Тунис меняется от месяца к месяцу: когда страна радует, а когда испытывает на прочность

Тунис часто называют уменьшенной версией Северной Африки: на сравнительно небольшой территории здесь уместились античные руины, шумные медины, пески Сахары и курорты Средиземного моря. Об этом сообщает путеводитель Lonely Planet.
С июня по август в Тунисе устанавливается жаркая и солнечная погода. Температура воздуха часто превышает 30 градусов, а во время волн жары может подниматься ещё выше. В этот период лучше держаться поближе к морю, где жара переносится легче. Курорты Хаммамета и остров Джерба становятся центром притяжения, особенно для любителей формата «всё включено».
Внутренние районы страны и пустыня летом подходят плохо: в национальном парке Джебиль и возле солёных озёр Шотт-эль-Джерид жара делает экскурсии утомительными, а сафари проводятся реже. Зато культурная жизнь не замирает. Летом проходят международные фестивали в Хаммамете, Суссе, Эль-Джеме и Карфагене, где античные амфитеатры становятся сценами для музыки, театра и танца.
С марта по май страна преображается. После зимы появляются зелёные оттенки, цветут цитрусовые и абрикосовые деревья, а между камней древних руин распускаются полевые цветы. Температуры остаются тёплыми, но без изнуряющей жары, что делает весну идеальной для прогулок, хайкинга и экскурсий.
Это удачное время для знакомства с Тунисом, Суссом и другими крупными городами. В апреле в Набёле проходит фестиваль цветков апельсина, связанный с производством ароматной воды и масел. В конце весны на Джербе отмечают праздник Ла-Гриба, собирающий паломников и гостей со всего мира.
Сентябрь–ноябрь — один из самых комфортных периодов для поездки. Жара постепенно спадает, дневные температуры держатся около 25 градусов, а туристов становится заметно меньше. Это хорошее время для посещения пустынных городов Тозер и Дуз, а также берберских деревень на юге страны.
Осенью начинается сбор фиников, и путешественники могут попробовать свежие плоды прямо с пальм. Курорты в это время дешевеют, а море остаётся тёплым вплоть до октября. Кулинарные фестивали, такие как праздник хариссы в Набёле, дополняют впечатления гастрономическими открытиями.
С декабря по февраль в Тунисе мягкая зима. Днём температура комфортна для экскурсий, особенно в пустынных районах, где летом слишком жарко. Ночи в Сахаре могут быть холодными, поэтому для поездок в лагеря понадобятся тёплые вещи.
Зима отлично подходит для посещения римских руин — Карфагена, Дугги, Эль-Джема и менее известных археологических комплексов. В это время они особенно фотогеничны и почти безлюдны. В декабре в Дузе проходит Фестиваль Сахары с верблюжьими гонками и музыкальными выступлениями, а в Тозере — праздник оазисной культуры.
Рамадан — особый период в жизни страны. В 2026 году он ожидается с середины февраля до середины марта. Днём многие заведения работают по сокращённому графику, а приёмы пищи смещаются на вечер. Туристам важно учитывать местные традиции и избегать еды и напитков на улице в светлое время суток.
При этом вечерние часы во время Рамадана становятся особенно атмосферными. Ифтар даёт возможность попробовать традиционные блюда, а завершение месяца отмечается праздником Ид аль-Фитр с обилием сладостей.
Лето подойдёт тем, кто едет за пляжами и фестивалями. Весна и осень считаются лучшими для комбинированных маршрутов с экскурсиями и природой. Зима — идеальный выбор для пустыни и античных памятников без толп туристов. Каждый сезон раскрывает страну с новой стороны.
Определите приоритеты: пляж, культура или пустыня.
Учитывайте климат внутренних районов.
Проверяйте даты фестивалей и религиозных праздников.
Бронируйте жильё заранее в высокий сезон.
Весной или осенью — погода мягкая и подходит для разных форм отдыха.
Да, особенно если интересуют пустыня и исторические достопримечательности.
Да, он влияет на режим работы заведений, но даёт уникальный культурный опыт.
