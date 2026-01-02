Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вегетарианский побег в Португалию: дать зелёный свет перезагрузке и новым вкусам

Откройте для себя новые кулинарные горизонты на юге Португалии
Туризм

Вегетарианский кулинарный ретрит на юге Португалии предлагает формат отпуска, где обучение готовке сочетается с природой и неспешным ритмом. Участников ждёт средиземноморская кухня, практика с яркими специями и овощами, а также отдых на вилле у реки.

Вилла
Фото: https://commons.wikimedia.org by Noemonteiro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вилла

Программа подойдёт тем, кто хочет расширить вегетарианское меню и получить новые кулинарные идеи в атмосфере Алгарве. Об этом сообщает The Guardian.

Концепция ретрита и кулинарное вдохновение

Ретрит проходит на вилле на берегу реки во внутренней части Алгарве и вдохновлён вегетарианскими рецептами Йотама Оттоленги и Иксты Бельфраж. Акцент сделан на насыщенные вкусы, сочетание специй, сезонных овощей и качественных продуктов, включая оливковое масло, бобовые и свежую зелень.

Гостей учат работать с текстурами и вкусами, чтобы вегетарианские блюда получались сытными и выразительными. В процессе используют базовый кухонный инвентарь — ножи, сковороды, кастрюли, блендер — и уделяют внимание технике, а не только рецептам.

Что готовят участники на занятиях

Программа построена вокруг практики. Участники осваивают приготовление мезе, проходят мастер-класс по фалафелю, учатся собирать блюда для позднего завтрака, включая шакшуку. В числе основных блюд — острое грибное рагу и мусака, адаптированная под вегетарианский формат.

Занятия рассчитаны так, чтобы гости могли повторить рецепты дома и варьировать их под свой вкус и сезонные продукты. Большое внимание уделяется балансу специй, соусов и подаче.

Локальные продукты и гастрономический контекст

Важная часть программы — знакомство с регионом. Запланированы визит на деревенский рынок и поездка на местный виноградник с дегустацией португальских вин. Это помогает понять, как локальные продукты влияют на кухню и как их можно использовать в повседневной готовке.

Свободное время гости проводят по-разному: прогулки вдоль реки Фуншу, отдых на террасе или купание в панорамном бассейне дополняют кулинарную часть и дают паузу между мастер-классами.

Проживание: вилла и сафари-палатки

Ретрит проходит на вилле, которая раньше была фермой. В основном доме — пять спален, а на территории также установлены сафари-палатки для тех, кто хочет более близкого контакта с природой. Такой формат подойдёт тем, кто ценит камерную атмосферу и небольшие группы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
