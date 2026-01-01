Коза споткнулась о ветер: рождественский символ Швеции рухнул после урагана

В шведском городе Евле вновь напомнила о себе одна из самых необычных рождественских традиций страны — знаменитая соломенная коза (Gävlebocken). С 1966 года каждую зиму на главной площади города устанавливают 13-метровую фигуру из соломы, которая давно стала символом праздника и одновременно объектом бесконечных происшествий.

На этот раз коза пострадала не от поджога или вандализма, а от стихии. После урагана "Йоханнес" в Евле разыгрался сильный ветер со скоростью более 64 км/ч, и днём конструкция не выдержала — коза рухнула на землю. Местные жители отнеслись к случившемуся с юмором.

"Это выглядело так, будто она просто споткнулась", — рассказала жительница города Магдалена Вестин.

Как появился рождественский образ

Исторические корни соломенного животного до конца не ясны. Считается, что образ может восходить к германскому язычеству или скандинавскому фольклору, где коза была связана с Тором, богом грома, плодородием и священными деревьями. В современной Швеции коза стала рождественским символом и "приносит подарки" детям, а её фигурки украшают ёлки по всей Скандинавии.

42 козам не повезло

Однако всемирную известность Гёвлебоккен получил благодаря своей "несчастливой судьбе". Из 58 коз, установленных с 1966 года, 42 были уничтожены — чаще всего в результате поджогов, несмотря на запрет и серьёзные наказания. В разные годы козу сбивали машинами, ломали, пытались похитить и даже подкупить охрану. В 2023 году неожиданной угрозой стали птицы, которые, из-за неурожая, начали разбирать солому с фигуры для гнёзд.

Городские власти ежегодно усиливают меры безопасности: коза находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. В этом году поджогов удалось избежать, но природа внесла свои коррективы. Тем не менее традиция остаётся живой и любимой: церемонию установки козы в Евле уже не первый год транслируют в прямом эфире для зрителей по всему миру, пишет Metro.