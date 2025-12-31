Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Использование подогрева зеркал улучшает обзор при высокой влажности — Carandmotor
Редкий синдром Ваарденбурга на острове Бутон проявляется голубыми глазами
Парк Кирова стал главным местом прогулок в Сыктывкаре — путеводители
Сбой в Евротоннеле обернулся кошмаром для пассажиров Eurostar
Работа с техникой снижает нагрузку на суставы — фитнес-тренер
Стеблевые черенки денежного дерева укореняются быстрее листовых — Actualno
Кованые поршни повысили ресурс спортивных двигателей — CAR & MOTOR
Баня противопоказана при гипертонии и аритмии — заявил врач Дмитрий Демидик
Частое увядание мирной лилии после полива указывает на тесный горшок — Actualno

Чудо инженерной мысли: открыты новые возможности для туристов и местных жителей этой альпийской деревушки

Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
Туризм

До недавнего времени Мюррен казался местом "на краю карты": деревня висит террасой над долиной Лаутербруннен и живёт в своём альпийском ритме без автомобильных улиц. Теперь путь сюда стал короче и зрелищнее: над отвесной стеной Мюрренфлу открыли новую канатную дорогу-рекордсмена, которая поднимает пассажиров из долины всего за четыре минуты.

Альпы
Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Альпы

Для путешественников это шанс быстрее оказаться среди шале, водопадов и снежных вершин, а для местных — новый этап жизни рядом с туризмом и горной инфраструктурой. Об этом сообщает Schilthornbahn.

Дорога, которая меняет ощущение расстояния

Маршрут обычно начинается с железной дороги: из крупных городов Швейцарии удобнее всего доехать до района Лаутербруннена, а затем добраться до Стехельберга — нижней точки новой линии Schilthornbahn. Дальше — короткая, но очень крутая поездка: кабина проходит путь длиной около 1 194 метров и набирает 775 метров по высоте, при максимальном уклоне 159,4%.

Подъём устроен так, чтобы пассажиры чувствовали не "рывок", а плавное движение, а главный эффект давал вид: внизу остаются долина, шале и каскады, а впереди появляется картина Бернских Альп. Такая логистика особенно важна зимой, когда туристы едут кататься, а летом — когда деревня становится отправной точкой для хайкинга и панорамных маршрутов.

Мюррен без машин и с характером

Мюррен остаётся пешеходным: тут ценят тишину, короткие переходы по улочкам и отсутствие автомобильного шума. Вместо витрин масс-маркета — гостиницы, рестораны с локальной кухней, сырные лавки, шоколад и сувениры вроде колокольчиков для коров. Среди символов места выделяют исторический отель Mürren Palace, который часто упоминают как один из ранних "гранд-отелей" Альпийской эпохи.

Жители говорят, что жизнь в деревне всегда была связана с подъёмниками и спусками в долину — просто теперь это стало быстрее и доступнее.

Зима, лыжи и "длинные спуски" как местная легенда

Регион вокруг Мюррена традиционно ассоциируют с зимними видами спорта: сюда приезжают за трассами, видами и атмосферой "настоящих Альп". Катание требует стандартной подготовки: тёплая экипировка, маска, защита от ветра, а также базовая страховка для активного отдыха — особенно если планируются длинные маршруты и переменчивая погода.

Лето: тропы, водопады и другой темп

В тёплый сезон место меняет настроение: вместо лыж — треккинг, горный бег, смотровые площадки и прогулки к водопадам. Мюррен хорош тем, что здесь легко планировать день без спешки: утром — подъёмники и панорамы, днём — тропы, вечером — ужин в деревне, где после захода солнца становится по-настоящему тихо.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Садоводство, цветоводство
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
Редкий синдром Ваарденбурга на острове Бутон проявляется голубыми глазами
В январе знаки зодиака чаще совершают повторяющиеся ошибки
Завтрак может увеличивать доступные калории для роста мышц
Тарталетки с курицей и ананасами готовятся за 30 минут
Седум краснеет из-за выработки антоцианов для защиты листьев
Парк Кирова стал главным местом прогулок в Сыктывкаре — путеводители
Сбой в Евротоннеле обернулся кошмаром для пассажиров Eurostar
Работа с техникой снижает нагрузку на суставы — фитнес-тренер
Стеблевые черенки денежного дерева укореняются быстрее листовых — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.