Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кокосовое масло содержит до 90 процентов насыщенных жиров — диетологи
Болгария готовится к переходу на евро с 1 января 2026 года
Жёсткая вода и уборка ускоряют образование известкового налёта в доме
Спектакль "Семейный шкаф и его обитатели" покажут 10 и 11 января в Театре на Трубной
Комедию "Скупой" поставили в новой сценической версии — Театр на Малой Ордынке
Короткие поездки ускоряют износ двигателя автомобиля — Jalopnik
Перелёты вызывают у детей стресс из-за давления и шума — семейные психологи
В Норвегии нашли женское захоронение эпохи викингов с раковинами у рта — Popsci
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc

Эта ошибка в Мексике стоит отпуска: направления, которые нельзя путать

Мексика предлагает разные форматы отдыха: от культуры до океана — туристические гиды
Туризм

Мексика — страна, в которой путешествие редко ограничивается одним форматом отдыха. Здесь соседствуют древние цивилизации и современные мегаполисы, горы и побережья, гастрономия и фестивали. Главная сложность для туриста — выбрать направление, которое лучше всего совпадёт с ожиданиями. Об этом сообщает Lonely Planet.

Пирамиды Теотиуакана в Мексике
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek is licensed under Free Art License
Пирамиды Теотиуакана в Мексике

Мехико — искусство и культура мирового уровня

Столица Мексики — это многослойная история, где доколумбовые традиции, колониальное наследие и современное искусство существуют одновременно. Музеи мирового уровня, уличные муралы, марьячи на площадях и масштабные праздники вроде Дня мёртвых делают город центром культурной жизни страны. Особое место занимает дом-музей Фриды Кало в районе Койоакан, билеты в который лучше бронировать заранее.

Веракрус — природа без туристической суеты

Штат Веракрус подойдёт тем, кто ищет неторопливые маршруты и природное разнообразие. Здесь сочетаются джунгли, лагуны, горы и протяжённое побережье Мексиканского залива. Регион известен археологическим комплексом Эль-Тахин, кофейными деревнями и вулканом Пико-де-Орисаба — самой высокой точкой страны.

Полуостров Юкатан — пляжи и древние цивилизации

Юкатан объединяет Карибское море, сеноты и крупнейшие памятники цивилизации майя. Чичен-Ица, Ушмаль и Калакмуль соседствуют с колониальной Меридой и курортами Ривьеры-Майя. Регион удобен для самостоятельных поездок, а запуск поезда Maya Train упростил перемещение между городами и достопримечательностями.

Центральное тихоокеанское побережье — курорты и океан

Пуэрто-Вальярта, Сиуатанехо, Масатлан и Акапулько предлагают разные форматы пляжного отдыха. Здесь сочетаются серфинг, наблюдение за китами, гастрономия с акцентом на морепродукты и активная ночная жизнь. Регион популярен у путешественников, ценящих океанские пейзажи и закаты.

Чьяпас — традиции коренных народов

Юг Мексики привлекает аутентичной культурой и малым количеством туристов. В Чьяпасе сохранились древние города майя, включая Паленке, а в горных деревнях до сих пор говорят на индейских языках. Регион подойдёт для тех, кто интересуется этнографией и историей.

Полуостров Нижняя Калифорния — маршрут для автопутешествий

Баха-Калифорния — идеальный выбор для road trip. Пустыни, виноградники, Тихий океан и Калифорнийский залив создают разнообразный ландшафт. Регион известен наблюдением за китами, дайвингом и кухней Baja Med, где сочетаются морепродукты и локальные вина.

Оахака — фестивали и кухня

Оахака считается культурной столицей юга страны. Здесь проходят масштабные праздники, включая Гелагетцу и День мёртвых. Город известен ремеслами, мезкалем и традиционной кухней, а также удобен как база для поездок к археологическим зонам и ремесленным деревням.

Сан-Мигель-де-Альенде — уют и архитектура

Колониальный город с художественной атмосферой и строгими правилами сохранения наследия. Сан-Мигель привлекает галереями, дизайном, кофейнями и размеренным ритмом жизни, оставаясь при этом живым и аутентичным.

Пуэбла — архитектура и гастрономия

Пуэбла известна барочной архитектурой, талаверой и блюдами, ставшими символами мексиканской кухни, включая моле поблано. Город сочетает исторический центр с современной культурной сценой и близостью к древней пирамиде в Чолуле.

Сравнение направлений для путешествия по Мексике

Мехико и Оахака подойдут для культурного туризма, Юкатан — для пляжей и истории, Баха-Калифорния — для активных поездок, а Чьяпас и Веракрус — для более уединённых маршрутов. Выбор зависит от интересов: города, природа, кухня или фестивали.

Советы шаг за шагом для планирования поездки

  1. Определите приоритет: культура, пляж, природа или гастрономия.

  2. Учитывайте сезон и климат региона.

  3. Планируйте переезды заранее, особенно в праздники.

  4. Бронируйте популярные музеи и фестивали заблаговременно.

Популярные вопросы о путешествии по Мексике

Можно ли совместить пляжи и экскурсии?
Да, особенно на Юкатане и Тихоокеанском побережье.

Подходит ли Мексика для самостоятельных поездок?
Большинство регионов удобны для самостоятельных путешественников.

Сколько времени нужно на страну?
Для одного региона — 7-10 дней, для обзорной поездки — от двух недель.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Домашние животные
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
Еда и рецепты
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Наука и техника
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Кокосовое масло содержит до 90 процентов насыщенных жиров — диетологи
Мексика предлагает разные форматы отдыха: от культуры до океана — туристические гиды
Болгария готовится к переходу на евро с 1 января 2026 года
Жёсткая вода и уборка ускоряют образование известкового налёта в доме
Спектакль "Семейный шкаф и его обитатели" покажут 10 и 11 января в Театре на Трубной
Комедию "Скупой" поставили в новой сценической версии — Театр на Малой Ордынке
Телескоп Джеймс Уэбб фиксирует самые далекие галактики Вселенной
Юбка-карандаш вернулась на подиумы зимних коллекций — Marie Claire
Хроническая бессонница повышает риск депрессии и диабета — Idnes
"Картофельный шницель" запекают 50 минут до румяной корочки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.