Зима добавляет магии: направления, где новогодние каникулы ощущаются по-настоящему

Новогодние каникулы — редкая возможность вырваться из рутины и сменить декорации, не откладывая поездку до весны. Зимой города раскрываются иначе: зажигаются огни, появляются ярмарки, катки и особое настроение неторопливого праздника. Самостоятельное путешествие в это время позволяет гибко планировать маршрут и выбирать впечатления под себя. Об этом сообщает сайт Яндекс Путешествия.

Санкт-Петербург: огни, катки и ярмарки

Зимой Петербург превращается в одну большую праздничную сцену. С середины декабря до начала января Манежная площадь становится центром притяжения: здесь работает главная ярмарка с катком, горками и каруселью, оформленная в духе русской зимней сказки. Вечером пространство наполняется мягким светом и музыкой, создавая атмосферу неспешных прогулок.

В Новой Голландии и Ботаническом саду проходят мастер-классы и тематические программы, а на Малой Садовой улице можно согреться горячим шоколадом и попробовать уличную выпечку. Тем, кто любит масштабные гуляния, подойдёт Московская площадь с большой ёлкой, сценой и фудкортом, где в новогоднюю ночь устраивают концерт и шоу.

Добраться из Москвы удобно разными способами: самолёт летит около полутора часов, ночной поезд позволяет сэкономить на гостинице, а "Сапсан" подойдёт тем, кто ценит скорость и комфорт.

Казань: каток у Кремля и активный отдых

Зимняя Казань сочетает городскую атмосферу и спортивные развлечения. Главный каток на Кремлёвской набережной тянется более чем на километр вдоль подсвеченных стен Кремля и подходит как для неспешных прогулок, так и для активного катания.

Любителям горного воздуха стоит съездить на курорт "Свияжские холмы". Здесь есть трассы для новичков, занятия с инструкторами и прокат снаряжения, поэтому курорт подходит даже тем, кто впервые пробует лыжи или сноуборд.

Из Москвы до Казани легко добраться самолётом примерно за полтора часа или ночным поездом, если хочется приехать прямо к утру.

Калининград: европейское настроение без толп

Зимой Калининград напоминает уютный европейский город: тихие улицы, готические фасады и мягкая подсветка создают ощущение неспешного праздника. На площади Победы устанавливают высокую ёлку, вокруг которой собираются горожане и туристы.

Особое место занимает Кафедральный собор на острове Канта, где проходят органные концерты. После них приятно прогуляться по набережной и дойти до Рыбной деревни. С конца декабря здесь открывается новогодняя ярмарка с фудкортами и лавками ремесленников, оформленная в кинематографическом стиле.

Самый простой способ попасть в Калининград — самолёт: перелёт занимает около двух часов.

Сочи и Красная Поляна: зима в горах

Красная Поляна зимой привлекает любителей активного отдыха. Курорты открывают десятки километров трасс разного уровня сложности, а вечерами загораются огни и звучит музыка. Новогодние программы включают концерты, шоу и массовые гуляния под открытым небом.

Сочи подойдёт тем, кто хочет совместить горы и мягкий климат. Перелёт из Москвы занимает около трёх с половиной часов, а поезд — почти сутки, но позволяет сэкономить на дороге.

Алматы: горы и городская жизнь

Алматы зимой даёт редкую возможность сочетать прогулки по украшенному городу и поездки в горы. Утром можно подняться на Кок-Тобе по канатной дороге и увидеть панораму заснеженного мегаполиса, а вечером — пройтись по проспектам с праздничной подсветкой.

Горнолыжный курорт "Шымбулак" подойдёт и новичкам, и опытным спортсменам. Между спусками здесь приятно греться на террасах с видом на горные хребты. Для российских туристов виза не требуется при поездках до 90 дней.

Стамбул: зима без суеты

В декабре Стамбул становится спокойнее, но не теряет своего очарования. Прогулку удобно начинать с Султанахмета, где рядом расположены Айя-София, Голубая мечеть и дворец Топкапы. Утром здесь особенно тихо и комфортно.

Гранд-базар и Египетский рынок наполняют путешествие ароматами специй и сладостей. К вечеру стоит выйти к Галатскому мосту, полюбоваться Босфором или прокатиться на общественном пароме, покормив чаек симитом. Зимой в городе также работает праздничная ярмарка Wonder Village Istanbul. Прямой перелёт из Москвы занимает около 4-5 часов, виза не нужна при поездках до 60 дней.

Сравнение зимних направлений

Российские города подойдут тем, кто не хочет долгих перелётов и языкового барьера. Зарубежные направления — Стамбул и Алматы — дадут ощущение смены культуры и климата. Горные курорты больше ориентированы на активный отдых, а города вроде Калининграда и Петербурга — на прогулки и атмосферу.

Плюсы и минусы зимних поездок

Зимние путешествия имеют свои особенности.

Плюсы: праздничная атмосфера, ярмарки, меньше туристов в популярных местах, сезонные развлечения вроде катков и лыж.

Минусы: погода может внести коррективы, а популярные даты требуют раннего бронирования.