Экологи SOS: гора Олимп задыхается под натиском туристов

Национальный парк Олимп столкнулся с проблемой чрезмерного туризма
Туризм

Национальный парк Олимпа каждый год принимает множество людей — и именно популярность стала его слабым местом. Сейчас поток туристов рассеивается по территории практически без понятного контроля: кто, куда и на сколько заходит, нигде системно не фиксируется.

Гора Олимп
Фото: commons.wikimedia.org by Loris Lote, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гора Олимп

В итоге в "пиковых" точках и сезонах усиливается нагрузка на природную среду, падает качество самого опыта для гостей, а риски для безопасности и здоровья людей растут, пишет Travel.gr.

В чем состоит проблема с посещаемостью

Отмечается сразу несколько последствий неконтролируемого потока:
• возрастает вероятность перегрузки и деградации природных участков, особенно на популярных маршрутах;
• ухудшается впечатление посетителей из-за очередей, тесноты и хаотичного движения;
• появляются условия для инцидентов — от потери ориентации до травм на сложных тропах и при резкой смене погоды.

Олимп — не "обычный" туристический объект: это высокогорная территория с чувствительными экосистемами, и любая массовость без управления быстро превращается в проблему.

Что предлагает исследование: "устойчивая туристическая емкость"

Ключевая задача — определить устойчивую (а по смыслу и "аэфорическую", то есть долгосрочно сбалансированную) посещаемость парка: сколько людей территория может принять без ущерба для биоразнообразия и без падения безопасности и качества пребывания.

Речь идёт не о запрете туризма, а о правилах, которые позволят сохранить природу и сделать посещение более предсказуемым.

Какие меры планируют внедрять

В проекте описан набор практических шагов, которые можно условно разделить на инфраструктуру, учет и информирование.

Система учета и контроль входов

Планируется создать систему регистрации/журнала движения посетителей и определить точки контроля входа по периметру парка. Это позволит понимать реальную нагрузку, разгружать "узкие места" и быстрее реагировать на ЧС.

Центры приема и массовой информации

Предусматривается создание (или усиление) центров приема, где посетителям будут объяснять правила поведения, статус охраняемых зон и ограничения. Это важно, потому что даже добросовестные туристы часто просто не знают, где нельзя сходить с тропы, как вести себя рядом с дикой фауной или что делать при ухудшении погоды.

Парковки и логистика на входах

Отдельный блок — оценка входных точек и организация парковок. В горных парках транспорт часто создает вторую волну нагрузки: пробки, стихийные стоянки, повреждение почвы и растительности. Продуманная парковочная схема снижает эту проблему.

Информирование: сайт, погодные риски и закрытые маршруты

Одна из инициатив — запуск сайта, где туристы смогут заранее проверить:

  1. погодные условия;

  2. закрытые участки троп (например, из-за камнепадов);

  3. предупреждения об опасностях, включая лавинный риск;

  4. сообщения о происшествиях (мелких и крупных) и рекомендации по действиям.

Также заявлено намерение разработать протоколы реагирования и систему оперативных объявлений — чтобы информация доходила до людей до выхода на маршрут, а не постфактум.

Олимп "как сейчас" и Олимп с системой управления потоком

Сейчас посещаемость во многом живет по принципу "кто как приехал — так и пошёл": нагрузка концентрируется в популярных местах, а безопасность зависит от личной подготовки и удачи с погодой. При введении учета, точек входа, инфоцентров и актуальных предупреждений поток становится более управляемым: меньше хаоса, меньше перегрузки отдельных троп и больше шансов предотвратить инцидент.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
