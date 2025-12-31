Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Армения включила зиму на максимум: трассы, источники и вечерний Ереван

Курорт MYLER привлекает райдеров современными подъёмниками — гиды
Туризм

Зимняя Армения умеет удивлять сочетаниями: горнолыжные трассы с видом на Арарат, горячие источники среди снега и плотные зимние завтраки, которые согревают лучше любого шарфа. В это время года страна особенно атмосферна — с огнями Еревана, ярмарками и неспешным ритмом. Зима здесь подходит и для активного отдыха, и для перезагрузки. Об этом сообщает сайт Яндекс путешествия.

Гора Ара
Фото: Own work by Ապատ63, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гора Ара

Что важно знать туристам из России

Для поездки в Армению россиянам не требуется виза — находиться в стране можно до 180 дней в году. При авиаперелёте подойдёт внутренний или загранпаспорт, при въезде по земле — только загранпаспорт.

Связь удобнее всего организовать через eSIM или местные сим-карты операторов Viva-MTS и Ucom. Расчёты ведутся в армянских драмах, наличные рубли легко обменять. Карты "Мир" работают ограниченно, но снять наличные можно через банкоматы ВТБ Армения.

Передвигаться по Еревану удобно пешком, на метро или такси, а для поездок по стране многие туристы выбирают аренду автомобиля.

Чем заняться зимой в Ереване

Зимой столица Армении становится особенно уютной. Вечерние прогулки по центру, катки у Оперного театра и сезонные ярмарки создают праздничное настроение. Кафе и кофейни предлагают армянский кофе, глинтвейн и авторские зимние напитки, а гастрономия становится важной частью впечатлений.

Классический маршрут на несколько дней часто включает прогулки по центру, посещение катков, ярмарок и атмосферных ресторанов, а также выезды за город — в горы или бани.

Горные лыжи и сноуборд

Зима в Армении — это полноценный сезон для активного спорта. Самые популярные направления находятся недалеко от Еревана.

Цахкадзор остаётся главным горнолыжным курортом страны с мягким климатом и доступными трассами. MYLER — более новый комплекс, который привлекает современными подъёмниками и панорамными видами на горные массивы. Оба варианта подходят как для новичков, так и для опытных райдеров.

Термальные источники и бани

После катания особенно ценится горячая вода. Джермук известен минеральными источниками и открытыми бассейнами с температурой около 50 °C. Анкаван — более аутентичное направление, где купальни простые, но атмосферные.

Любителям банного отдыха подойдут загородные комплексы с традиционными парными и видами на горы — отличный вариант для восстановления после активных дней.

Новогодние ярмарки и зимняя атмосфера

В центре Еревана ежегодно работают ярмарки с сувенирами, уличной едой и горячими напитками. Это удобное место, чтобы почувствовать праздничный ритм города, купить подарки и просто погулять без спешки.

Сравнение: зима в городе и за его пределами

Ереван подойдёт тем, кто хочет сочетать прогулки, кафе и лёгкие развлечения. Выезды за город дают совсем другой опыт — снег, горы, спорт и термальные воды. Оптимальный вариант — комбинировать оба формата в одной поездке.

Советы шаг за шагом для зимнего путешествия

  1. Планируйте сочетание города и выездов в горы.

  2. Проверяйте погоду перед поездками за пределы Еревана.

  3. Закладывайте время на отдых в банях или источниках.

  4. Бронируйте жильё и трансферы заранее в праздники.

  5. Не перегружайте маршрут — зима располагает к спокойному ритму.

Популярные вопросы о зимней Армении

Подходит ли Армения для активного зимнего отдыха?
Да, благодаря горнолыжным курортам и близости гор.

Можно ли обойтись без машины?
В Ереване — да, для выездов за город удобнее аренда или такси.

Стоит ли ехать зимой впервые?
Да, если хочется сочетать спорт, гастрономию и атмосферу.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
