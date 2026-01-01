Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отпуск только начался, а сил уже нет: что помогает пережить акклиматизацию в первые дни без срывов

Акклиматизация вызывает усталость и сонливость в первые дни поездки — специалисты
Туризм

Путешествие почти всегда начинается с эйфории: смена обстановки, новые пейзажи, ожидание отдыха. Но нередко уже в первые дни организм отвечает усталостью, головной болью, сонливостью или нарушением сна. Это не болезнь и не повод для тревоги — так проявляется акклиматизация. Тело просто привыкает к новым условиям. Об этом пишет Дзен.

Покупка билета в аэропорту
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка билета в аэропорту

Что такое акклиматизация и как она проявляется

Акклиматизация — это естественный процесс адаптации организма к изменившимся условиям среды: температуре, влажности, высоте над уровнем моря и часовому поясу. В этот момент перестраиваются биоритмы, гормональный фон, работа сердечно-сосудистой системы и терморегуляция.

Чаще всего человек сталкивается с усталостью, апатией, головной болью, скачками настроения, снижением аппетита или, наоборот, постоянной сонливостью. Иногда учащается пульс или появляется лёгкая тошнота. Все эти сигналы говорят о том, что организм активно "перенастраивается".

Почему климат и высота так влияют на самочувствие

При резкой смене климата тело вынуждено работать в непривычном режиме. В жаре усиливается потоотделение и расширяются сосуды, чтобы охладить организм. В холоде, наоборот, сосуды сужаются, а энергии на согревание требуется больше.

В горах добавляется фактор разреженного воздуха. Недостаток кислорода запускает защитные механизмы: организм постепенно увеличивает количество эритроцитов, чтобы эффективнее переносить кислород. Именно поэтому первые дни на высоте часто сопровождаются слабостью и головной болью.

Море и жара: почему отдых может утомлять

Морской климат кажется идеальным, но высокая влажность и солнце нередко вызывают так называемую "курортную усталость". Появляются отёки, сонливость и ощущение разбитости.

Кулинары и врачи единодушны в одном: в жарких регионах особенно важно соблюдать питьевой режим. Даже потеря 2-3% жидкости усиливает симптомы акклиматизации. Первые дни лучше избегать длительного пребывания на солнце, начинать с лёгких купаний и постепенно увеличивать физическую активность.

Питание как инструмент адаптации

Еда напрямую влияет на скорость привыкания к новому климату.

В жару предпочтение стоит отдавать лёгким блюдам, овощам и фруктам, богатым калием. Они помогают поддерживать водно-солевой баланс. В холодном климате организму требуется больше белков и жиров — они дают энергию для согревания.

В горах рекомендуется ограничить кофе и алкоголь, так как они усиливают обезвоживание. В первые дни лучше выбирать простую, легкоусвояемую пищу и не перегружать пищеварение.

Акклиматизация в горах: что важно помнить

Высота требует особого подхода. Чем выше подъем, тем больше нагрузка на организм. Опытные путешественники придерживаются принципа постепенности: днём можно подниматься выше, но ночевать лучше на меньшей высоте.

Не менее важны вода и дыхание. На высоте жидкость теряется быстрее, поэтому пить нужно регулярно, небольшими порциями. Ровное, ритмичное дыхание и короткие остановки помогают экономить силы и улучшают насыщение крови кислородом.

Жара и холод: резкая смена условий

Резкий перелёт из зимы в тропики — серьёзный стресс. В первые два дня стоит сократить экскурсии, выбирать утренние и вечерние прогулки, носить лёгкую одежду и головной убор.

При обратной ситуации, когда после жары человек попадает в сильный холод, организм тратит много энергии на обогрев. Появляется сонливость и чувство голода. В такие дни важно одеваться слоями, пить тёплые напитки и не перегружать себя активностью.

Сравнение: акклиматизация и джетлаг

Акклиматизация связана с климатом и условиями среды, а джетлаг — с резкой сменой часовых поясов. В первом случае организм адаптируется к температуре и высоте, во втором — к новому режиму сна и бодрствования.

При джетлаге помогают свет и режим: утреннее солнце ускоряет перестройку биологических часов, а сон по местному времени облегчает адаптацию.

Советы по адаптации шаг за шагом

  1. Дайте себе 1-2 дня без активных нагрузок.

  2. Пейте воду регулярно, особенно в жаре и горах.

  3. Ешьте простую и лёгкую пищу.

  4. Подстраивайтесь под местный режим сна и бодрствования.

Популярные вопросы об акклиматизации

Сколько длится акклиматизация

В среднем от одного до семи дней, в зависимости от условий и индивидуальных особенностей.

Нужно ли принимать препараты

В большинстве случаев нет — достаточно режима, воды и отдыха.

Что делать, если симптомы усиливаются

Снизить нагрузку и дать организму больше времени на адаптацию.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
