Чудо инженерной мысли: открыты новые возможности для туристов и местных жителей этой альпийской деревушки

Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут

До недавнего времени Мюррен казался местом "на краю карты": деревня висит террасой над долиной Лаутербруннен и живёт в своём альпийском ритме без автомобильных улиц. Теперь путь сюда стал короче и зрелищнее: над отвесной стеной Мюрренфлу открыли новую канатную дорогу-рекордсмена, которая поднимает пассажиров из долины всего за четыре минуты.

Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Альпы

Для путешественников это шанс быстрее оказаться среди шале, водопадов и снежных вершин, а для местных — новый этап жизни рядом с туризмом и горной инфраструктурой. Об этом сообщает Schilthornbahn.

Дорога, которая меняет ощущение расстояния

Маршрут обычно начинается с железной дороги: из крупных городов Швейцарии удобнее всего доехать до района Лаутербруннена, а затем добраться до Стехельберга — нижней точки новой линии Schilthornbahn. Дальше — короткая, но очень крутая поездка: кабина проходит путь длиной около 1 194 метров и набирает 775 метров по высоте, при максимальном уклоне 159,4%.

Подъём устроен так, чтобы пассажиры чувствовали не "рывок", а плавное движение, а главный эффект давал вид: внизу остаются долина, шале и каскады, а впереди появляется картина Бернских Альп. Такая логистика особенно важна зимой, когда туристы едут кататься, а летом — когда деревня становится отправной точкой для хайкинга и панорамных маршрутов.

Мюррен без машин и с характером

Мюррен остаётся пешеходным: тут ценят тишину, короткие переходы по улочкам и отсутствие автомобильного шума. Вместо витрин масс-маркета — гостиницы, рестораны с локальной кухней, сырные лавки, шоколад и сувениры вроде колокольчиков для коров. Среди символов места выделяют исторический отель Mürren Palace, который часто упоминают как один из ранних "гранд-отелей" Альпийской эпохи.

Жители говорят, что жизнь в деревне всегда была связана с подъёмниками и спусками в долину — просто теперь это стало быстрее и доступнее.

Зима, лыжи и "длинные спуски" как местная легенда

Регион вокруг Мюррена традиционно ассоциируют с зимними видами спорта: сюда приезжают за трассами, видами и атмосферой "настоящих Альп". Катание требует стандартной подготовки: тёплая экипировка, маска, защита от ветра, а также базовая страховка для активного отдыха — особенно если планируются длинные маршруты и переменчивая погода.

Лето: тропы, водопады и другой темп

В тёплый сезон место меняет настроение: вместо лыж — треккинг, горный бег, смотровые площадки и прогулки к водопадам. Мюррен хорош тем, что здесь легко планировать день без спешки: утром — подъёмники и панорамы, днём — тропы, вечером — ужин в деревне, где после захода солнца становится по-настоящему тихо.