть фермы, где можно погладить северных оленей, познакомиться с лосями, заглянуть в кроконариум или даже устроить дегустацию улиток с вином.
"Агроэксперт" собрал пять таких мест и советуют бронировать экскурсии заранее. Цены и расписание лучше уточнять на сайтах площадок.
Ферма "Семь хуторов" — вариант для тех, кто хочет "настоящую" зимнюю атмосферу: здесь есть оленья ферма, а ещё исторический музей, который рассказывает о саамах — первых жителях Приладожья. На территории живут лоси Витя и Яся, а также около десяти северных оленей, которых можно погладить и покормить.
"Семь хуторов" находятся на берегу реки Иййоки. Добраться можно на машине, а также доехать поездом или автобусом из Санкт-Петербурга до Лахденпохьи, а дальше — около 10 минут на автомобиле.
Если хочется семейного формата и максимально "контактного" опыта, присмотритесь к ферме "Весёлая корова" недалеко от Москвы. Здесь легко закрыть мечту о деревенских животных без дальних поездок: на территории живут кролики и козочки, гуси, барашки, бычки Гаврюша и Фердинанд и девочка Пеппа. Дополнительно можно посмотреть, как делают молочную продукцию и сыры — хороший пункт для тех, кто любит гастро-часть поездок.
До фермы удобно добираться на электричке из Москвы с пересадкой на автобус. Она расположена в деревне Антоново Раменского городского округа. Альтернатива — автобус от станции метро "Котельники".
Ферма "Йола" в Башкирии — это уже не просто экскурсия, а полноценный мини-отпуск: на территории есть глэмпинг с геокуполами и живописные виды. Среди обитателей — лошади, олени, павлины и коровы. Фишка места — натуральные продукты из конины, которые производят на месте: кумыс, казылык, бастурма, разные виды колбас и тушёнка.
В 2026 году здесь планируют запустить новый формат досуга — прогулки на лошадях. Пока же из активностей доступны поездки на квадроциклах, то есть прогулки на "железных конях".
До глэмпинга в селе Теперишево Чишминского района можно доехать из Уфы на автобусе или на автомобиле.
Тем, кому хочется необычных впечатлений без перелётов, подойдёт экопарк "Шихово", где работает кроконариум. На крокодиловой ферме в Подмосковье живёт более 50 рептилий — у многих даже есть имена: Валера, Боба и Биба, Родригес, Забор и Принцесса. В числе экзотики упоминается и варан, а также двухкоготная черепаха. Для полноты тропического настроения в экопарке открыт тропикариум.
Локация находится в деревне Шихово Дмитровского городского округа. Добраться можно электричкой, автобусом или на машине.
Улиточная ферма "Калязин" — спокойный вариант для тех, кто любит неспешные маршруты и гастрономию. Она расположена на территории одноимённого яхт-клуба и включает не только производство, но и "культурную часть": Музей улитки, парк улитки и дегустационный зал, где можно попробовать моллюсков под бокал вина.
В музее собрана разноформатная коллекция: окаменелости древних моллюсков, раковины современных улиток, антикварные и коллекционные фигуры, картины, посуда и другие тематические предметы.
Доехать удобно и из Москвы, и из Твери: есть автобусы, но проще всего — на автомобиле.
Если хочется "зимней сказки", лучше всего подойдёт Карелия с оленями и лосями. За максимально доступным семейным форматом логично выбирать Подмосковье — "Весёлую корову" или "Шихово".
Если цель — совместить природу и проживание, "Йола" с глэмпингом выглядит самым курортным вариантом. А за гастро-впечатлениями и спокойным темпом удачно ехать на улиточную ферму в Тверскую область.
