Мороз щиплет лицо, а тело в кипятке — термальные источники, ради которых едут зимой

Туризм

Поездка на термальные источники — это не просто отдых, а полноценная оздоровительная процедура. Горячая минеральная вода воздействует на сосуды, кожу и нервную систему, поэтому к таким купаниям стоит относиться осознанно. Врачи напоминают: важно учитывать состав воды, соблюдать меру и не превышать рекомендованное время пребывания — обычно не более 15-20 минут за один заход. Об этом сообщает Дзен.

Отдых в горячем источнике зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Отдых в горячем источнике зимой

Кавминводы: классика бальнеологии

Кавказские Минеральные Воды по праву считаются главным бальнеологическим регионом страны. Здесь насчитывается более 150 источников с разным химическим составом, включая термальные. Особенно известен Пятигорск — горячие ключи использовались здесь ещё несколько столетий назад, о чём свидетельствуют археологические находки.

Сегодня купания доступны как в санаториях и спа-комплексах, так и на открытых источниках. В районе Ессентуков и Железноводска работают современные термальные центры, а в Пятигорске популярны так называемые Бесстыжие ванны — дикие купальни под открытым небом.

Помимо процедур, стоит запланировать прогулки по парку "Цветник", посещение Провала и домов-музеев известных писателей и музыкантов.

Байкал и Бурятия: аршаны и сила природы

У берегов Байкала сосредоточено более двухсот термальных источников, которые местные жители называют аршанами — "священной водой". Температура некоторых вод достигает +80 градусов, поэтому купание требует осторожности.

Самые известные районы — Аршан, Жемчуг, Дзелинда, Хакусы и Горячинск. Здесь есть как благоустроенные санатории, так и дикие купальни. Поездку легко дополнить маршрутами по Баргузинской долине, визитом на Ольхон или путешествием по Кругобайкальской железной дороге.

Приэльбрусье: горячая вода у подножия гор

В Кабардино-Балкарии нарзанные источники выходят прямо из горных склонов, в том числе на северной стороне Эльбруса. Урочище Джилы-Су известно дикими ваннами, где летом можно купаться на фоне альпийских пейзажей.

Круглый год работают термальные комплексы "Аушигер", "Гедуко", "Янтарное AQUA" и "Светловодские бани". Регион удобно совмещать с горными маршрутами летом и катанием на курортах Эльбрус и Чегет зимой.

Камчатка: купание среди вулканов

Камчатский край — одна из самых активных геотермальных зон России. Здесь насчитывается более 270 выходов термальных вод. Купальни расположены в районах Паратунки, Налычево, у Вилючинского вулкана и Зеленовских озерков.

Купание в горячих источниках здесь часто сочетают с трекингом по вулканам, наблюдением за дикой природой, зимними видами спорта и прогулками по Халактырскому пляжу с чёрным песком.

Янгантау: геотермальный феномен Башкирии

Гора Янгантау — редкий природный объект, где тепло и пар выходят из недр без вулканической активности. Этот феномен включён в сеть геопарков ЮНЕСКО.

На территории работает санаторий, где используют паровые ванны и радоновый источник Кургазак. Отдых легко дополнить прогулками по заповеднику, сплавами по реке Юрюзани и экскурсиями по местам, связанным с историей региона.

Адыгея: мягкие источники и горные пейзажи

Термальные воды Адыгеи отличаются комфортной температурой около +38 градусов и мягким составом. Источники расположены у Майкопа, на плато Лаго-Наки и в районе Каменномостского, большинство комплексов работает круглый год.

Регион популярен у тех, кто хочет совместить купание с активным отдыхом: пешими маршрутами, конными прогулками и поездками к водопадам Руфабго.

Белокуриха: радон и алтайский воздух

Белокуриха в Алтайском крае известна радоновыми источниками и щадящим климатом. Здесь сосредоточены десятки санаториев, использующих термальные воды и лечебные грязи.

Пока открытых зимних бассейнов немного, но инфраструктура активно развивается. В свободное время популярны прогулки по горным тропам и подъём на гору Церковку.

Большой Сочи: сероводород и море

В районе Мацесты и Кудепсты расположены сероводородные источники, известные ещё с советских времён. Здесь можно пройти курсы термальных и грязевых процедур, а также найти дикие купальни у рек Агуры и Мзымты.

Отдых удобно совмещать с морем, банными комплексами Красной Поляны и прогулками по экотропам.

Тюменская область: термальная столица

Тюменский регион часто называют термальной столицей России. Здесь более 20 горячих источников, многие из которых доступны зимой. Купальный сезон начинается уже в ноябре, а сочетание горячей воды и мороза делает впечатления особенно яркими.

Дополнить поездку можно прогулками по историческому центру Тюмени, посещением музеев и ресторанов северной кухни.

Свердловская область: йод, бром и Урал

Уральские термальные воды богаты бромом и йодом, что делает их популярными для восстановления нервной системы. В регионе работают современные курорты и спа-комплексы, включая "Баден-Баден термы Уктус" и "Акварель".

Зимой поездку легко совместить с культурной программой в Екатеринбурге — городе музеев, муралов и активной городской среды.

Сравнение термальных направлений России

Южные регионы подойдут тем, кто хочет совместить купание с экскурсиями и мягким климатом. Сибирь и Урал привлекают контрастом горячей воды и холода. Камчатка и Байкал — выбор для любителей дикой природы и необычных ландшафтов.

Плюсы и минусы отдыха на термальных источниках

Термальные поездки имеют особенности.
Плюсы: расслабление, поддержка суставов и нервной системы, возможность отдыха круглый год.
Минусы: противопоказания по здоровью и необходимость соблюдать ограничения по времени купания.

Советы по посещению термальных источников шаг за шагом

  1. Изучите состав воды и противопоказания.

  2. Ограничивайте время купания 15-20 минутами.

  3. Делайте перерывы между заходами.

  4. Пейте воду и избегайте алкоголя до и после процедур.

Популярные вопросы о термальных источниках

Сколько времени можно находиться в горячей воде

Обычно не более 20 минут за один заход.

Можно ли купаться зимой

Да, многие источники работают круглый год.

Нужно ли консультироваться с врачом

Желательно, особенно при хронических заболеваниях.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
