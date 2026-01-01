Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Решения в январе задают долгосрочные сценарии жизни
В Дании письма теперь будут доставлять частные компании — The Sun
Вода снижает риск переедания за счёт растяжения желудка — врачи
Полы из натуральных материалов станут популярнее в 2026 году — 20 Minutes
ДНК чумы бронзового века нашли в останках овцы — археолог Тейлор Хермес
Новый формат руля сократил движения руками при парковке — CAR & MOTOR
Слоистый уход с сывороткой и кремом помогает удерживать влагу в коже зимой
Учёные зафиксировали температуру ионов выше 60 млн кельвинов при вспышках — Earth
Пищевые волокна усиливают чувство сытости в рационе — специалисты по питанию

Куба меняет сценарий отдыха: как неверный выбор мясца незаметно превращает мечту в компромисс

Зимой на Кубе устанавливается сухая погода 25–27 градусов — туристический обзор
Туризм

Куба остаётся одним из немногих направлений в Карибском регионе, где сезон для поездок фактически не закрывается никогда. Тёплый климат, океан, пляжи с белым песком и насыщенная культурная жизнь делают остров привлекательным в любое время года. Однако впечатления от поездки во многом зависят от месяца: погоды, уровня цен и количества туристов. Об этом сообщает туристический обзор по региону Карибского бассейна.

Куба
Фото: commons.wikimedia.org by AndyLeungHK, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Куба

Зима на Кубе: высокий сезон и насыщенная программа

С ноября по март на острове устанавливается мягкая, сухая и солнечная погода. Температура держится в диапазоне 25–27 градусов, влажность низкая, осадки минимальны. Именно в этот период сюда массово приезжают туристы, спасаясь от холодной зимы в Северной Америке и Европе.

Высокий сезон означает повышенный спрос на отели, частные дома и аренду автомобилей. Цены растут особенно заметно в конце декабря и начале января. В январе и феврале вечерами может быть прохладнее из-за холодных фронтов, поэтому лёгкая куртка не будет лишней.

Зимой Куба живёт фестивалями. В Гаване проходит международный кинофестиваль, а в разных провинциях — традиционные народные праздники с музыкой и фейерверками. Январь известен джазовым фестивалем, который собирает музыкантов со всего мира. Февраль считается одним из лучших месяцев для дайвинга и снорклинга у южного побережья, а март привлекает любителей природы и наблюдения за птицами.

Межсезонье: апрель и октябрь

Апрель — конец сухого сезона. Температура поднимается до 30 градусов, солнца много, а дожди редки. Пляжи становятся менее загруженными, за исключением национальных праздничных недель, когда сами кубинцы активно путешествуют по стране.

Октябрь — переходный месяц между влажным сезоном и высоким сезоном. Жара уже не такая изнуряющая, а цены на жильё заметно ниже, чем зимой. При этом сохраняется риск тропических ливней и штормов, поэтому перед поездкой важно следить за прогнозами.

Лето и низкий сезон: выгодно, но жарко

Май, июнь и сентябрь подходят тем, кто хочет сэкономить. В это время часто идут кратковременные дожди, но солнечных часов всё равно много. Температура держится в районе 28–32 градусов.

Низкий сезон — лучшее время для поиска доступных предложений в отелях и casas particulares. В мае и июне проходят музыкальные и театральные фестивали в Гаване и других городах. С июня по ноябрь длится сезон ураганов, однако сильные штормы случаются не каждый год, и многие путешественники успешно проводят отпуск именно в этот период.

Июль и август: пик жары и внутреннего туризма

Летом температура поднимается до 31–34 градусов, высокая влажность ощущается особенно сильно. Школы закрыты, и начинается активный внутренний туризм. Популярные курорты вроде Варадеро и островов Кайо-Коко заполняются отдыхающими.

Июль и август — время ярких карнавалов, особенно в Сантьяго-де-Куба и Гаване. Несмотря на жару и дожди, это самый эмоционально насыщенный период, если бронировать жильё и развлечения заранее.

Сравнение сезонов для поездки на Кубу

Зимние месяцы подойдут тем, кто ценит комфортную погоду, развитую инфраструктуру и фестивали, но готов мириться с высокими ценами. Межсезонье выгодно сочетает тепло и относительное спокойствие. Летний и низкий сезон привлекательны для бюджетных путешественников, которым не страшны жара и кратковременные ливни.

Советы по планированию поездки на Кубу

  1. Определите приоритеты: пляж, фестивали, активный отдых или экономия.

  2. Проверяйте прогноз погоды, особенно с июня по ноябрь.

  3. Бронируйте жильё заранее в высокий сезон.

  4. Планируйте экскурсии и трансферы с учётом жары и расстояний.

Популярные вопросы о поездке на Кубу

Когда лучше ехать на Кубу для пляжного отдыха

Оптимальными считаются февраль, март и апрель, когда тепло и мало осадков.

В какое время самые низкие цены

Самые выгодные предложения обычно бывают в мае, июне и сентябре.

Стоит ли ехать летом

Летом жарко и влажно, но при хорошей подготовке можно получить яркие впечатления и сэкономить.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Авто
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Красота и стиль
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Красота и стиль
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Последние материалы
Вода снижает риск переедания за счёт растяжения желудка — врачи
Зимой на Кубе устанавливается сухая погода 25–27 градусов — туристический обзор
Полы из натуральных материалов станут популярнее в 2026 году — 20 Minutes
ДНК чумы бронзового века нашли в останках овцы — археолог Тейлор Хермес
Ежедневные 7500 шагов снижают риск болезней цивилизации — Prozeny
Декапирование растворяет пигмент и раскрывает чешуйки волоса
Фета формирует сырный слой в овощном террине
Натуральные ели разлагаются медленно в компосте
Новый формат руля сократил движения руками при парковке — CAR & MOTOR
Слоистый уход с сывороткой и кремом помогает удерживать влагу в коже зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.